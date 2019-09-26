圖片版權 AFP Image caption 蔡英文倫敦政經學院（LSE）的博士論文遭到學者質疑其真實性。

台灣總統蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，過去幾個月遭到學者質疑其真實性，在政壇鬧得沸沸揚揚、爭議延燒多時。

蔡英文多次反駁，日前向相關人士提吿，並在9月23日公布35年前的論文原稿，並將授權國家圖書館，於本周五公開論文。

事實上，該爭議從今年5月開始，但過去幾天該議題再次受到高度關注，BBC中文梳理該事件的起因及發展，透過四個焦點了解來龍去脈。

「論文爭議」如何開始？

蔡英文論文爭議最早能回朔至今年5月20日，台灣大學法律系名譽教授賀德芬召開名為「對蔡英文總統的呼籲」記者會，稱在其母校查不到蔡英文的論文。

當時，她希望蔡英文主動說明，質疑「為什麼論文內容不見，怎麼查都查不到，是很奇怪的事情。」不過，該議題當時並未引發社會太大關注。

6月10日民進黨內總統大選初選民調開始時，美籍華裔評論家曹長青在網路政論節目上，質疑博士論文造假，主持人彭文正也在臉書上力挺表示認同。曹長青並提及台灣外交部長吳釗燮和蔡英文合寫文章等情節，「論文爭議」才佔據台媒版面。

圖片版權 CNA Image caption 吳釗燮發表聲明，譴責相關謠言時序錯亂，荒誕無稽，顯然是刻意造謠。

隔天6月11日，吳釗燮澄清「從沒和蔡總統、蔡主席、蔡主委或蔡教授合寫過任何文章」，更發表聲明，譴責相關謠言時序錯亂，荒誕無稽，顯然是刻意造謠。

該事件在民進黨內總統初選結束後暫時停歇。

但8月29日賀德芬再次召開記者會，公布北卡羅來納大學夏洛特分校台裔助理教授林環牆（Hwan C. Lin），針對蔡英文博士論文與證書的真偽，所做長達50頁的獨立調查報告。

該報告引用倫敦政經學院圖書館主管的電子郵件，稱沒有收過蔡英文的論文，以及今年6月28日才把論文傳真回政經學院，質疑蔡英文的誠信問題，引發台媒大幅報導。

同一天，總統府立即公布蓋有鋼印的學位證書反駁，而蔡英文接受媒體訪問時，也強調學歷毋庸置疑。並說：「我曾被列在傑出校友的名單上，每次參與公職或選舉都會檢驗我的學經歷（學歷和經歷），絶對不會有問題。」9月4日蔡委任律師控告賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽。

總統府釋疑

不過「論文門」風波並未因此停止，根據台媒報導，旅居英國牛津的博士徐永泰，特地赴倫敦政經學院閲覽蔡的博士論文，發現蔡的論文閲讀過程需有圖書管理員的「監督」，要求「不可翻印拍照」、「不可引用內容」、「不可錄音」、「僅能使用鉛筆」、「閲讀過程不可喝水」。

對此，蔡英文9月19日回應，「這個我不知道，我也想去了解。」

隔天，國民黨立院黨團9月20日召開「針對蔡英文論文疑雲、成立調閲委員會找真相」記者會。

黨團總召集人曾銘宗希望蔡英文公布論文及學位證書，國民黨立委林奕華則說，蔡總統必須講清楚，包括公布論文、哪一年取得？立委孔文吉則質疑，為何蔡的博士論文充滿缺頁及手改痕跡？稱若蔡欺騙國人，沒有拿到博士學位，不僅要道歉，更要辭職下台。

此外，台灣前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等人，也紛紛要求蔡英文公開博士論文。

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統府發言人黃重諺9月23日說明蔡英文取得博士學位時間點及歷程。

