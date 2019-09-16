中國國慶閲兵演練 北京城中心多處封路

北京時間9月14日晚，北京舉行中華人民共和國建國70週年慶祝活動第二次演練，為10月1日舉行的大閲兵進行凖備，多種武器及慶祝花車參加了排練。為配合演練，北京市中心當日多處封路。

圖片版權 EPA Image caption 9月14日晚，一輛軍車開過北京市中心。

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俄羅斯媒體《今日俄羅斯》報道稱，演練現場疑似出現超高音速飛行器與無人潛艇。

圖片版權 AFP Image caption 14日晚，一批武警士兵從一處慶祝標語前走過。

圖片版權 Getty Images Image caption 高鐵花車出現在演練現場。

圖片版權 Getty Images Image caption 演練中出現多個群眾花車。

圖片版權 Getty Images Image caption 14日白天，北京工人體育館附近，一隊武警士兵經過一處購物商場。當天為配合演練，北京市中心多處道路封閉。