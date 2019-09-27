香港舉行首場特首對話會 能否「止暴制亂」成疑

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香港特首林鄭月娥早前宣佈舉行一系列公眾對話會，希望以此解決當地由《逃犯條例》修訂引起的示威浪潮。首場對話會周四（9月26日）在灣仔區舉行，歷時兩個多小時，三十名市民獲選中發言，但分析形容對話會仍然是各方「自說自話」。

香港政府早前對BBC表示，上周宣佈首場對話會的日期後開放給公眾報名，之後透過電腦隨機選出150人邀請他們出席，現場再隨機選出30名參加者發言，然後由林鄭月娥或其他在場官員回應。

林鄭月娥和另外四名官員都有出席對話會，但主導《逃犯條例》修訂的律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超都沒有出席。

獲選中發言的市民各有不同立場，部份人表示對香港年青人參加暴力示威行為感到擔憂，也有人批評香港公營廣播機構香港電台受政府資助，報道內容不應與政府「打對台」，但很多提問者關注香港警察處理示威浪潮時懷疑使用過度武力，也要求成立獨立委員會調查整場風波。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港政府在約2萬名希望參加對話會的市民中，抽取150人參加，並讓部份人髮言，每人限時三分鐘。

「沒有對話感覺」

這次對話會周四傍晚在灣仔的伊利沙伯體育館舉行。香港警方下午開始在附近布防，又運送催淚液、橡膠子彈等武器進入會場，防範衝突。整晚氣氛平和，對話會前後，有人在體育館外的馬路拆除圍欄，築起路障，被警方警告，場外示威者直到午夜後才和平散去，沒有與在場警察衝突。

多名出席對話會的市民接受香港媒體訪問時批評安排不妥，其中有參加者認為林鄭月娥或官員應該在每一位市民講話後隨即回應，但對話會卻安排數名市民發言後，林鄭月娥才一併回應，「並沒有對話的感覺」。

圖片版權 Getty Images Image caption 數百名示威者在對話會會場外抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 警察在場外布防，但整晚的氣氛大致和平，沒有爆發衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 多名出席對話會的市民批評林鄭月娥的對話會是"作秀"，並沒有真正聆聽公眾的想法。

法新社的統計顯示，30名獲邀請發言的市民中，大部份人批評香港政府處理《逃犯條例》後續風波的手法，只有小部份參加者發表支持林鄭月娥政府的言論。許多人都提及警方懷疑濫用暴力的問題，也有人要求成立獨立委員會調查針對警察的投訴，形容現時投訴警察的機制「監警會」沒有效用。一些發言的市民也要求捲入《逃犯條例》修訂風波的官員辭職，包括律政司司長鄭若驊和警務處處長盧偉聰。

林鄭月娥的回應與她之前的說法差不多，強調市民應該讓監警會完成針對警察的調查才決定下一步行動。但她同時強調，支持執法機關工作不等於「容許他們不守規、不守法」。

至於示威者的「五大訴求」，林鄭月娥說部份訴求會對香港造成更大損害，例如要求無條件釋放所有因為示威被捕的人，會損害香港的法治精神，並不可行。

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有無新思維

香港泛民派批評，林鄭月娥在會上不斷重覆老話，沒有作出新承諾，只是「裝作有誠意」，而一些親香港政府的建制派議員認為雖然對話平台無法即時解決問題，但最少提供一個平台讓不同意見的人髮表想法，已經有一定作用。

但是，親北京政黨民建聯的立法會議員蔣麗芸認為，如果香港政府繼續舉行類似的對話會卻不回應訴求，而只是重覆過去的表述，會令市民煩厭，適得其反。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威者與警方之間的對峙屢屢陷入暴力循環，這種僵局是如何形成的？

多名香港學者都批評對話會內容不足，如果未來再有類似的活動，必須提出新思維。香港《明報》引述香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，周四的對話會氣氛平和，相信林鄭月娥有動力再舉行對話會。

香港城市大學公共政策學系教授葉健民形容，獲邀請發言的市民既憤怒，但同時節制溫文，「正反映這政府荒謬之處，竟激起這個溫馴城市如此暴怒」。

親北京《大公報》發表評論文章認為，林鄭月娥的對話會並不是「公關秀」，而是想切實地聽取意見，但暴力示威者必須同時願意放下磚塊和汽油彈，停止衝擊行為，這些才可以讓對話平台發揮作用。