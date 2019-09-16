郭台銘：不參與連署選台灣總統 不表示放棄參與政治

圖片版權 CNA Image caption 郭台銘表示，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是他決定不參與2020連署競選總統。

台灣鴻海集團創辦人郭台銘周一（16日）晚間發佈聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統。他表示雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。

對於郭台銘的決定，國民黨文傳會代理主委程美華向中央社表示，因為郭台銘沒有要參選，也就沒有違反國民黨的相關規定，目前沒有黨紀處分這件事。

國民黨總統提名人韓國瑜也隨即發佈新聞稿說，將爭取郭支持並盼有機會當面向郭台銘請益。

2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，外界關注郭台銘動向，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發佈重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。

郭台銘參加國民黨總統初選敗給高雄市長韓國瑜，國民黨提名韓國瑜參選總統，郭台銘則和台北市長柯文哲推動合作，原先計畫透過連署獨立參選，但直到連署最後一天前夕，突然拋出震撼彈宣佈放棄。

郭台銘表示，不是因為任何人的勸說與影響，而是因為他再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是他決定不參與2020連署競選總統。

圖片版權 CNA Image caption 國民黨主席吳敦義（左）曾經讚揚郭台銘愛黨。

郭台銘9月12日宣佈退出國民黨。他通過發言人轉達聲明，痛批國民黨是迂腐的政黨，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」

郭台銘當時表示，退黨後若以獨立參選人身份參選，將會與國民黨總統參選人韓國瑜及現任總統蔡英文展開直接競爭。

針對郭台銘退黨一事，代表國民黨出戰2020總統選舉的韓國瑜通過其競選辦公室向媒體回應稱：「會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的伙伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」代表民進黨參選2020的現任總統蔡英文則對此回應，還是會依照既有的規劃來進行這項選舉，並稱：「我們黨在這階段非常團結，會一直團結下去。」

郭台銘退黨引發各界議論，多個台灣媒體解讀郭台銘幾乎確定參選2020年總統大選，根據多個民調顯示，郭台銘若投入選戰，將直接影響韓國瑜及蔡英文的支持率。

依照台灣總統選舉相關規定，郭台銘參選必須要有28萬384人連署，才能登記成為候選人。連署開始日期是9月19日，13日到17日受理總統被連署人的登記領表，這意味著9月17日之前郭台銘需最終確認是否參選下屆台灣總統。

郭台銘被認為擁有極其密切的政商關係。今年5月，他曾被問及兩岸論述，他當時強調，他一貫的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」，但「九二共識是不夠的」，他講的一中各表的中國是兩個中國，中華民國與中華人民共和國，呼籲北京當局要正視台灣中華民國存在這一事實。

圖片版權 Reuters Image caption 富士康2017年在美國威斯康星舉行了新工廠破土動工儀式。

今年5月郭台銘與美國總統特朗普見面，他進入白宮時，頭戴著繡有國旗的帽子，台灣學者分析，郭台銘與特朗普見面和會後談話，就是要抹去 「親中」形像。

台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生對BBC表示，郭台銘再度與特朗普見面，是為了展現他是台灣政治界唯一能和白宮直接溝通的人物。目前，台灣對郭台銘與中國關係密切有許多疑慮，質疑他過度傾中。他說： 「郭台銘和中國國家主席習近平和總理李克強都有私交，此行就是要擺脫他與中國親近的形像。」

郭台銘也曾經針對香港反送中示威發表言論，6月12日他在他臉書發表題為「追求民主自由撐香港」的文章，並只若他當總統，會張開雙臂，邀請香港的朋友移民來台灣，希望降低香港技術移民台灣的門檻。

郭台銘所擁有的鴻海集團，除了台灣，版圖早已擴及中國大陸、日本、印度及歐美，如何證明國家政策和企業沒有利益關係，也將是挑戰。