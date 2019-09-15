香港抗議：示威者不理警方反對遊行，汽油彈催淚彈水炮車再現

圖片版權 AFP Image caption 警方使用水炮車驅散人群。

曾經發起多場大規模「反送中」遊行的香港民主派團體「民間人權陣線（簡稱民陣）」，原本計劃9月15日（周日）舉辦遊行，但遭警方禁止。成千上萬的示威者無視反對，周日下午再次在香港港島區從銅鑼灣遊行到中環抗議。

雖然香港行政長官林鄭月娥早前已宣佈「撤回」逃犯條例修訂，但示威者認為只是回應了其中一個訴求並不足夠，他們堅持「五大訴求，缺一不可」，即是需要成立獨立委員會調查警民衝突、撤回以「暴動」定性6月12日的警民衝突、釋放被捕人士和推行「雙普選」。

受遊行影響，港島區交通大受影響，多條巴士線要改道。示威者在不同的地點設置路障，並一度在路多處放火焚燒雜物，破壞金鐘和灣仔地鐵站，以及破壞途中一些寫上慶祝國慶七十週年的廣告橫額。

警方批評示威者佔據道路，嚴重阻塞交通，警告示威者正參與「未經批准集結」，是違法行為，並指責部分「激進示威者」多處縱火，破壞並堵塞地鐵站的出入口。

下午5時許衝突升級，示威者在金鐘政府總部門外投擲汽油彈縱火，警方施放多枚催淚彈驅散，但示威者把催淚彈向警方投回去。水炮車多次發射水柱和藍色液體，示威者一度把汽油彈扔向水炮車，令水炮車一度起火。

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圖片版權 EPA Image caption 示威者破壞金鐘地鐵站出口。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者向香港政府總部大樓扔汽油彈。

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圖片版權 Reuters Image caption 示威者在香港金鐘夏慤道與警方衝突。

示威者不理會禁令遊行

烈日當空下，大批示威者下午約2時許集結在香港銅鑼灣，之後走出馬路遊行至中環。

遊行人士不乏各個年齡層的市民，他們大多穿上黑衣，帶上口罩，舉起「五大訴求，缺一不可」的標語，叫喊「光復香港，時代革命」等口號。部分人士則舉起英國、美國等國旗。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 34歲的Lisa與丈夫Tony手持標語，寫上「水是基本魚權，自由是基本人權」。

34歲的Lisa與丈夫Tony在遊行人群中，他們手持標語，寫上「水是基本魚權，自由是基本人權」。

Lisa對BBC中文說，雖然遊行被警方禁止，但她認為香港人仍然有權利表達自己的意見，「如果不出來，我們就會喪失自己的人權，我們想要給政府看 我們要求民主。」

但她也坦言，對政府已經不抱希望，「我知道自己沒有什麼辦法，但還是想要做些什麼……自由是我們的權利，不是政府給予我們的。」

民陣發出公開信，批評香港政府打壓遊行，但相信香港人會「在絶望中尋找希望」，「以創意開拓對日常抗爭的想像」。

民陣副召集人陳皓恆現身在遊行隊伍，他說自己是以個人身份參與遊行，他對香港媒體說，大批市民在警方發出反對通知書下仍自發上街，反映社會對五大訴求的堅持，他已有凖備被捕及被控告，但相信市民不會懼怕政府及警方的威嚇。他帶同一本憲法及基本法合集到場，指遊行是基本法賦予市民的權利。

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圖片版權 BBC CHINESE Image caption 大批市民無視禁令上街遊行。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 有示威者噴上塗鴉，寫上「還我暑假，開學後我也照常出來」。

爭取英國支持

周日中午，數百人在英國駐香港總領事館前外請願，他們舉起英國國旗及殖民時期的龍獅旗，唱英國國歌，呼叫「一國兩制已死」等口號。他們要求英國政府承認「一國兩制」受到破壞，促請英國當局迫使中國正視《中英聯合聲明》。

請願活動發起人羅女士對媒體說，她會與其他人開始約見英國國會議員進行游說工作，希望他們支持香港，以及推動英國給予香港人國籍。

1984年，兩國共同簽署《中英聯合聲明》，列明中國政府在1997年7月1日對香港恢復行使主權，香港直轄於中國政府，享有高度的自治權。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 示威者在英國領事館門外請願。

《中英聯合聲明》為「一國兩制」劃下框架，內容提到，「香港的現行社會、經濟制度不變；生活方式不變。香港特別行政區依法保障人身、言論、出版、集會、結社、旅行、遷徙、通信、罷工、選擇職業和學術研究以及宗教信仰等各項權利和自由。私人財產、企業所有權、合法繼承權以及外來投資均受法律保護」，香港可以繼續「保持自由港和獨立關稅地區的地位」，「港幣繼續流通，自由兌換」，而香港將「保持財政獨立，中央人民政府不向香港特別行政區徵稅」。

中國外交部發言人陸慷在2017年6月30日，即香港主權移交20週年前夕表示，「《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。英方對回歸後的香港沒有任何權利。」

英國外交部發言人今年6月曾經表示，《中英聯合聲明》今天仍然是有法律效力的條約，英國作為共同簽署國，會繼續捍衛自己的立場。今年８月，七國集團（G7）較早前亦發出聲明，重申《中英聯合聲明》的存在和重要性。

前香港總督彭定康認為，中國否定《中英聯合聲明》是凖備破壞條約的表現。他對BBC說，「中國政府承諾過香港的自治權和法治在1997年後保持50年不變，如果你無法相信中國政府對香港的政策，你還能相信他們甚麼？」

本周較早前，約130名英國國會議員向外相拉布（Dominic Raab，藍韜文），呼籲英國和英聯邦國家，凖備「保險政策」，給予香港人「第二公民身份」及居留權。外相拉布表明，有關建議可能「會破壞『一國兩制』」。

中國駐英大使劉曉明批評，一些英國政客仍然抱有「殖民思維」，發表「不負責任」的言論，他們可以表達意見，但不能夠干涉香港事務。

部分香港市民在主權移交後獲發英國國民海外護照（BN(O)，British National (Overseas)），根據英國政府2015年的估計，香港合共有340萬人合資格申請有關護照。這本護照給予免簽證6個月到訪英國，但沒有居留權。

根據《中英聯合聲明》中的「雙方交換的備忘錄」，英國表明，1997年7月1 日起，香港的「英國屬土公民者」不再是「英國屬土公民」，他們獲發和使用BN(O)護照，並「不賦予在聯合王國的居留權」。1997年7月1日或之後出生的人，均不會獲得英國國民（海外）這一地位。而中國方面則表示，無論是否持有相關護照，那些「香港中國同胞都是中國公民」，並強調如果中國公民有相關英國旅行證件，就不能在香港及中國地區享有英國的領事保護的權利。

圖片版權 Getty Images Image caption 周日中午，數百人在英國駐香港總領事館前外請願，促請英國當局迫使中國正視《中英聯合聲明》

圖片版權 Reuters Image caption 示威者高呼：「『一國兩制』已死」。