香港警方：「我們正被推向極限」

圖片版權 AFP Image caption 香港警方上月稱有信心應付示威。

香港警方在應付爆發逾三個月的政治危機方面已處於能力的極限。

這是一名相當高級的香港警務人員對包括BBC記者麥笛文（Stephen McDonnell）在內的外媒記者，私底下作出的坦誠分析。

一個月前，香港警方說有信心可以控制局勢。他們改變策略，覺得示威者正在逃走，不需要北京介入；但現在，他們正被推到在現有資源的情況下，可做到的極限。

抗議運動已經改變，為負責官員帶來極端的挑戰。

最初，示威是和平的，抗議者反對修訂擬把嫌疑犯移交中國大陸受審的《逃犯條例》。

後來，抗議演變成身穿黑衣的示威者與防暴警察之間進行的街頭巷戰，示威者要求普選，並對警察串通有組織犯罪的指控展開獨立調查，而警方一直否認這種指控。

這場在香港警察總部進行的逾三小時的簡介會中，一名高級警官對一小部分記者說，「如果這種情況進一步升級，將使我們減少其他範疇的出警。我們已經到了極限，正在應對當中。」

他說，隨著示威升級，6月和7月的警員招聘數字大幅下降，當局被批評以鐵碗方式應對示威，不過警員招聘數字在8月反彈。

這名高級警官說，他已經告訴前線警員保持士氣，因為只有警方有能力令這個城市不會陷於混亂和破壞。

他說，「我嘗試說服警員，我們是唯一可以在這關頭保護香港的人。」

圖片版權 Getty Images

香港示威簡介

香港示威者大部分是擔心將來的年輕人，他們的訴求已擴大到要有「真普選」和針對警方行為的調查。

示威起初是和平的，但經歷多個星期後，暴力升級，被指有黑社會介入，以及警察偽裝成示威者，引致恐懼、不信任和猜忌。

香港是中國的一部分，但享有「高度自治」。中國對香港「一國兩制」五十年不變的承諾將在2047年屆滿，好多香港人不希望香港變成「另一個中國城市」。

「國際特赦」組織早前發表報告，指控香港警方使用酷刑、肆意逮捕和其他濫權問題，這名高級警官在被問及有關報告時指，「國際特赦」的這些指控毫無根據，這份報告建基於匿名消息來源，「國際特赦」組織應該在收到投訴後，與警方聯繫。

不過，在周五的簡介會中，這名警官承認，「在任何長時間的情況下，如果我說完全沒有人越界，那這將是不誠實的。」

中國政府指控香港抗議活動有外界勢力介入，令部分示威者手法更加激進並更具破壞性。這名警官說，香港本地人才是罪魁禍首，而美國國會計劃通過法案，以香港人權情況審視其貿易地位，這可能會鼓吹更多暴力。

他指責有老師把「違法達義」作為理念，深植在學生的意識當中，使他們以為出於正當理由違反法律是可以的。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港前政務司司長陳方安生接受BBC Hard Talk訪問，談對這場政治風暴的看法。

香港的民意調查似乎顯示，這個曾經備受尊重的執法部門，聲譽己經崩潰，近月多次出現市民包圍和辱罵警員的場面。

這名警官說，很多警察對於針「對他們的敵意程度感到困惑「，「我們已經在思考如何在危機過後，修補與社區的關係，這些事情已經在計劃中，要對我們有信心，我們真的是很好的警察部隊。」

這名高級警官說，作為亞洲其中一個歷史最悠久的警隊，他們經歷了175年的學習，當中也包括從錯誤中學習。