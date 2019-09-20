Image caption 美國的學者認為，在對外宣傳上，中國的目標是影響西方對中國事件的看法。中國更側重於防守，俄羅斯則更多是主動出擊。

習近平要求中國媒體加大國際傳播力度，講好中國故事，提升中國的軟實力。但西方媒體認為，中國外宣手法更笨拙，不如俄羅斯。

2018年中國最高領導人習近平在宣傳思想工作會議上講話強調，要推進中國的國際傳播能力，講好中國故事，傳播好中國聲音，向世界展現真實、立體、全面的中國，提高中國的軟實力。

自習近平在2012年成為最高領導人後，中共就一直在收緊對媒體的控制。按照《紐約時報》的說法，習近平時代對官方媒體比其前任胡錦濤時期提出了更高的要求，習近平努力把黨的信息在國內和國外的所有媒體平台傳達，包括廣告和娛樂領域。

《大西洋月刊》（The Atlantic）旗下的數字新聞網站Quartz發表文章把中國和俄羅斯在宣傳和信息戰方面做了比較，認為中國的宣傳手法更笨拙，而俄羅斯在西方社交媒體上散佈「虛假信息」的手法更嫻熟。

文章認為中共影響國內公眾輿論比較成功，原因是國內有國家媒體，網絡審查和愛國主義刷屏等。報道引用紐約大學媒體研究的副教授Angela Wu的研究說，在2016年之前的5年中，中國網絡批評北京立場的自由民主思想大多已經被愛國觀點取代。

宣傳防守：講好中國故事

圖片版權 Xinhua Image caption 2018年中國最高領導人習近平要求推進中國的國際傳播能力，講好中國故事，傳播好中國聲音，向世界展現真實、立體、全面的中國

該文將香港反對《逃犯條例》抗議活動及其產生的輿論分歧期間，社交媒體推特在8月中旬吊銷了近千個被認為同中國發動的信息戰有關的賬號作為北京輿論戰失敗的例子。推特指這些賬號為北京做宣傳，散佈不實信息，誤導輿論。

西方媒體都認為，北京在社交媒體上發動輿論攻勢試圖影響世界其它地方對香港抗議活動的看法。美國國務卿蓬佩奧說，中國政府試圖在網絡空間「操弄數據」。

澳大利亞戰略策略研究所9月初發表報告說，推特上許多賬號發推譴責香港的示威者，支持香港政府，而且散佈西方國家介入香港動亂的陰謀論。該研究認為中國當局用來散播假消息的賬號大多是為了推廣不同種類的內容而創建的，在香港抗議愈演愈烈的時候，中國開始動用這些「垃圾賬號」發動信息戰。

但支持北京的媒體認為推特大量封號讓中國人看到了境外網站所謂「言論自由」的虛偽，甚至助長了反西方的陰謀論，即認為西方政治勢力和輿論聯手扼殺支持中國的正面輿論。

關於中國官方主導輿論和推特封號，中國外交部發言人耿爽評論說，海外華人和留學生有權表達自己的觀點和看法，中國媒體通過海外社交媒體與當地的民眾進行溝通，講述中國故事，合情合理。他還說有人做出過激反應是因為被「戳中短處」。

俄羅斯以攻為守，主動出擊

圖片版權 Reuters Image caption 美國情報機構指俄羅斯總統普京是干預美國總統選舉的「幕後黑手」，他們利用國家媒體宣傳，收買網絡水軍影響美國公眾輿論

Quartz的文章說，中國試圖講好中國故事並不十分成功，相比之下俄羅斯在美國輿論討論中混淆視聽則十分成功，烏克蘭問題是其中一個例子。報道說，俄羅斯在美國的宣傳策略是主動介入爭議話題，諸如示威者抗議警察對黑人的暴力，槍支管制，特朗普任命最高法院大法官布雷特·卡瓦諾的聽證。

報道引述美國加州大學的政治社會學學者黃海峰（音）的評論說，「中國在技術上更笨拙…中國的目標不同，中國更側重於防守，俄羅斯則更多是針對國外的事件主動出擊。中國的目標是影響西方對中國事件的看法。」

黃海峰甚至把俄羅斯宣傳手法老練歸因於冷戰期間和冷戰後蘇聯和俄羅斯從事大量間諜活動的豐富經驗。他認為，相比之下，中國在1970年之前在西方並沒有那麼多的外交關係，即使在1970年代中國的注意力主要集中在內部經濟發展上。與中國人相比，俄羅斯人更了解美國公眾輿論中的問題，他們更熟悉美國的敘事。

報道引述澳大利亞戰略政策研究所(ASPI) 的湯瑪斯的話說，俄羅斯人提前數月就建立起數字化資產，花很多時間和金錢建立起可信的網絡人格，「他們真的花時間和精力精心策劃宣傳活動，針對不同的受眾，發佈不同信息。」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國監管廣播，電訊和郵政的管理機構通訊管理局（Offcom）指責《今日俄羅斯》違反了公正報道的原則

美國的特別檢察官穆勒的俄羅斯報告中指許多俄羅斯人組織研究機構並聘請數百名員工進行網絡輿論的操作，建立虛構的個人和機構身份，發佈廣告，通過臉書向多達1.26億美國公眾發佈信息，干擾2016年的美國選舉。

《今日俄羅斯》被英國罰款

今年7月，英國監管廣播，電訊和郵政的管理機構通訊管理局（Offcom）以違反公正報道為由向俄羅斯英語電視頻道《今日俄羅斯》課以20萬英鎊的罰款。該機構指《今日俄羅斯》在去年俄羅斯雙面間諜險遭毒殺後的6星期內的7次報道違反了英國的廣播規定。

大部分英國家庭能夠通過衛星頻道收看《今日俄羅斯》的節目，但是該頻道的觀眾規模較小，每周的觀眾為33萬。儘管如此，許多英國政客對該頻道在諸如俄英爭議的問題上混淆視聽公開表示擔憂。

《今日俄羅斯》對罰款提出申訴，說英國通訊管理局的罰款不恰當，也不合比例。俄羅斯政府也針鋒相對採取了報復行動，對BBC的俄語廣播發起了調查，引發了一場「外交媒體戰」。

在中國努力打造更加國際化，更加靈活的對外宣傳機構的時候，中國媒體報道說，《今日俄羅斯》是個值得學習的榜樣，中國環球電視網（CGTN）在題材和管理模式方面都可以借鑒這家同克里姆林宮有關係的俄羅斯媒體。