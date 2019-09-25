圖片版權 Xinhua Image caption 最近中國媒體都轉載了中國第一艘國產航母的照片，顯示這艘航母接近交付使用。

最近俄羅斯國防部長紹伊古說，美國軍費遠超俄羅斯，但因為俄羅斯軍事力量主要是防衛而非進攻，因此俄羅斯並不擔心。但是紹伊古指出，俄羅斯並不需要5到10個航母戰鬥群，只需要具備能反制敵人航母的能力就夠了，那樣更省錢，更有效。

在冷戰期間，西方分析家一直預測蘇聯會大力發展航母，取得同美國航母艦隊相當的規模。但隨著蘇聯解體，蘇聯海軍發展也遭遇挫折。但冷戰後，隨著中國經濟實力猛增，海軍發展突飛猛進，中國有望建成僅次於美國海軍的航母艦隊。

中國媒體報道證實中國海軍已經建造至少一艘8萬噸左右的常規動力航空母艦，國外觀察家認為中國加快了軍艦建造速度，中國發展下一代核動力戰艦的可能性也很大。

最近中國媒體都轉載了中國第一艘國產航母的照片，顯示這艘航母接近交付使用。報道說，這艘航母在8月初從大連港起航進行了交付前的最後一次試航。

中國的第二艘航母是在第一艘航母「遼寧」號基礎上進行改進設計建造。據信該艦將在年底前交付海軍服役。

從近海進入遠洋

圖片版權 Xinhua Image caption 中國第一艘航母「遼寧」艦上裝載的殲-15戰鬥機

「遼寧」號是中國在從烏克蘭購買的前蘇聯「瓦良格」號航母船體基礎上改建而成。2002年以後中國開始改造「瓦良格」號，2012年將改造好的航母命名為「遼寧」號交付中國海軍服役。

「福特」號航母是美國新一代航母首艦，也是目前世界上最先進航母，同時也以129億美元的造價成為迄今最燒錢的航母。美國防務專家羅伯特·法利（Robert Farley）說，中國的「遼寧」號和即將下水的第二艘航母都是在原蘇聯海軍庫茲涅佐夫元帥級航母「瓦良格」號基礎上誕生的姊妹艦，但是據說已經在建造中的中國的第三艘航母將在技術上有許多提升。雖然這首航母也是常規動力，但會裝備電磁彈射系統等先進的技術。

上述文章發表在美國《國家利益》雜誌上。該雜誌的防務編輯艾克斯(David Axe)之前也撰文說，中國正在快速打造以航母為主力的海軍。而且據他分析，中國軍方傾向於將隱型的殲-20戰機發展成艦載機，在中國海軍不斷增加的航母上部署。

美國五角大樓2018年關於中國軍力發展的年度評估報告說，雖然「遼寧」艦的能力遠遜於美國海軍的航母，但是它能有效擴大中國海軍艦隊群的防空範圍，也能用作培訓航母飛行員，甲板人員和戰術訓練的基地。

圖片版權 Xinhua Image caption 觀察認為，如果中國把殲-20發展成艦載機，中國海軍將來的4艘航母就能裝載大量殲-20隱型戰機

該報告認為，中國的最初的兩艘較小型的航母可能不會執行遠洋任務，而主要是用於地區防禦。北京可能將第一艘國產航母部署在南海和印度洋。

航母為主的海軍

中國媒體發表的許多分析認為，到2030年代中期中國海軍可能擁有6艘航母，其中可能至少有4艘有直通甲板，彈射起飛艦載機的大型航母。

西方評論員認為，如果中國經濟持續發展，不發生巨大的經濟下行，就有財力維持航母為基礎的龐大海軍艦隊。按照斯德哥爾摩國際和平研究所估計，中國軍費開支僅次於美國，排在世界第二。俄羅斯的軍費排名世界第六，在沙特，印度和法國之後。

中國的軍事評論員宋忠平對《環球時報》說，中國至少需要5艘航母才能實現戰略轉型。中國退役海軍軍官王雲飛認為，中國需要6艘航母才能確保在航母維修期間仍有足夠數量的航母服役。

艾克斯的文章說，如果殲-20發展成艦載機，中國海軍將來的4艘航母就能裝載大量殲-20隱型戰機，而兩艘小型航母則裝載殲-15戰機。

美國航母的蒸汽彈射裝置能夠發送重達50噸的戰機。今年5月美國國防部關於中國軍力發展的年度評估報告說，中國海軍可能在2022年裝備第一艘有彈射器的航母 。

圖片版權 Xinhua Image caption 美國最新的"福特"號航母被認為是目前世界上最先進航母，造價高達１２９億美元

報告說，中國在2018年開始建造第二艘國產航母，這可能是一艘裝備彈射系統的更大型航母。按照設計，這艘航母可能裝載更多的戰鬥機，固定翼早期預警飛機，而且飛行操作更迅速。

發展核動力航母

許多報道說，中國未來第四艘航母可能會安裝核動力。美國的防務專家羅伯特·法利認為，仍然在設計階段的中國第四艘航母將代表中國海軍前所未有的發展。

據料這艘航母的噸位將達到11萬噸，也是自1950年代以來世界上唯一一艘能夠同美國最強大的超級航母匹敵的戰艦。雖然透露的有關資料不多，但是羅伯特·法利說，中國未來的這艘巨型航母據料可裝載70多架戰機，航速高達30節，類似美國的「尼米茲」級或「福特」級的航母。

中國航母向核動力發展的理由主要是因為中國海軍沒有美國海軍那樣遍布世界的海軍和補給基地，也缺乏美國海軍遠程補給和替換的經驗和能力，因此核動力航母就部分彌補了中國海軍在這些方面存在的不足。

羅伯特·法利認為，核動力的發電優勢有利於航母上部署可以用於進攻和防禦的定向能武器系統。可以想見，中國的新型航母如果發展測試順利，可能會部署最新的電磁炮和其他激光武器。

按照中國軍事觀察家的設想，為捍衛中國全球的海洋利益，未來中國遠洋海軍將發展全方位系統和多種平台，除航母外，中國還需要大力發展艦載機，海空軍，還有對地彈道導彈，反艦彈道導彈，高超音速導彈，遠程戰機，潛艇等多樣化的武器。