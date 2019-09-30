中共建政70年：台灣人的不關心與無感

圖片版權 EPA Image caption 台灣的中華統一促進黨慶祝中國「十一」國慶節(資料照片)

中國在星期二（10月1日）迎來建國70週年，即中共建政70週年，與大陸一海之隔的台灣，媒體聚焦的是颱風、選舉、香港「反送中」及何韻詩遭潑漆事件，而關心政經時事的年輕人討論的則是「十一」國慶對「反送中」的影響。

據台灣學者分析，無論年紀大小，台灣人對中國的國慶都不太有感覺，經歷過威權時代的台灣人了解當年對岸政權是國民黨的敵人，遑論慶祝中國國慶。未經歷威權統治的台灣年輕人，出生時台灣已民主化，本土意識強烈，因此有台灣大學生認為，中國國慶宛如「他國國慶」。

不過，仍有少數統派團體10月1日預計在台北街頭舉行遊行慶祝「光輝十月」活動，但集會許可已遭警方駁回，理由是申請路段為重要交通樞紐，因此不准許。

年輕人對「國慶」無感

「十一國慶是對岸的事，跟我沒什麼關係。」台灣輔仁大學法律系、前學生會長劉家杭道出一部分台灣人的心聲。他對BBC中文表示，有針對港府是否會在中國國慶前，對香港「反送中」採取激烈措施的討論，但同學間並未特別關心中國國慶。

事實上，就連中華民國的「雙十」國慶，對今年21歲的劉家杭而言，也不是一件舉國歡騰、普天同慶的事情。他透露：「雙十節對大部分的年輕人，不會有國家光榮感和榮耀感，這是因為國家認同很難形成」。他並解釋，像是國旗歌中提到的內容，不盡然是台灣的場景，而是中國的東西。

他認為，這首歌對於年輕的台灣人而言，沒有認同感，像是歌詞中的「民族」，是哪個民族，又或「炎黃世胄」是否真是我們的祖先嗎？他說：「我們能認同這塊土地，但對於國家和領土認同仍抱持懷疑的態度。」

台灣政治選舉研究中心連續多年針對國家認同進行民調，結果顯示，1992年時有46%的人認為自己台灣人，也是中國人，26%認為自己是中國人，只有18%認為自己是台灣人；但2018年，有55.3%認為自己是台灣人，是26年前的3倍，認為自己是中國人的只有4%。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年有55.3%認為自己是台灣人。

台灣中山大學社會學系副教授邱花妹分析，許多年輕人、大學生，都是在台灣民主化後出生，主體意識很強，對於國家認同感，不如曾經歷威權時代的人強烈，因此對國慶可能就沒什麼感覺。她回憶，在威權時代，國慶慶典時學生會被強制要求到活動舉辦地點舉字牌，現在年輕人沒有這種生活經驗，因此會對國慶毫不在乎。

她說，威權政體會通過教育、媒體，讓家庭害怕談政治來洗腦，這些動作在民主化後，已經慢慢消失。「正常化民主國家不會通過國慶來擾民、強制民眾去參與，只有威權政體會通過國慶來鞏固和強化政權來確保國民認同和支持。」

台灣每年「雙十」國慶日仍會在總統府前舉辦慶典，也有閲兵儀式，­晚間則會有煙花施放。

邱花妹所指的民主化後，是台灣前總統蔣經國晚年實施民主，他在1987年宣佈解嚴，也促成1996年台灣第一次總統直選。

台灣的中國因素

邱花妹分析，中國因素在馬英九執政第二任時更為被關注，像是2008年陳雲林訪台、反中資媒體運動至「太陽花學運」，台灣對中國的反作用力及對抗，年輕人的警醒程度很高。她認為中國國慶對台灣人的意義是旁邊一個強大、正積極在全球擴張、想在全球支配影響力的中國在展現國力，而且是以「獨裁政權的模式在展現」。

她表示，今年因為「反送中」運動，社會反抗運動很強，台灣人若關注中國國慶，看的是威權、帝國野心的中國政權，如何做政治展演，怎麼展現自己。

她也強調，台灣年輕人及媒體長期對於國際事務的關心及報導仍不足，這也部份解釋了為何台灣媒體未聚焦中國國慶相關報導。

其實台灣仍有統派團體，會在「十一」中國國慶這天舉辦慶祝活動。常年在台北101大樓前高舉五星旗的愛國同心會，去年「十一」這天，就舉辦了慶祝酒會。當時酒會舞台正中央高高掛起五星紅旗，舞台上方高掛的布條寫著——「台灣省各界慶祝中華人民共和國建國69週年國慶酒會」。

圖片版權 EPA Image caption 愛國同心會2018年在台灣舉行「國慶酒會」，慶祝中國十一國慶節

而今年，統派政黨「中華統一促進黨」10月1日也將在台北火車站舉辦集會慶祝活動，但該黨通過電話告訴BBC中文，因為颱風影響，還得確認是否如期舉行。但據台灣媒體報導，該集會遊行申請已被警方駁回，警方指出，統促黨申請的路段為北市重要交通樞紐才不准許。

事實上，9月29日台灣舉辦遊行聲援香港活動，涉嫌對何韻詩潑漆的兩名嫌犯之一胡志偉，就是統促黨成員。警方表示，將會對此案擴大追查，兩名嫌犯已遭聲押禁見，並拘提7名共犯。台灣媒體報導，他們都是統促黨的成員，而且犯案有分工，有人買油漆，有人規劃逃逸路線。