隨著風波持續延燒，總統府終於在9月23日展示當年論文「原稿」，企圖破除外界的傳言，並表示將授權國家圖書館公開閲覽。

當天，總統府工作人員小心翼翼帶著白色手套小心翻閲，深怕損毀，發言人也針對外界疑問一一解釋，比如為何學校圖書館之前沒有蔡總統的論文？發言人張惇涵稱，論文紙本遺失不是學生的責任，這本論文在35年前就已經存在，大英圖書館的論文檢索系統可以查到紀錄。

至於為何論文格式不一？張惇涵也則解釋，當年蔡總統論文口試是當場通過，教授沒有要求修改內容，而是要求修正錯漏字，當年沒有辦法存檔 ，所以用手寫塗改很正常，至於現在在圖書館看到的論文有影印痕跡，是因為不斷翻印，現在那本是6月中翻印再寄回給校方。

蔡英文9月24日受訪時表示：「為了找這個論文，把家裏翻箱倒櫃，找了半天才找到。」

台灣國家圖書館長曾淑賢9月26日表示，將於9月27日上午10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閲蔡英文博士論文全文。

「選舉策略」的質疑

府方公布論文原稿後，提出質疑的賀德芬向媒體回應表示，蔡總統早這樣做不就好了，為何之前遲遲不公布？一旦國圖開放外借閲覽蔡總統的論文，她一定會前去拜讀，希望可以看到真品。

更早前，台北市長柯文哲9月20日受訪時曾表示，「如果蔡壓到最後一秒才拿出來，未免太選舉戰略了；若拿不出來，就不能怪別人懷疑到底。」

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統府9月23日公布蔡英文的博士論文原始文件。

9月24日柯文哲再被問及總統府公布論文的想法時，他意有所指表示，以他對民進黨的了解，選戰都有一定步驟，但不曉得是否是選舉考量，只說：「我的個性，我第一瞬間拿出來」。

而在論文原稿公布前，蔡英文曾在9月20日被媒體問及是否能把論文給大家看，卻未正面回應，當時她表示：「學位是真的，論文也是真的，真的事情是假不了的！」並說，選舉是選政見、對國家願景的規劃，應該是一個理性的抉擇，而不是像國民黨用這一些幾近抹黑的手法，這是對我們選舉文化是不好的。

事實上，2015年也有網友稱，有人用盡各種方法，就是找不到蔡英文在倫敦政經學院的博士論文，媒體也有相關報導。

根據《聯合報》9月24日民調顯示，蔡英文支持度45%，遙遙領先韓國瑜的33%，兩人差距擴大到12個百分點，顯示論文門風波，並未重創小英聲望。

《品觀點民調中心》9月26日公布民調則顯示，蔡英文民調支持度達40.3%，韓國瑜25.9%，蔡領先韓的差距擴大至14.4個百分點。

倫敦政經學院的回應

倫敦政治經濟學院是英國百年名校，學校官方網站的「榮譽校友」網頁上，在各國元首欄位中，有列出蔡英文並註明1984年，法學博士。2016年，蔡英文當選總統時，也有恭賀博士校友新聞稿。

台媒《中央社》曾報導，倫敦政經學院（LSE）已經7月時答覆台灣《中央社》記者詢問時表示，蔡的論文副本已送到LSE的圖書館，正式編入書目。

圖片版權 London School of Economics Image caption 2016年，蔡英文當選總統時，倫敦政經學院恭賀博士校友新聞稿。

報導稱，倫敦政經學院也曾發佈聲明：「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

根據書目，蔡英文當年的畢業論文題目為Unfair trade practices and safeguard actions，完成於1983年，副本於2019年送達圖書館。

至於為何蔡英文的論文在館內遺失及針對台灣學者提出的質疑，學校並未對外解釋。

倫敦政經學院台灣校友會9月21曾經發出聲明力挺蔡英文，聲明中引用該校校訓：「探求事物發生的緣故」(原拉丁文：Rerum cognoscere causas)。」期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。