921大地震廿週年，災難後台灣的變與不變

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1999年9月21日凌晨的天搖地動，更帶走2415條人命，致超過1萬人受傷，10萬多棟房屋倒塌。那一夜，持續102秒的搖晃、上百次的餘震，緊接著樓塌、人亡、驚恐與悲傷，那是台灣二戰後傷亡損失最大的自然災害，是台灣人的共同記憶。

「921大地震」廿年週年，曾震碎的心靈逐漸恢復，揮別悲痛後，島上防震設施又改進多少了呢？BBC中文試圖通過訪問學者和專家給出相應答案。

與時間賽跑的地震預警

9月21日廿週年前夕，台北聚集逾500位來自31國的海內外學者，紀念921大地震，召開針對地震防災、減災等相關議題的研討會。

其中受到高度關注的是能爭取逃命時間的"地震預警"，台灣目前在地震預警上是以偵測傳遞較快、會造成上下震動的縱波（P波）為主，這樣讓警報在會造成左右搖晃、殺傷力較強的橫波（S波）抵達前發出。

圖片版權 SAM YEH/AFP Image caption 2415人在地震中過世。

台灣大學教授吳逸民表示，二十年間的從有到無，目前在台灣本島陸地的地震，公眾約莫震後15秒能收到通知，隨著科技發展，未來預警秒數還會持續縮短。

地震速報系統觀測儀器現從16位元系統提升至24位元系統，可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。他說，20年前能夠偵測到的地震最多1萬多個，但到現在，1年能偵測到的地震就有超過4萬個。

他也指出，短短的黃金救命秒數，可能只對居住在一、二樓的民眾逃生較有幫助，但他強調在救災、產業、經濟、交通上卻非常重要。

他向BBC中文表示：「在短時間得到地震資訊，就能立即評估災害有多大。」並強調，預警技術對政府單位評估災情、部署救災都很有效。並說，該技術若配合大樓電梯即時停止運作，到最近樓層打開，也能減少消防人員救援受困電梯的數量，把人力放在更需要救援的人身上。

在產業上，他舉例，像是科技業廠房若能在強震發生前，因為預警技術即時通知而能提前關閉機器、暫停生產線，也能減少金錢損失。

台灣有媒體分析，以「921大地震」為例，距離震央僅52公里的台中市，能在搖晃前7秒收到通知，而距離震央152公里的台北市則有多達31秒的時間可以求生。台灣國家地震中心研究員林沛暘表示，台灣的國中小地震預警系統，花了三年時間，今年已經全面完成設置，會在地震發生時，透過廣播發佈預警。

灣設置有631個強震觀測站、距離斷層帶最近的不到7米。 吳逸民透露，台灣的地震預警系統"發展的早、運用的晚"。他指出台灣早在「921大地震前」1995年就開始進行相關研究，比日本還早了快5年，但相關單位始終沒有運用該技術。

他猜測，可能主管單位是擔心責任，輿論壓力，而始終不敢運用該技術，直到日本2011年311強震，預警系統發揮強大效果，才在2016年逐漸強化使用該技術。

如今，吳逸民自信的說，台灣的地震預警技術發展在全球可稱「前段班」，也把技術帶到韓國、菲律賓、越南等國，分享經驗。

隱患猶在 ── 商圈裏的老舊建築

台灣《聯合報》引用國家地震中心推估，若「921大地震」在2019年發生，將造成3564人傷亡、32775間房屋倒塌。過去，該中心也曾模擬，若台北發生規模6.2、深度10公里的強震，台北市及新北市最多可能會有4800戶房屋倒塌。

林沛暘直言，會發生重大傷亡的原因就是老建築太多，他向BBC中文指出：「礙於法規，實際執行困難度，像是社區會大樓住戶整合困難，若要補強或重建真的很難。」

根據統計，台灣仍有410萬戶屋齡30年以上的老舊房屋。結構技師、土木工程博士蔡榮根，曾在2018年《中國土木水利工程學會會刊》的文章中指出，70年代的房子還沒有嚴謹的耐震設計規範，但大部分是5樓以下，隔間磚牆多，能發揮抗震作用。

不過，大台北地區因為商業發展，很多老舊建築的1、2樓磚牆被任意拆除作為賣場、超商、餐廳等，而成了有重大耐震缺陷的建築。他稱：「大地震來時，1、2樓少了原來的磚牆來分擔震度，地震衝擊只由原先抗震設計就不足的柱子來承受，這就非常令人擔心。」

為了評估建築的耐震力，台灣營建署2014年開始輔導私有建築做耐震評估，當局2016開始實施「耐震安檢」等相關計劃，直至去年，2018年2月還針對老舊建物"耐震安檢"提出策略，預計四年投入新台幣60億（人民幣13億）執行。

但根據《蘋果日報》報道，完成率並不高。《經濟日報》曾分析執行率不高，是因為民眾擔憂，萬一檢測後真的為耐震度不足的建物，恐影響房價。

圖片版權 Alamy Image caption 「每次的地震都是不一樣的特性，對地震學家而言，要認真的看待且仔細分析。」

研究員林沛暘建議，法規應該可以修正至先能補強建築，確認不會倒塌就能減少傷亡，「補強的部分都著重在1、2樓，牽扯的人比較少，成功率也比較大。」

私有老建築要逐一檢測、修補，看似還有很大的進步空間，不過，林沛暘表示在校舍補強方面，過去十幾年做得較為成功。他說：「耐震補強費用是重建的十分之一，非常經濟。」

「921大地震」共造成1546棟學校毀損，293間學校需要重建，還有8600棟校舍經過評估後，需要補強耐震度，台當局預計今年底將會全面完成。

「921大地震」後，台灣政府修訂法規提高建物耐震標凖，所以921地震以後的新建物普遍能抗震，根據規定，耐震度必須達到五級。

台灣某建設公司負責人陳信安對BBC中文表示：「921大地震是個分水嶺，之後的建築耐震係數增加，因此使用的鋼筋量也會增加，」他並透露，民眾看屋時都非常重視房屋的抗震能力。

陳信安說，台灣各區域的防震係數並不同，建設公司必須符合法規標凖，另外也可能會以增加防震墊、加深基樁、增加混泥土的抗壓強度或在牆壁中間增加橫樑或鋼樑，以提升建築的耐震力。

過去廿十年，台灣在地震研究上更為深入、比起「921大地震」前，防震意識也增加不少，但教授吳逸民提醒，每次的地震都是有不一樣的特性，對地震學家而言，要認真的看待且仔細分析。而對一般民眾，他則強調：「面對自然災害，不要太有自信，絶對要審慎以對。」