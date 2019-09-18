圖片版權 AFP Image caption 9月8日，中環地鐵站外遭示威者縱火。

香港鐵路公司（港鐵）多年來是香港市民主要交通工具，其運載量大、凖時率高，服務和線路設計成為不少其他國家參考的樣本，在中國北京、深圳、上海、英國倫敦、瑞典和澳洲也擁有公共交通運輸的專營權，可說是一間代表香港「走出國際」的重要公營企業。

然而，「反送中」抗議持續三個多月，地鐵站屢屢成為了示威者針對的目標。抗議者發起「不合作運動」，阻止乘客支付車資，破壞地鐵站的進出口驗票閘機和站台玻璃，多次堵塞出入口，以及在地鐵站外縱火，他們指控港鐵屈服於中國的壓力，協助香港警方打壓示威，他們諷刺「港鐵」為中國共產黨服務，成為「黨鐵」。

但港鐵否認受到中國官媒言論的影響，嚴厲譴責示威者不負責任的行為，並形容目前遭到通車40年來最嚴峻的挑戰。

港鐵被捲入「反送中」爭議

「反送中」抗議許多標誌性畫面也是發生在地鐵站，港鐵的應對措施備受爭議。

7月21日，香港元朗發生白衣人攻擊乘客的事件，港鐵在白衣人衝入月台後，相關控制中心要求乘客下車，有示威者質疑如果列車及時駛走，可以避免流血衝突；

8月11日，警民衝突升級，警方追捕示威者期間，在太古和葵芳地鐵站施放催淚彈，以及在太古站在近距離向在電梯的示威者發射胡椒彈，被指使用過份武力，但警方稱是符合規定。

兩次事件都引來批評，不單是示威者，也包括港鐵員工。

數百名港鐵員工實名聯署，要求公司調查事件，並促請公司譴責警方影響鐵路安全。聯署聲明指，「港鐵過於配合及依賴警方，喪失自主調配車站與列車運作的權力，無肩負保障員工與乘客的安全，有政治不中立之嫌」。港鐵沒有正面回應港鐵員工的聯署投訴，只是稱一直與員工保持緊密溝通。

你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

中國官媒不滿港鐵協助示威者

示威者在多次抗議活動中，經常使用地鐵往來不同的地點，進行「野貓式抗議」。

8月21日，元朗事件一個月，示威者聚集元朗站與警方爆發衝突，期間有人破壞港鐵設施，港鐵宣佈元朗站關閉，並安排特別列車接載包括示威者在內的滯留乘客離開元朗站。

這一個決定觸發中國官方媒體《人民日報》和共青團中央微博發出評論文章批評，指港鐵「派專列護送，暴徒免費乘車，揚長而去」，質疑為何「黑衣人」能享受「禮遇」。

文章如此寫道：「港鐵似乎陷入了角色迷失，難道這是要跟『暴徒』穿一條褲子？一旦縱容暴力，就是拿公共安全不當回事，就是對廣大乘客不負責任，就是出賣公共利益。」

這篇文章出現後不久，港鐵向法庭申請了臨時禁制令，禁止有人做出干擾港鐵運作的行為，在獲警方批准的觀塘遊行舉行前，以安全為由暫停附近多個地鐵站，其做法引發民主派議員和示威者不滿。在香港過往的大型群眾抗議活動，港鐵甚少關站。

8月31日，香港太子站發生了黑衣人與中年男子對罵，互相打鬥的事件。當天，警察進入太子站執法，他們使用警棍和胡椒噴霧制服乘客，被示威者稱為「元朗事件的警察版」。

香港警方強調，當時有示威者參與「暴力」違法行動和換裝混在乘客當中，前線警員有能力判斷誰是示威者，去採取拘捕行動。但現場目擊者質疑，警方執法時波及普通乘客，質疑警方使用過份武力。

當晚，警方與港鐵以禁制令為由，把記者趕離場，站內一段空白時間令謠言四起，有傷者延誤超過兩小時才得以送院，警方稱是因為站外有示威者聚集，無法把傷者及時送院。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者要求港鐵公開監控視頻。

破壞升級

香港太子站事件觸發示威者針對港鐵的行動升級，示威者連續多天在太子站附近抗議，要求港鐵公開監控錄像，號召不買票坐地鐵「跳閘」或是罷搭港鐵向其施壓。

激進示威者在9月連續三個星期日，大規模破壞多個地鐵站，他們在車站內外塗鴉寫上「黨鐵」等字眼，損毀站內的監控系統、售票機、入閘機、防火設施和站台玻璃等等，亦多次有示威者在地鐵站外縱火。

