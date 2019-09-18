大熊貓「創創」在泰國意外死亡 中國將派遣專家前往調查

圖片版權 AFP Image caption "創創"今年8月剛滿19歲。

中國旅居泰國的大熊貓「創創」日前在動物園裏意外死亡，引起中國網民熱議。中國決定派專家前往調查。

自2003年以來，創創一直旅居在泰國的清邁動物園。這只19歲的雄性大熊貓在泰國廣受歡迎，特別是由於動物園一再努力替他尋找交配對象，爭取誕生下一代。

周一（9月16號）創創無法解釋的意外死亡引起中國社交媒體騷動，許多用戶指責泰國沒有妥善照顧創創。

大熊貓原產於中國，人工養育環境中通常壽命可達25至30年。 大熊貓曾被視為瀕臨滅絶的動物，但隨著數量的增加，被國際自然保護聯盟重新歸類為處境「脆弱」的動物。

你的器材不支持播放多媒體材料 大熊貓已為中國做了了60多年的親善大使。

熊貓外交

大熊貓早於1950年代就成為中國外交的重要工具，近年來透過租借方式走遍世界。此外，中國政府還向香港、台灣及澳門贈送過大熊貓，不過中國並不將其視作外交行為。

2008年馬英九當選台灣總統，中國贈送給台灣的兩隻熊貓名為「團團」與「圓圓」，一度引起熱議。這兩隻熊貓被安置在台北木柵動物園。

圖片版權 Getty Images Image caption 照料大熊貓十分不易。

中國一直十分關注海外熊貓的生活，因此創創的過世已在中國官媒廣泛報導。據《新華社》報道，中國駐清邁總領館16日接到泰國清邁動物園通知，創創已於當地時間16日下午在動物園去世。中國保護研究中心的專家將前往清邁，與泰國相關單位一同調查創創死因。

微博上出現許多擔憂熊貓的評論，有許多網民稱：「泰國不適合養大熊貓」，「他們不像我們想的那樣對待動物。」其他人要求將現在清邁的雌性大熊貓遷回中國。

圖片版權 AFP Image caption 2003年創創到來，受到泰國社會熱烈歡迎。

創創自2003年以來一直在清邁動物園和他的熊貓女伴「林輝」生活。由於沒有表現出對林輝的性興趣，動物園嘗試了各種方法來增強牠的性慾，包括讓創創飲食低碳水化合物，並展示大熊貓交配的視頻。但所有努力都失敗了，動物園最終採取人工授精。

林輝於2009年生下牠們的後代「林冰」。林冰是在泰國本地出生的第一隻大熊貓。