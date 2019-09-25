中國豬肉漲價 讓人牽腸掛肚的文化淵源

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紅燒肉，是什麼肉？

回鍋肉，是什麼肉？

梅菜扣肉，又是什麼肉？

京醬肉絲，是什麼肉切絲？

統一回答：全部都是豬肉！

人們一日三餐，有沒有想過豬肉的重要性？

圖片版權 Xinhua Image caption 北方最常見的餃子是豬肉白菜餡。

無論是大江南北的名菜，還是普通過日子的家常菜，好多都以豬肉為最主要的原料。

東北的醬肘子——豬肘子。

上海的紅燒蹄膀——豬蹄膀。

廣東的咕嚕肉——去骨豬肉。

淮揚獅子頭——肥瘦豬肉剁餡。

北方最常見的餃子——豬肉白菜餡。

南方最流行的米粉——豬骨熬湯。

說了這麼多，有沒有意識到，漢語裏的肉，實際上指的就是豬肉。平日裏，如果想吃豬肉以外的肉，必須特別指明：苦瓜炒牛肉、葱爆羊肉、宮保雞丁……

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國慶臨近，各地政府要保證豬肉供應和價格穩定。

對漢族和很多少數民族來說，一日三餐，無肉不歡，指的如果不是豬肉，又會是什麼肉呢？

有豬才有家

幾千年來，豬在中國的農業發展中一直處於核心地位。傳統的中國豬，肉中的脂肪含量很高，成為普通家庭節慶日子才能吃到的奢侈食品和重要的營養來源。

直到近代，豬還是人們生活的一部分，幾乎家家戶戶都會在家裏或附近養幾頭豬。不論是在古代，還是現代，豬在中國農村隨處可見。

如果說漢字中的「安」是屋下有女，那麼漢字中的「家」，便是屋下有豬。「家」字上半部是「宀」，代表房子，下半部是「豕」，即「豬」。

如此看來，豬的至關重要性早在古人造字時便深有體會：有豬的家，才算富足安定。

東坡肉

豬的重要性，除了體現在文字中，更體現在文化生活中。

「五谷豐登，六畜興旺」中的六畜，就包括了豬。

約3000年前的中國最早詩歌總集《詩經》中既有「有豕白蹢，烝涉波矣」，描述白蹄野豬渡河，又有「執豕於牢，酌之用匏」，呈現古人從圈裏抓出豬來屠宰，大口喝酒的場面。

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北朝《木蘭辭》中，花木蘭代父從軍凱旋，「小弟聞姐來，磨刀霍霍向豬羊」。

北宋時期的大才子、大詩人蘇軾，曾作打油詩《食豬肉詩》，據信那是如今世人皆知的名菜「東坡肉」的最早版本。

「黃州好豬肉，價錢等糞土。富者不肯吃，貧者不解煮。慢著火，少著水，柴頭罡煙焰不起。火候足時它自美。每日起來打一碗，飽得自家君莫管。」

豬肉漲價

知道了豬肉在人們日常生活中的難以替代，應該不難理解豬肉大漲價對億萬中國民眾的錢包、腸胃和心情的影響。

2019年，是農曆豬年。應該沒有人想到，這一年裏豬肉會成為中國上下乃至世界關注的大問題。

聯合國糧農組織和經濟合作與發展組織今年5月曾經警告，中國是個豬肉消費大國， 非洲豬瘟在中國蔓延引發全球豬肉和穀物價格波動，可能會擾亂國際市場的供應。

中國在8月底還召開「全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議」，稱豬肉是大多數居民最主要肉類食品，保障供應「事關民生，事關大局」。

美國與中國的貿易戰、非洲豬瘟以及中國的生態環保政策，都是影響中國豬肉價錢的大問題。

但是這些問題卻不是短期之內能解決的。在可以預見的將來，豬肉價格仍然會是中國老百姓的一個熱門話題。