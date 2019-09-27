圖片版權 DetentionTheMovie Image caption 《返校》是台灣由電子遊戲改編為劇情片的第一人。

改編自2017年同名驚悚推理電子遊戲的電影《返校》，上周五（9月20日）在台灣上映，迅速引發社會對於台灣「白色恐怖」歷史的辯論，票房急速攀升。這部以1960年代戒嚴時期為背景的校園驚悚片，是台灣第一部由電子遊戲改編的劇情片，成功吸引大量電玩迷進戲院。

電遊改編電影 年輕人買單

根據統計，該片上映首日票房就衝上2750萬台幣，打破之前《賽德克・巴萊：太陽旗》多年來的首日票房紀錄。到記者截稿時，《返校》累積近9000多萬的票房，已是今年台灣本土電影的票房冠軍。

《返校》的故事設定在1962年的一所高中，以高三的女學生方芮欣和學弟為主角，兩人在暴風雨中的校園中醒來，試圖離開學校，卻同時還要尋找失蹤的老師和同學們，但被校園各式各樣的鬼魅所困住，並從鬼魂身上了解他們因為涉及政治案件「被失蹤」的歷史。

《返校》一開始是一家台灣遊戲公司製作的電遊，在2017年發行後廣受海內外電玩迷歡迎。許多電玩迷在臉書評論稱，這款電遊能用政治故事包裹驚悚、魔幻以及推理巧思，符合電玩迷之期待。遊戲發行數個月後，便被電影公司買下，並邀請台灣年輕導演，同時也是電玩迷的徐漢強掌鏡，耗時兩年半拍攝完成。

台灣知名影評人膝關節（筆名）告訴BBC中文，《返校》賣座之基礎，確實是年輕族群。但他表示，要改編電遊成為電影，特別是恐怖電玩中強調的互動性及恐怖氛圍，又要兼顧電影美學對導演及製片等都不容易，深怕讓電玩迷失望，國外便有許多失敗案例。但他認為《返校》的改編十分成功。

根據台灣媒體報導，導演徐漢強和編劇們在剪接以及改編劇本時，找來沒有玩過遊戲的人實驗過許多次，試圖讓遊戲玩家及非玩家都能接受。電影還大量沿用遊戲中許多台灣民間信仰的材料，譬如寺廟、符咒以及神龕等，尊重遊戲「原版」，讓遊戲迷感到倍受重視。

「這部片不是為某種政治理念宣傳的電影。若純粹為了政治議題去上戲院，這種購票行為對影迷來說太沉重了。我認為《返校》的成功理由在於保留遊戲中驚悚及推理的有趣元素，再去包裹台灣歷史，撩撥年輕人對於那段歷史的好奇心，」膝關節說。

圖片版權 Getty Images Image caption 戒嚴令讓台灣在長達38年時間中處於軍事緊急狀態中，「反攻大陸」的概念深入人心。

許多年輕網民開始大量挪用、改編返校的劇情、台詞甚至圖片，一些影像片段迅速成為社交網絡延燒的「迷因」（meme）。譬如電影台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」，「事情到底為什麼會變成這個樣子啊？不就只是看幾本書而已嗎？」等等，都快速在當地網路流傳。

還有人開始討論戒嚴時期的禁書。譬如金庸的《射雕英雄傳》當時在台灣需改名為《大漠英雄傳》，因為當年毛澤東的《沁園春，雪》中有「一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕」等字眼。

台灣「白色恐怖」歷史爭議

導演徐漢強及該片監製、資深演員李烈，在接受台灣網紅「視網膜」訪問時說，《返校》不是為了介入台灣白色恐怖的政治辯論而來，但確實是以過去的戒嚴歷史作為大背景。徐漢強說，此片在驚悚元素之下，邀請觀影者思考「自由」的重要性。戒嚴時期開始走紅台灣影視界的李烈解釋，這部電影能讓觀眾思考過去，「面對過去比強迫忘記好。」

《返校》的效應蔓延到了對於台灣戒嚴歷史的議題辯論當中。許多觀影者看完影片後開始去尋找影片中影射的真實故事，驚訝當年許多中學生不過是參加讀書會，就無故被以「匪諜罪」判刑甚至處死。

圖片版權 DetentionTheMovie Image caption 「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」的蔡寬裕說，白色恐怖已知受難者有46%是外省人。

《返校》電影製作公司的主管王師表示，在某場放映後，「有一位哭得梨花帶雨的女性觀眾走上前來和我握手，說她家也有白色恐怖受難者。」

但是，也有人為當年政權辯護，表示在當年國共對峙的情況下，國民黨政府急欲「清除匪諜」甚或進行言論管制，是可以理解的「必要之惡」。台灣「國家政策研究基金會」特約研究員王瀚興在《風傳媒》投書認為，《返校》中影射的政治事件，若是國民黨政府當年追查地下共產黨組織，政府以顛覆國家之罪處理似乎沒有不妥。

有民眾批評，此片在台灣選舉前幾個月上映，似乎在暗示國民黨的歷史責任，企圖影響選情。

台灣「促進轉型正義委員會」專任委員彭仁郁告訴BBC中文，以她長期進行家庭暴力以及政治暴力受害者（如慰安婦、白色恐怖受害者）的臨牀研究來看，許多受害者因為創傷太嚴重，反而「潛抑記憶」，強迫自己忘記；但是研究發現，這些被潛抑的記憶經常會以身體或精神症狀的形式浮現。

圖片版權 NMTH Image caption 台灣省政府的機關報《新生報》1949年5月19日刊出由台灣省政府主席兼台灣省警備總司令陳誠發佈的戒嚴令。

彭仁郁說，政府若不處理過去壓迫異議者的歷史，那些深入潛意識之恐懼，也可能會造成人民日後無法真正信任國家以及政策。

膝關節表示，無論政治立場如何，《返校》可以被視為今年台灣電影的里程碑，是台灣現在這個時代氛圍下的一個新圖騰。將來是否會有許多電影開始從動漫或網路小說汲取靈感改編成電影，是值得觀察的新趨勢。