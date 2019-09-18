圖片版權 Twitter Image caption 斯諾登在推特上介紹自己的新書：「這是一本政府不希望你閲讀的書。」

美國司法部對中情局和國家安全局前僱員斯諾登發起法律訴訟，防止他從其新書中獲取利益。斯諾登新書《永久記錄》(Permanent Record)周二（9月17日）同讀者見面。他在推特上說，「這是一本政府不希望你閲讀的書。」

斯諾登揭露美國政府大規模的監視計劃後經過香港流亡俄羅斯取得庇護，此次美國對他發起的民事訴訟指責他違反了他與中情局和國家安全局簽署的保密協議。

美國司法部發表聲明說，他們並非要阻止該書出版，而是尋求收回斯諾登從該書得到的任何利潤。斯諾登目前面臨美國對他的間諜指控，一經判罪會面臨長達數十年的刑期。

圖片版權 EUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY Image caption 斯諾登曾這樣描述美國的監視項目：「只要我有私人電郵地址，我坐在辦公桌前就能夠監聽任何人，包括你和你的會計師，聯邦法官，甚至總統。」

美國司法部說，斯諾登新書的出版商麥克米倫出版公司也被訴訟點名，確保「不會有任何資金轉給斯諾登」。美國司法部民事司助理檢察長舟迪·漢特說，美國不允許個人違反出版前審查的義務，以美國利益為代價獲益。

大規模監視的秘密

佛吉尼亞東區檢察官特威利格說，對斯諾登的民事訴訟旨在確保斯諾登不會從背叛信任中得到任何金錢收益，「情報信息應該用來保衛國家，而不是讓個人謀利」。

但是斯諾登反駁說，「很難找到比美國政府的訴訟更好（對其新書）的真實性證明，這說明你的書的內容真實，寫出來是違法行為。」

Image caption 斯諾登獲得俄羅斯的庇護。俄羅斯給斯諾的庇護條件是他不得在俄羅斯從事危害美國利益的活動。

斯諾登透露的機密文件顯示了人們前所未聞的美國全球監視項目，即美國同所謂「五眼聯盟」國家當中的三個國家合作展開監視。這三個國家的合作機構是澳大利亞信號局，英國政府通信總部和加拿大通信安全局。

據英國《衛報》和《華盛頓郵報》報道，斯諾登揭秘的秘密監視項目包括可以進入谷歌和雅虎帳戶的信息的「棱鏡計劃」。斯諾登曾如此描述美國的監視項目：「只要我有私人電郵地址，我坐在辦公桌前就能夠監聽任何人，包括你和你的會計師，聯邦法官，甚至總統。」

當初幫助斯諾登揭秘的美國記者格倫·格林沃爾德（Glenn Greenwald）曾在2013年說過，「最令人震驚和最重要的事還沒有被發佈。」當時《衛報》的編輯也說，斯諾登透露的文件被發表的不到百分之一。

Image caption 當初幫助斯諾登揭秘的美國記者格倫·格林沃爾德說，「最令人震驚和最重要的事還沒有被發佈」。

俄羅斯庇護和爭議

2013年斯諾登離開了在美國夏威夷國家安全局的工作，在5月飛往香港。6月他向記者透露了數千份國家安全局的機密文件，揭露了9/11事件後美國政府開始對公眾的大規模監視。

這些機密被《衛報》和《華盛頓郵報》發表後，斯諾登受到世界關注。2013年6月底美國以間諜罪起訴斯諾登，國務院吊銷了他的護照，之後他飛往莫斯科。

因為沒有有效護照，斯諾登在莫斯科機場滯留了一個月，之後獲得俄羅斯的庇護。俄羅斯給斯諾登的庇護條件是他不得在俄羅斯從事危害美國利益的活動。

斯諾登在眾多支持者眼中是揭露黑幕的「吹哨者」和個人隱私的捍衛者。2016年他成為舊金山的新聞自由基金會的主席，該機構的宗旨是保護記者不受黑客攻擊和政府監視。但是美國政府指責斯諾登危害了美國國家安全，並根據間諜法對他提出訴訟。

斯諾登周一（9月16日）接受美國電視採訪時說，如果他能得到公平審判，他願意返回美國。但是因為俄羅斯不會幫助美國引渡斯諾登，因此除非斯諾登自願回美國，否則不可能面對美國審判。