據香港鐵路統計，香港過半地鐵站受到不同程度的破壞，多個地鐵站一度要短暫關閉，損失及維修費估計涉及幾千萬港元。港鐵稱，有關損失不會是調整票價的考慮因素，並計劃額外聘請人員，監察示威者「跳閘」不付費的行為。

港鐵譴責「激進示威者」毀壞車站，感謝警方協助執法。針對太子站的爭議，港鐵公開部分監控畫面截圖，但以可能影響案件調查和乘客私隱為由，拒絶公開完整視頻。香港政府多個部門以及港鐵接連就太子站爭議解話，但始終未完全釋除公眾疑慮。

圖片版權 AFP Image caption 示威者破壞地鐵站。

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香港警方和建制派同樣譴責示威者破壞港鐵站，他們稱示威者是「暴徒」，將武力升級，「破壞社會安寧」，強調無論有任何政治訴求，均不能將任何違法和暴力行為美化和合理化。香港建制派"工聯會"立法會議員陸頌雄表示，港鐵應該採取「積極措施」，在衝突發生時或之前關閉車站，避免示威者把港鐵站變成「戰場」，或者借港鐵逃走。

溫和民主派人士當中，也有聲音表示，難以理解衝擊港鐵站和向政府爭取「五大訴求」的關連性，但因為溫和示威者不滿政府遲遲不讓步和警方執法問題，以及希望有關方面公開更多太子站的資料，所以並沒有與激進示威者割席（切割）。

據香港學者李立峰、鄧鍵一等人在8月18日香港民主團體聯盟"民陣"所發起的和平集會作的調查，「反送中」抗議者中，74.7%接受示威者將「阻礙地鐵運作」作為抗議方式。

圖片版權 EPA

港鐵受到批評

由一些抗議者組成的「民間記者會」發言人批評，港鐵受中國媒體輿論影響，配合警方行動，是「出賣港人」的行為，並警告如果繼續逃避面向公眾，「不合作運動」將會升級。

該發言人說，「肆意封站和封線的企圖，相信是司馬昭之心，路人皆知，明顯是想阻礙市民上街以及減低遊行集會的人數，並在活動後配合警方圍捕行動。『黨鐵賣港』是因，而閘機被破壞和跳閘行為是果，拆閘和跳閘都不是為節省車費，亦不是純為發洩而去破壞，而是對『黨鐵賣港』的強烈抗議。」

有觀察人士認為，港鐵事件和香港國泰航空的遭遇類似，同樣是受到北京的施壓。

香港公共專業聯盟召集人黎廣德指出，香港市民一向視港鐵為公營事業，首要服務的是市民大眾，但在中國官媒《人民日報》或港府施壓下，港鐵「變成國家機器的一部分」。

圖片版權 AFP Image caption 港鐵被指協助警方對付示威者。

圖片版權 Getty Images Image caption 港鐵被指協助警方對付示威者。

「港鐵把自己變成政權的工具，聽從警方指揮運作來決定開車或是關站，令港鐵本身代表了警察和政府，自然成為針對對象。」

黎廣德認為，市民對港鐵的不滿不單是來自「反送中」示威，而是近年以來，港鐵在多個大型項目出現問題，對其管理失去信心。

例如港鐵有份參與廣深港高鐵香港段項目，造價由原本669億港元超支至884億港元，原因包括「地質複雜」和「成本上升」等因素，引來批評。

另外一個昂貴項目則是連接香港沙田至中環的地鐵「沙中線」，最新估算造價逾971億港元，比原先的798億超支兩成。這項工程在香港爆發連串建築醜聞，包括鋼筋被剪短或移除，地下設施出現沉降等問題，但港鐵沒有即時向政府通報，引發安全隱憂。港府需要成立具法定權力的獨立委員會，去調查這場建築醜聞責任歸屬。

黎廣德說，對比起港鐵在這些項目帶來數以百億港元計的損失，示威者破壞港鐵造成的數千萬港元損失是「微不足道」。

「市民最反感的是港鐵在幾個大項目上的管理手法存在『政治凌駕專業』，市民對工程管理沒有信心，港鐵在高鐵跨境項目中是按照北京的意思去做規劃，把工程壓縮，令管理規劃時間不足，造成很多失誤。港鐵喪失了專業性，成為政治服務工具，這是香港人累積的對港鐵的最大不滿，」他說。

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香港鐵路曾經是一個代表香港的主要品牌，其地鐵的凖時率達99.9%，運輸服務是世界級別。《財富》雜誌2017年，曾因為港鐵的凖時服務和低廉票價，把港鐵評選為全球最具影響力企業的第33位。

但黎廣德說，近年港鐵發生班次延誤、出軌事件，在香港市民眼中，服務質量水平下降，對原本的港鐵，慢慢失去信心。

港鐵近來事故