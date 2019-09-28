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今天是香港「雨傘運動」（也稱「佔中」）五週年紀念日。香港民陣9月28日添馬公園集會獲得警方不反對通知書。

當天晚上6點40左右，BBC中文記者在現場看到，聚集人數估計已經有數千人。警方在政府總部外部署戒備。有民眾隔著圍欄批評對面的警察。

晚上七點過，示威者堵塞了金鐘夏慤道，現場交通受到嚴重影響。

民陣召集人岑子傑此前表示說，警方批准集會是好的開始，是尊重市民示威權利，如果當晚集會安全和平進行，將有利十一遊行申請獲批。

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岑子傑又呼籲港鐵，9月28當日不要關閉集會附近的港鐵站，以便疏導參與集會人士。

根據香港警方批出的不反對通知書，此次機會時間由下午 3 時到晚上 10 時。民陣申請 10 月 1 日由銅鑼灣遊行到金鐘尚未有結果。

「雨傘運動」紀念日

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圖片版權 AFP Image caption 金鐘附近參加集會的人群和標語

2014 年 9 月 28 日傍晚，香港警方在金鐘夏慤道發射 87 發催淚彈，隨後爆發了為期 79 日的佔領運動。

香港的民主派示威者當天的活動還包括以宣言和塗鴉重建「連儂牆」。上周六（9月21日），有部分香港民眾清理移除了貼在「連儂牆」上的便利貼和抗議海報。

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集會現場的陳先生告訴BBC中文記者，五年前參與傘運，大家比較和平。但這次反《逃犯條例》修訂是試過所有辦法得不到響應，所以才變得這麼激烈。

陳先生不認為雨傘運動是場失敗。「因為沒有當年的經驗，這次大家不會那麼團結。」

香港警方為了應對連場大型公眾集會，已經加強部署，全面戒備。本地媒體「香港01」報道稱，周六早晨看到三輛水炮車全數出動，香港政府總部外圍亦已加設三米高的鐵絲網圍欄。