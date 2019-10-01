中共建政70年: 盤點影響千百萬人的政治口號

圖片版權 Xinhua

眾所周知，中國是個口號標語大國。

中共建政70年，各個時代的人們見證了許許多多口號標語，其中絶大多數是最高領導層政治和政策的體現，也有一小部分反映的是各級地方政府對上級指示的詮釋。

而從中國最高權力中心發出的那些簡短指示，往往對中國大陸普通民眾的生活造成最直接和最大的影響。BBC中文盤點10條標語背後的中國政治，有的影響了億萬人的生活，有的影響了幾代人的命運，還有的影響力波及海外。

萬歲

圖片版權 Xinhua Image caption 天安門廣場上的兩條「萬歲」標語從1950年代至今一直都在。

1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓宣佈「中華人民共和國成立了」。他那帶著濃濃湖南湘潭口音的講話，成為中共建政70年歷史的開端。

在第一個10年中，中國各地出現了不少「萬歲」的標語。其中「中華人民共和國萬歲！中國人民大團結萬歲！」最為特別。

雖然中國很多有歷史烙印的標語都已經消失，但這兩條「萬歲」標語卻橫跨數十年，至今仍然懸掛在象徵中國權力中心的天安門城牆上。

耕者有其田

圖片版權 Xinhua

中華人民共和國成立後，執政的共產黨面臨管理經濟的巨大任務。在城市，開始了大規模的「公私合營」，在鄉村則展開了「土地改革」。

「耕者有其田」的口號，其實早在中共1949年10月1日建立政權之前，就已經在一些地方被落實。

1949年以後的「土改」也是中共建政之後在全國範圍進行的第一場運動。根據中國官方公布的數字，從1950年冬季土改運動開始，到1953年結束，將近3億沒有土地的農民，獲得了7億畝土地，近300萬頭耕畜，近4000萬件農具，以及3800萬間房屋和105億斤糧食。

這樣一場「均貧富」的運動，以徹底摧毀有產階級為代價使窮人獲得土地和資產。雖然中國政府對土改中地主的死亡人數一直缺乏凖確的官方說法，但外界普遍認為，在這樣一場「暴力土改」中，有多達200多萬地主被殺，受到牽連的地主家庭成員人數則更多。

抗美援朝

圖片版權 Xinhua Image caption 中國官方一直堅持，「抗美援朝」的原因是美國侵略軍越過三八線，把戰火燒到中國邊境。

1950年7月，剛剛建政不久的中國參加了持續3年的抗美援朝戰爭，選擇與朝鮮軍隊一起，對抗以美軍為首的聯合國軍。

據中國方面的數字，這場戰爭中國投入了135萬兵力，官方統計的死亡數字為18萬多人。中國最高領導人毛澤東的長子——毛岸英，也在朝鮮戰場上喪生。

而根據美方的統計，在朝鮮戰場上陣亡的中國人民志願軍的人數超過40萬，聯合國軍的死亡人數近70萬，另外還有約48萬人下落不明。

戰爭雙方於1953年7月簽署了《朝鮮停戰協議》。至今，朝鮮半島分裂為兩個國家，仍然沒有簽署和平條約，理論上說仍處於戰爭狀態。

這也是朝鮮多年來研發核武器的初衷，至今影響東北亞地緣政治和國際關係。

百花齊放

圖片版權 Xinhua Image caption 在「百家齊放百家爭鳴」口號的鼓舞下，中國知識分子大膽講出對共產黨的意見和看法，卻被劃為「右派」分子遭打壓。

1956年4月，中共領導人毛澤東提出「百花齊放、百家爭鳴」的所謂「雙百方針」，要發展科學、繁榮文化和文藝。5月，時任中宣部長陸定一講話，鼓勵知識分子「在文學藝術工作和科學研究工作中有獨立思考的自由，有辯論的自由，有創作和批評的自由，有發表自己的意見、堅持自己的意見和保留自己意見的自由。」

1957年6月，反右運動開始，在雙百方針鼓勵下暢所欲言的許多知識分子們，被打成了右派，遭到滅頂之災。

據中國共產黨歷史網的報道，至1958年夏季，歷時一年的反右運動共劃右派分子55萬多人。被劃為右派分子的人，被列為敵人，不僅政治上受到嚴厲批判，而且受到行政處罰，輕則降職降薪，留用察看，重則送勞動教養。

超英趕美

圖片版權 Xinhua

1958年前後，毛澤東提出要中國的鋼產量15年趕超英國、50年趕超美國。

1958年，大煉鋼鐵在中國成為一個全國性的運動，也是「大躍進」運動的序曲。伴隨超英趕美口號，還有「人有多大膽、地有多大產」；「一天等於20年，跑步進入共產主義」等等其他口號反映當年的浮誇風氣。伴隨「人民公社」成立和嚴重糧食短缺，中國陷入被官方稱為「三年困難時期」的全國性饑荒。

