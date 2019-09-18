美國對華政策誰做主：熊貓派和屠龍派 中國通與戰略家

Image caption 美國的對華政策智囊被分為兩類：精通漢語，熟悉中國文化的中國通 ，和沒有專門中國知識的戰略專家

美國的中國專家洛森（Ben Lowsen）在《外交家》雜誌上撰文，曾把美國對華政策行為分成四類：屠龍派，外交派，漢學派和擁抱熊貓派。最強硬的是所謂的屠龍派，其制華目的明確，但為達目的可以軟硬兼施。另一個極端就是那些無原則順從中國政府的所謂擁抱熊貓派。

還有美國學者把觀察中國的專家分為中國通和戰略學者兩類。最近美國約翰·霍普金斯大學的國際戰略學者哈爾·布蘭茲（ Hal Brands）在彭博社發表專欄說，面對中國的崛起和挑戰，中國通和知華派往往都沒有作出正確的預測，而是那些沒有中國專門知識的大戰略專家凖確地預測到了中國的崛起帶來的戰略挑戰。

他認為，中國通和知華派往往都不希望美中關係走下坡路，而缺乏中國知識的大國戰略大師更善於對出現顛覆性崛起大國的趨勢作出預測，例如目前對中國崛起的預測和分析。這些大國博弈專家為捍衛美國利益更願意承擔風險作預測。

布蘭茲說，目前推動美國政府與中國展開貿易戰的一般都不是中國通。特朗普的前顧問班農曾說，白宮排斥了那些長期發揮作用的中國通，如美國亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton），開始重用鷹派。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多中國通在麥卡錫（右）反共調查中被指「親共反蔣」

「丟掉中國」的中國通

《紐約時報》曾報道，中國的發展一再被自以為很了解情況的領導人和經濟學家低估。著名經濟學家林毅夫說，不僅是西方國家，幾乎是世界上所有的國家，以及多邊機構、學者和知識分子都低估了中國的發展。

當中國帶來顛覆性變化引發美國對華政策辯論的時候，那些分佈在美國學府，智庫和國務院的中國通和知華派往往更容易會被捲入爭議。早期的美國中國通對華政策建議引發如此大的爭議，以至後來他們成為麥卡錫主義清算的對象。

美國早期的中國通有二戰期間的史迪威將軍，當時的美國國務院官員謝偉思(John S. Service) 和小約翰·戴維斯（John Paton Davies Jr.），著名漢學家，哈佛大學教授費正清（John Fairbank），他們都不同程度地表現了對在延安共產黨政權的理解和同情，對蔣介石的國民黨政府的獨裁和腐敗表示憎惡。

謝偉思讚揚中共，說他們是民主改革者，更接近歐洲的社會主義者而非蘇聯的共產黨。國民黨政府則被謝偉思說成「法西斯」，「反民主」和「封建」。

Image caption 著名經濟學家林毅夫說，不僅是西方國家，幾乎是世界上所有的國家，以及多邊機構、學者和知識分子都低估了中國的發展。

當時的美國駐中國大使赫爾利曾指責謝偉思對美國不忠。1949年中共奪取政權在美國引發「誰丟掉中國」的辯論，赫爾利在美國國會作證指責美國的中國通破壞了他在中國的外交使命。

美國的中國通在麥卡錫反共調查中被指誤導美國公眾，對於馬克思主義和蘇聯的威脅缺乏認識，危害了蔣介石政權，令美國丟掉了中國。許多中國通被清除出國務院，一些知華的記者和作家的職業生涯受到影響。

中國通：一葉障目？

美國約翰·霍普金斯大學全球事務教授布蘭茲說，在冷戰後認識並且宏觀把握來自中國的挑戰方面，大國戰略專家往往對中國的未來意圖預測得更凖確，許多最具前瞻性的文章都不是出自中國通之手。他們預見到中國不會融入美國主導的全球系統，而且隨著力量增長，中國會越來越咄咄逼人，挑戰整個系統。

他認為，大國戰略專家大部分不是中國通，他們通常不通漢語，也沒有在中國的學習生活經歷。他們更多是把中國看作是一個全球競爭對手而非一個歷史悠久的獨特文明。相比之下，精通漢語，熟悉中國文化，而且掌握和中國政治階層的聯繫渠道，有許多中國社會關係的中國通，更精確地把握中國政治、歷史和戰略。

圖片版權 Xinhua Image caption 美國漢學家泰斗費正清1970年在北京大學

也有一些中國通，包括一些在北京住過的記者，也對中國的崛起帶來的競爭發出過警告，但布蘭茲認為，總體來說，關於中國地緣政治未來最多的信息來自那些非專家，而不是中國問題的研究期刊和雜誌。

長期以來布蘭茲本人在彭博新聞發表專欄文章，如「中國大戰略：軍事全球化」，「中國大戰略：輸出意識形態」，「中國大戰略：創建新的國際秩序」和「中國大戰略：西方如何反擊？」等。他在文中警告中國正努力取代美國，成為全球地緣政治的主導力量。

他還例舉了比較早的警示中國崛起和挑戰，有深遠意義的文章。早在1997年美國歷史學者羅伯特·卡根(Robert Kagan)就撰文說，中國可能要在亞太挑戰美國的領導地位，並且提到100年前德國崛起挑戰英國的例子。

2000年美國研究東亞的政治學者範亞倫（Aaron Friedberg）在文章中說，「主宰亞洲的爭奪」正在進行，但當時許多中國通對他的文章不以為然。2001年美國國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）預測說，除非中國經濟增長急轉放慢，否則一場激烈的中美爭奪將不可避免。