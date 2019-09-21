郭台銘退選、香港「和理非」抗議者現身、索羅斯批評中國與本周更多好故事

2019年9月的第3周，台灣富商郭台銘突然宣佈退出總統選舉，讓明年選情撲朔迷離。香港民主運動人士黃之鋒、何韻詩等人於9月17日在美國國會作證，呼籲通過《香港人權及民主法案》。主持聽證會的參議員盧比奧（Marco Rubio）預期，國會下周即會討論該法案，並很可能高票通過。另外BBC中文追蹤香港抗議中的「勇武派」(黑衣人)， 論述這幾個月抗議行動中複雜的警民關係和暴力升級。

最後，銀行大亨索羅斯對中美兩國的政治批評，引起爭議。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 郭台銘不參選台灣總統：「永遠的中華民國派」

圖片版權 CNA Image caption 郭台銘表示，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是他決定不參與2020連署競選總統。

台灣鴻海集團創辦人郭台銘在9月17日最後登記獨立參選的前一天深夜，宣佈決定不參與2020年連署競選總統。

更早前，郭台銘宣佈退出國民黨，還痛批國民黨是迂腐的政黨，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」政治動作多，使外界解讀他會參選總統。

2. 香港示威者：我是"勇武派"中的一名「和理非」

圖片版權 Getty Images

香港「反送中」示威持續，「勇武派」黑衣人被不少人認為是「暴力」抗爭的激進青年，不過，他們當中也有人在扮演「和理非」（和平理性非暴力）的角色。BBC中文花了兩個月貼身跟進報道這樣一位黑衣人，了解他的心路歷程。（採訪：林祖偉攝影/剪輯/製作：徐子琛）

3.《香港人權與民主法案》：黃之鋒、何韻詩能否成功游說美國

圖片版權 Getty Images Image caption 黃之鋒與何韻詩在美國國會作證

香港民主運動人士黃之鋒、何韻詩等9月17日在美國國會作證，呼籲通過《香港人權及民主法案》。主持聽證會的參議員盧比奧（Marco Rubio）預期，國會下周即會討論該法案，並很可能高票通過。多位華盛頓的中國觀察家則對法案對解決香港問題的幫助持謹慎保留態度。

4.美國金融家索羅斯：對中國冷戰高於對美國利益的關心

圖片版權 AFP Image caption 今年1月索羅斯就在達沃斯論壇說習近平是開放社會的最危險的敵人，中國"是最富有，最強大，技術最先進的專制政權"。

美國金融家，政治社會活動家索羅斯在評論文章中表示，對打敗習近平領導下的中國的興趣超過了對美國國家利益的關心。他還說，歡迎美國總統特朗普對中國的經濟戰，但其經濟戰同民主奮鬥無關。

索羅斯在《華爾街日報》發表專欄評論，贊成特朗普的對華政策，說美國不應解除對華為的封殺。他還呼籲國會立法，限制特朗普可能會為了大選選情與中國做交易，停止限制華為。

5. 南非女攝影師：「我遭遇過強姦，現在為女兒擔心」

圖片版權 Getty Images Image caption 許多女性生活在被強姦的恐懼中。

最近幾周，南非對一連串令人毛骨悚然的強姦和女性謀殺事件感到憤怒。事件包括一名女學生的頭被扭斷和一名女大學生被棍棒打死。強姦和謀殺案頻發導致街頭抗議活動。推特上的#AmINext活動以及超過50萬人簽署的在線請願書要求在這個致力於遏制高犯罪率的國家恢復死刑。

攝影師莎拉·米德利（Sarah Midgley）是一位住在約翰內斯堡的母親，她有兩個孩子。她仍在從十年前被強姦的創傷中恢復中。 她和BBC非洲女性事務記者歐娜（Esther Akello Ogola）分享自己的經歷和折磨。