儘管西方學界對大躍進、大饑荒造成多少中國人「非正常死亡」仍有爭議，但對大躍進這一場政治運動給中國民眾帶來的浩劫卻是沒有爭議的。

有關大躍進期間的中國非正常死亡人數的統計，從1800萬到4500萬不等。最多被學術界引用的數字是2000萬到3000萬。

橫掃一切牛鬼蛇神

圖片版權 Getty Images Image caption 十年「浩劫」文化大革命，耽誤了一代人的教育。學校停課，殃及在讀的小學、中學、大學生。

1966年至1976年，是被稱為「文化大革命」的「十年浩劫」。

1966年6月1日，《人民日報》刊登社論「橫掃一切牛鬼蛇神」，稱「一個無產階級文化大革命的高潮，正在佔世界人口四分之一的社會主義中國興起」。

文革十年，成千上萬的紅衛兵在全國上下大搞階級鬥爭，批鬥、抄家、告密盛行，幾乎每家每戶都受到這一政治運動的巨大衝擊。

中國時任國家主席劉少奇被迫害致死，鄧小平被打倒，現任中國最高領導人習近平的父親習仲勳被監禁。高層政治人物的遭遇，也折射出億萬普通民眾所受到的衝擊。

知識青年到農村去

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家主席習近平也曾是「上山下鄉」知識青年中的一員

1968年12月，為了緩解就業壓力，毛澤東指示：「知識青年到農村去接受貧下中農的再教育，很有必要」。

文革期間，全中國城鎮知識青年下鄉人數達1400萬。

1969年1月，不滿16歲的習近平也從北京到陝西插隊落戶，成為千萬知青中的一員。

多年以後，習近平回憶當時出發的情景說，整個專列上沒有不哭的，就是我在笑。當時車下的親屬問，你怎麼還笑啊？習近平說，「我不走才得哭啊，我不走在這兒有命沒命都不知道了，走不是好事嗎？」

四個現代化

圖片版權 Other

工業現代化、農業現代化、國防現代化、科學技術現代化，這四個目標早在中共建政之初便已經提出。然而真正開始成為一個量化的口號，是1979年鄧小平確定的。

鄧小平說，到20世紀末，中國要爭取國民生活總值達到人均1000美元，實現小康水平。

也正是在1979年經濟改革開放的前後，中國經歷了一系列「撥亂反正」的社會改革，涉及政治、經濟、科教文化、意識形態等等方面，平反冤假錯案，知青返城，恢復高考。

到1982年底，中國全國有300多萬幹部的冤假錯案被平反和糾正，數以千萬計的與這些幹部有親屬關係或工作關係而受到無辜株連的人，也由此得以解脫。

從1978年到1980年，共有約800萬知青返城。1977年10月，中國宣佈恢復高考後，報考總人數曾高達1160萬。

在讓部分人先富起來的政策下，出現了「個體戶」、「萬元戶」、「專業戶」等等社會群體。他們中間的很多人，後來成為中國第一批民營企業家，助推中國經濟多年來的快速發展。

計劃生育

圖片版權 Getty Images

1982年，晚婚、晚育、少生、優生，從而有計劃地控制人口，成為中國的基本國策，在此之前，鼓勵少生的政策已經執行多年。

中國官方稱，在嚴格執行計劃生育的30多年期間，共少生了4億人口。然而這樣的政策也帶來現在嚴重的人口結構問題，老齡化嚴重，男女比例失衡。

2015年，中國宣佈全面二胎，廢除了實行三十多年的一胎化政策。

和諧社會

圖片版權 Getty Images

2004年，中共十六大三中全會提出構建和諧社會。

這一口號提出之前，自1979年改革開放後的十多年間，中國社會面臨諸多不和諧的重大事件：腐敗泛濫官倒猖獗引發的1989年六四運動；1990年代國企倒閉造成的大規模工人下崗；HIV感染者病例飆升的同時，河南曝光的農民賣血感染艾滋病毒事件；2002年的非典（嚴重急性呼吸系統綜合症，SARS）事件；以及經濟發展給水資源、土地資源和空氣造成的嚴重環境污染問題，等等。

正如中國中央宣傳部旗下的黨刊《半月談》雜誌當年所承認的：中國改革開放十幾年是「經濟發展最快的時期，但不是群眾意見最少的時期。」

以上的這10條政治口號的背後，是無數中國人的生活受到政治影響的最好註解。

如今，中國領導人習近平上台之後提出的「中國夢」，有可能成為又一個影響千百萬人的政治口號嗎？