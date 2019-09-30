台灣校園「連儂牆」 中港學生的新戰場

圖片版權 Huang, Yan-Cheng Image caption 東吳大學"反送中"文宣遭破壞後，學生恢復情況。

台灣各大學已陸續開學，聲援香港「反送中」的「連儂牆」也在校園遍地開花，但過去兩周，已有4所大學發生因」連儂牆「引發的大陸生與港生之間的衝突事件。

其中文化大學發表聲明盼政治勿進校園，其他學校則呼籲理性溝通。台灣聯合學生會則表示，台灣習慣包容不同聲音，表達意見卻被破壞，是很不應該的事情。但有陸生向BBC吐露心聲，擔心校園衝突可能使陸生進一步遭到排擠。

「連儂牆」前的港陸生衝突

「反送中」抗爭延燒至台灣校園，9月13日中秋假期間，台灣南部的義守大學爆發首次港陸生衝突。據媒體報導，有香港學生在宿舍張貼聲援「反送中」的便利貼，遭來自大陸的學生撕毀並有陸生涉嫌動粗，校方決議對涉事陸生記兩次小過處分，不過港生認為處分太輕而不滿，將採取法律行動。

9月17日，東吳大學有6名學生撕毀港生合法申請的「連儂牆」，只留下數張以簡體字辱罵香港「反送中」支持者的便利貼。

港生Jackson對媒體表示，無法確認撕毀「連儂牆」的是不是大陸學生，但他說這學期有很多陸生，可能剛到台灣沒多久，在大陸接受的資訊較不完整，因此行為有些偏激。

港陸生的衝突持續發生，9月24日晚間台北文化大學有港生剛打造的「連儂牆」，遭陸生破壞。當晚，一段視頻在網路上迅速傳播，影片中，一批大陸學生撕毀「反送中」的文宣，情緒激動與港生發生激烈口角，彼此拉扯，甚至有中國女生把一名香港女生從平台拉下來，致其受傷。

圖片版權 CNA Image caption 文化大學連儂牆9月24日晚間遭破壞，25日已清除，不過附近仍貼有零星海報表達訴求。

兩天後，世新大學也傳出有校內張貼支持香港「反送中」的海報遭撕毀，一名世新學生向媒體表示，有人撕毀撐香港海報，圍觀學生們並未阻止，而是在旁戲謔，還語帶嘲諷說要給香港人教訓， 但不清楚涉事的學生是否來自大陸。

三周內，台灣從南到北共4所學校發生撕毀「反送中」文宣事件，台灣總統蔡英文9月26日在臉書上發文稱：「我要很嚴肅地說，台灣是民主的國家，不是極權的地盤！在這裏我們包容不同的意見，但絶對不會接受用暴力的方式，對待不同意見的人。」

陸委會則稱，相關案例仍屬教育事件，但「若再有類似事件，政府絶不寬貸，將會依法嚴辦。」

「民主社會容許異議」

校園中的連儂牆激發港生與陸生的矛盾，台灣學生看在眼裏，認為台灣是民主多元的社會，已習慣包容不同聲音，若表達意見卻被壓制，「是不應該發生的事」。

台灣學生聯合會秘書長、東吳大學政治學系學生黃彥誠表示，貼連儂牆的學生不僅是香港、台灣人，也有韓國、日本人表示對香港的支持。

他對BBC中文說：「衝突顯示他們能在別人的土地上，干預他人的言論自由，只要不喜歡就把它撕毀、不讓它發生。」他還強調，可以容許不同意見，但不是壓制他人意見。

圖片版權 CNA Image caption 2018年赴台唸書的陸生學士班僅有733人，創歷年新低（資料照片）。

黃彥誠說，身邊的大陸朋友未必能反映陸生的全部樣貌，並非所有陸生都不理性，或排斥香港人追求民主，很多陸生還是能理解或尊重他人想法。

不過，有在台灣的大陸學生悲觀地認為，衝突可能加劇，甚至使陸生遭台灣同學排擠。

不願透露姓名、在台北已居住2年的某研究所的陸生向BBC中文表示，看到多校發生衝突覺得很難過，她能感覺出陸生群體中主流的價值觀並非支持香港，而是支持中國，很少人會同情香港人的立場。

陸生的愛國心

該研究生表示，入學時，學校會安排陸生集中住宿。她說：「剛來的時候和台灣人交流有困難，有人可能因為口音得知你是大陸人就不喜歡你，排擠你，因此很多人會找其他陸生『抱團取暖』，因此立場很『紅』。」

她觀察，大部分在台讀書的陸生都非常愛中國。並舉例，很多人若在外受到欺負，看到「牆內的宣傳」，聽到「祖國的強大」能受到保護，覺得安慰。

她向BBC中文透露：「作為一個在台灣的大陸學生，因為衝突被社會貼上標籤，覺得很傷心，因為並非每名陸生都這樣。」不過她也坦承，能夠理解兩方的想法。並說：「夾在中間，我無法討厭任何一方，兩邊的感情都很深。」

圖片版權 AFP Image caption 2016年蔡英文政府上台後，赴台就學的大陸學生逐漸下跌，今年只剩732人，較去年減少1人。

她認為，陸生在一起很容易有愛國心沸騰的感覺，情緒強烈會很有力量，讓你覺得是正義的一方，想為祖國伸張政治，彰顯國家尊嚴，才會有撕毀「反送中」文宣的行為。

根據統計，赴台就學的大陸學生從2012年的951人一路攀升到2015年達到高峰共3019人註冊。但2016年蔡英文政府上台後，註冊人數逐漸下跌，去年人數只剩733人，今年則是732人。

矛盾何解？

遍地開花、表達訴求、信念的「連儂牆」，進入校園後卻成了港、陸生矛盾的源頭，對事件未來的發展，受訪的這位大陸研究生感到非常悲觀，她通過電話無奈地向BBC中文說：「沒辦法，這種衝突是本質上的衝突，無法透過對話來解決，中國、香港和台灣想要的事情都不同，退讓是不可能的，事情會越來越差。」

她希望大陸學生到台灣唸書，但愛國愛黨、政治立場強烈的陸生應該盡量低調。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名女青年在香港連儂牆前仔細閲讀。

另一方面，她認為，台灣人對大陸仍有許多不正確的刻板印象，像是有人撰寫有關中國言論自由的論文，就問她，在中國轉機就可能被抓，有太多誤會。

黃彥誠則希望大家不要先入為主，因身份不同就預設他人立場，並呼籲大陸學生，試圖了解香港人的訴求，即便不認同，台灣仍是一個可以讓多方表達意見的地方。

他強調：「對於過度干預他人表達意見的行為，在台灣是不太會被接受的。」希望在面對不同的想法時，能先放下成見，試著理香港人的生活脈絡。

台灣政治大學教育學系教授秦夢群則指出，意見不同學生間的衝突在台灣的大學仍少見。他建議，學校應允許兩派學生，各有發表意見的園地，彼此辯論。

他向BBC中文表示，校方不應主動支持任何一方，而是讓學生自己學習，­當有人與你立場不同，可以反對但要理性表達。