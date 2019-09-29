全球「反極權」大遊行聲援香港，何韻詩台灣遭潑漆

圖片版權 CNA Image caption 何韻詩出席遊行前接受媒體聯訪時，遭不明人士潑紅漆。

由香港網民發起的全球「反極權」大遊行，發起者稱共有24個國家包括美國、加拿大、法國、英國、澳洲等國的數十個城市響應活動，聲援香港。

近日不少香港民眾在網上自製海報，宣傳全球串聯遊行，聚集香港抗議者的網路論壇"連登"(LIHKG)上討論熱烈，推特(Twitter)上也出現 #929GlobalAntiChinazi、#FollowBackHongKong等標籤。

在與香港一海之隔的台灣，台北、台南及高雄市有大批民眾響應，台北主辦方稱遊行人數近10萬人。

9月28日，在香港舉行的「反極權」大遊行， 發起者並未向警方申請不反對通知書，從下午2點警方就發射催淚彈，驅離違法示威者，截至晚上8時警察和示威者衝突仍在進行。

何韻詩在台遭潑漆

台北29日下午飄著細雨，甚至一度大雨滂沱，上萬人撐著雨傘，揮舞台灣國旗或寫著「時代革命」、「今日香港、明日台灣」的旗幟，上街聲援香港，還有學生高喊：「台港學生齊上齊落！」

圖片版權 AFP Image caption 民進黨、時代力量等政黨人士出席929台港大遊行。

遊行從台灣立法院出發並行經西門町，共有數萬人參與，民進黨、時代力量等政黨人士出席，警方則派出400名警力，防範衝突事件。

不過遊行前發生插曲。香港民運人士和歌手何韻詩接受媒體採訪時，突遭一名蒙面男子潑紅漆，許多採訪記者也受波及，肇事者及其同伙當場遭警方逮捕。

何韻詩在兩個小時後召開記者，譴責暴力，並表示：「這就是許多香港社運人士天天面臨的恐嚇，但香港人絶不會因此而害怕。」

台灣總統蔡英文隨即在臉書發文稱「今天(29日)的遊行，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲。」

反對黨國民黨也對該事件表示遺憾，並嚴厲譴責施暴者。不過也強調，希望民進黨政府不要基於選舉利益考量，一再地操弄香港「反送中」議題。

在台北參與遊行的王先生對BBC中文說：「台灣和香港同樣面對不懷好意的北京共產政權，因此台灣與香港，唇亡齒寒。」他擔心若香港挺不住，難保同樣的情況未來不會在台灣上演，也希望國際社會能持續關注香港發生的事情。

今天有上萬人走上台北街頭，也讓王先生很感動，並表示「風雨生信心」，下了暴雨大家仍上街頭。他在現場觀察到各政黨和民間團體各自高舉其旗幟，這樣多元表達聲音的場面，在中國絶對不可能看到，這說明了為何需要站出來挺香港、挺台灣。

在高雄參與集會的學生黃聖智，在活動前一個小時就到場，他向BBC中文表示，雖是台灣人，但看著香港的自由、民主一天一天被侵蝕，擔心「台灣可能變下一個香港，所以要站出來。」

他坦承，聲援香港有點力不從心，短期內也擔心安全不敢到香港，因此只能透過網路或像今天的集會來表達支持。

香港遊行再現衝突

香港方面，遊行原定下午2點半從銅鑼灣出發至政府總部，不過警方約在下午2點多就發射催淚彈，近傍晚6點，示威者與警方在金鐘再次爆發衝突，港鐵近5點宣佈金鐘站關閉。

圖片版權 JEROME FAVRE/EPA Image caption 警方在金鐘、夏慤道、灣仔站發射多枚催淚彈。

據香港媒體報導，警方在遊行終點金鐘政府總部，部署一部水炮車及一部裝甲車駛入政總內戒備。

圖片版權 JEROME FAVRE/EPA Image caption 香港示威者手持各國國旗"反極權"。

銅鑼灣一帶，則有直升機在空中盤旋，街上有多名示威者手持各國國旗並高喊「五大訴求，缺一不可」。

全球聲援香港

近日聲援香港「反極權」大遊行，全球有65個城市響應，包括美國、加拿大、法國、英國、澳洲等地都有人集會聲援香港。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳洲則有百名著黑衣人士集合，高舉支持香港的文宣。

9月29日澳洲則千名戴頭盔，持黃傘和著黑衣人士集合，亦有人高舉支持香港的文宣。

在悉尼的Bill Lam說他來澳洲讀書的兩個月前參加過香港反修條例示威。 儘管現在人已在澳洲，但還是想表達對香港示威者的支持，「因為人們只想讓當局尊重他們基本人權。」

前一日，美國華盛頓當地有百人齊集紀念碑前，身穿黑衣，戴頭盔以示對港人的支持。香港本土派組織眾志常委羅冠聰也到場參與。

同一天， 德國柏林市中心也有上百名香港人高舉「沒有暴徒，只有暴政」的標語示威，並在警方的保護下至中國大使館，以演唱「願榮光歸香港」收場。