中國國慶閲兵演練 北京城中心多處封路
- 2019年 9月 16日
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北京時間9月14日晚，北京舉行中華人民共和國建國70週年慶祝活動第二次演練，為10月1日舉行的大閲兵進行凖備，多種武器及慶祝花車參加了排練。為配合演練，北京市中心當日多處封路。
俄羅斯媒體《今日俄羅斯》報道稱，演練現場疑似出現超高音速飛行器與無人潛艇。
跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RT_com
Drone submarine & hypersonic gliders? #China's parade rehearsal prompts speculation https://t.co/YDnxUvh59y pic.twitter.com/lJitUThDhh— RT (@RT_com) 2019年9月15日
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