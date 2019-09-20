聯邦快遞飛行員在廣州被扣留 背後有何玄機

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一名美國聯邦快遞（FedEx）飛行員日前在中國廣州被拘留，為敏感的中美關係增加一絲玄機。

聯邦快遞向BBC中文證實，該公司一名飛行員在廣州被中國當局扣留，之後交保獲釋。聯邦快遞在一則聲明中指出，事發前該飛行員將要搭乘一架客機，其行李中「被發現有一件物品」。

最早披露此事的美國媒體《華爾街日報》引述消息源指，這名飛行員名叫托德·霍恩（Todd Hohn），曾為美國空軍飛行員。他於上周在廣州搭乘國泰港龍客機前被發現行李中有非金屬氣槍彈丸，而中國當局聲稱他非法運輸彈藥，對此已開啟刑事調查。

中國外交部發言人耿爽20日在例行記者會表示，已將此事通報給美國駐廣州領事館。

耿爽稱，9月12日上午，廣州白雲機場海關在一美籍出境旅客行李中查獲疑似氣槍彈一盒共681發。該旅客為聯邦快遞飛行員。9月11日，他曾作為聯邦快遞貨機副機長駕駛聯邦快遞貨機從廣州入境，12日擬乘坐航班由廣州離境前往香港。廣州白雲機場海關以涉嫌走私武器彈藥罪，已對該名旅客採取拘傳、取保候審的強制措施。

聯邦快遞向BBC中文稱，正在與有關當局一道「以更好了解相關事實」。

這起事件牽涉中美關係中的多個敏感元素。霍恩供職的聯邦快遞之前已在中美貿易戰及華為事件進程中受到中方指責，而霍恩的美國背景也讓人聯想到去年中國在「孟晚舟事件」後扣押多名加拿大公民的做法。多名接受BBC採訪的專家認為，不排除此事和中美摩擦有關。

霍恩被扣細節

《華爾街日報》報道稱，霍恩在加入聯邦快遞前曾任美國空軍軍官，且2017年之前一直在俄克拉荷馬阿爾特斯空軍基地任職。

據報道，霍恩上周在聯邦快遞位於廣州機場的運轉中心完成運輸任務後，在等待搭乘國泰港龍客機時被中國安全部門官員扣押，安全部門官員將他護送出候機貴賓室後對他進行問話，之後扣押了他的護照、手機及其他通訊設備。

中國人民大學海外國際安全研究所高級研究員朱江明認為，霍恩是否會被判刑取決於官方指控的「彈藥」的真正數量。

朱江明向BBC中文表示，一般來說彈藥零部件不能完全用作判刑的依據，除非藏有底火或者發射藥等爆炸物，否則如果僅是子彈殼，可能會引來當局調查，但很少會因此定罪。

《中華人民共和國刑法》規定，如果存在通過交通工具移送槍支、彈藥、爆炸物的運輸行為，則會構成犯罪，刑罰從三年有期徒刑到死刑不等。

博欽律師事務所合伙人、中國美國商會名譽主席吉莫曼（James Zimmerman）認為，儘管沒有火藥，但彈丸在中國法律中仍然被視作彈藥，為禁止物品，而且氣槍發射的彈丸可以造成嚴重傷害。「亞洲和世界很多國家都會製造子彈槍，他可能不知道攜帶這個是違法的，但仍應該提前查清楚中國在彈丸運輸方面的法律，」吉莫曼告訴BBC中文。

中美貿易戰中的聯邦快遞

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此前聯邦快遞已在中美貿易糾紛中多次成為焦點。

今年早些時間，聯邦快遞被指認多次將寄往華為亞洲辦公室的信件送至其他地點，包括兩次把應送往中國辦公室的包括寄往美國，之後又因為美國政府禁令退回一個英國雜誌寄出的含有華為手機的包裹。

在貿易糾紛中，美國商務部禁止多家中資企業購買美國敏感技術，並頒布規定在實質上禁止美國企業與華為進行生意往來。

聯邦快遞曾對寄錯包裹道歉，還表示若無意中承運了違反特朗普政府禁止向某些中國企業出口的產品，公司不應擔責。

聯邦快遞目前在中國面臨多項調查，中國官媒《環球時報》曾表示，聯邦快遞可能會被中國政府列入「不可靠實體清單」。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，很難排除中國大陸用霍恩事件作為報復美國政府或聯邦快遞的可能性。

「很遺憾，兩個大國有矛盾的時候總會涉及很多老百姓作為人質和談判的籌碼，」他告訴BBC中文。「這也可能跟加拿大華為事件（是一個道理），對於國內一些官員來說，可能想找一個聯邦快遞的僱員給他們一點顏色看看。」

吉莫曼表示，這起事件讓人擔憂，對貿易戰和即將進行的中美貿易談判來說，這也不是積極進展。「中國絶對有權執行海關方面的法律法規，但在這個敏感時期，這起拘捕事件讓貿易談判代表們面臨的情況變得更加複雜，」他說。

加拿大政府於2018年基於美加引渡應美國當局請求扣押在加過境的華為首席財務官孟晚舟，引發中國官方強烈批評。中國之後扣押三名加拿大公民，其中兩人面臨間諜罪指控，另一人涉嫌毒品犯罪。

中國安檢與國泰風波

圖片版權 AFP Image caption 《環球時報》社評指責國泰對上千員工參與罷工示威等「惡劣表現」「輕描淡寫」。

中國當局沒有披露更多與霍恩事件有關的細節，而外界對事件緣由也有諸多推測。

一種說法是這可能與中國最近日益加強的邊境管制有關。香港示威已持續超過白天，此前有媒體報道稱，在靠近香港的內地城市海關口岸，海關邊檢人員會對過關人員進行隨機檢查，並查看他們的通訊設備、社交媒體及照片記錄等。

而最近又臨近中共建政70週年紀念日，中國政府計劃將在10月1日在北京舉行盛大慶祝儀式，中國各地安保展開了最高戒備。

朱江明認為，霍恩可能是在當前中國安檢敏感的時期發生的「單一事件」。「他又不是孟晚舟，沒有那麼重要，」他說。「在現在這個時間，機場可能都會比較緊張，查的比較嚴，而且實際上他們可能就是照章辦事，不會思考什麼問題。」

「還有包括扣押他的時候他的態度是什麼，這也可能會有影響，」朱江明補充道。

除此之外，霍恩返港時計劃搭乘的國泰港龍公司的母公司國泰航空最近也身處多事之秋。香港示威期間，中國民航局稱國泰存在「重大航空安全風險」下令整改，其中要求將「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員」停職。國泰後將兩名分別被起訴暴動罪和被指不當使用企業信息的飛行員撤職，另有兩名僱員被解僱，且包括行政總裁在內的多名高管辭職。香港民主派批評中國當局此舉意在香港散播「白色恐怖」。