郭台銘退選、香港「和理非」抗議者現身、索羅斯批評中國與本周更多好故事
2019年9月的第3周，台灣富商郭台銘突然宣佈退出總統選舉，讓明年選情撲朔迷離。香港民主運動人士黃之鋒、何韻詩等人於9月17日在美國國會作證，呼籲通過《香港人權及民主法案》。主持聽證會的參議員盧比奧（Marco Rubio）預期，國會下周即會討論該法案，並很可能高票通過。另外BBC中文追蹤香港抗議中的「勇武派」(黑衣人)， 論述這幾個月抗議行動中複雜的警民關係和暴力升級。
最後，銀行大亨索羅斯對中美兩國的政治批評，引起爭議。
剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
台灣鴻海集團創辦人郭台銘在9月17日最後登記獨立參選的前一天深夜，宣佈決定不參與2020年連署競選總統。
更早前，郭台銘宣佈退出國民黨，還痛批國民黨是迂腐的政黨，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」政治動作多，使外界解讀他會參選總統。
香港「反送中」示威持續，「勇武派」黑衣人被不少人認為是「暴力」抗爭的激進青年，不過，他們當中也有人在扮演「和理非」（和平理性非暴力）的角色。BBC中文花了兩個月貼身跟進報道這樣一位黑衣人，了解他的心路歷程。（採訪：林祖偉攝影/剪輯/製作：徐子琛）
- 香港示威衝突中的黑衣人：我們的理想和代價
- 香港警察支持者的詰問：為何要搞亂香港？
- 五大訴求之「雙普選」：香港與北京難以彌合的鴻溝
- 香港抗議：示威者不理警方反對遊行，汽油彈催淚彈水炮車再現
- 香港示威的音樂之戰：當榮光曲遇上進行曲
香港民主運動人士黃之鋒、何韻詩等9月17日在美國國會作證，呼籲通過《香港人權及民主法案》。主持聽證會的參議員盧比奧（Marco Rubio）預期，國會下周即會討論該法案，並很可能高票通過。多位華盛頓的中國觀察家則對法案對解決香港問題的幫助持謹慎保留態度。
- 《香港人權與民主法案》：香港示威者的寄托，華盛頓又會如何盤算
- 「我來自香港，不是中國」——中港矛盾延燒至美國校園的故事
- 美國亞太政策權威卜睿哲：香港政治的結只有選舉改革才能解開
- 香港逃犯條例：特朗普與美國國會均打破沉默
- 香港示威者為何希望美國會通過人權民主法案
- 特朗普指香港情況「嚴峻」，美國各界表憂慮
美國金融家，政治社會活動家索羅斯在評論文章中表示，對打敗習近平領導下的中國的興趣超過了對美國國家利益的關心。他還說，歡迎美國總統特朗普對中國的經濟戰，但其經濟戰同民主奮鬥無關。
索羅斯在《華爾街日報》發表專欄評論，贊成特朗普的對華政策，說美國不應解除對華為的封殺。他還呼籲國會立法，限制特朗普可能會為了大選選情與中國做交易，停止限制華為。
- 索羅斯：華為和中興對全球構成「不能接受的安全風險」
- 索羅斯重出江湖 出錢反脫歐遭斥「管閒事」
- 億萬富翁索羅斯的爭議慈善路
- 索羅斯：谷歌和臉書給民主帶來威脅
- 劉鶴在達沃斯論壇上的演講說服了世界嗎？
- 貿易戰硝煙彌漫 中國讚特朗普香港「騷亂」言論
- 美中貿易戰與特朗普混亂不測的新世界格局
最近幾周，南非對一連串令人毛骨悚然的強姦和女性謀殺事件感到憤怒。事件包括一名女學生的頭被扭斷和一名女大學生被棍棒打死。強姦和謀殺案頻發導致街頭抗議活動。推特上的#AmINext活動以及超過50萬人簽署的在線請願書要求在這個致力於遏制高犯罪率的國家恢復死刑。
攝影師莎拉·米德利（Sarah Midgley）是一位住在約翰內斯堡的母親，她有兩個孩子。她仍在從十年前被強姦的創傷中恢復中。 她和BBC非洲女性事務記者歐娜（Esther Akello Ogola）分享自己的經歷和折磨。