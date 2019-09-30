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10月1日，中國將舉行70週年國慶閲兵式。按照中國官方通報，此次受閲人員將有1.5萬、160多架戰鬥機、轟炸機和其他飛機，以及580輛坦克和其他武器。

總體規模將大於中國領導人習近平上台後舉行的紀念抗戰勝利70週年閲兵、胡錦濤時代的60週年閲兵，以及江澤民時代的50週年閲兵，使這次閲兵式成為中共建政以來規模最大的一次。

哪些新武器值得關注

1949年10月1日，中共建政，當天的閲兵式上大多是繳獲武器。空軍由于飛機過少，只有17架，只好在天安門上飛了兩遍。

此後，中國每年10月1日都進行閲兵，10年間閲兵11次，展示武器逐漸從「萬國造」戰利品變為「蘇聯造」。隨著中蘇關係破裂，中國先後經歷大躍進、大饑荒、文革，閲兵停滯24年。

鄧小平上台後決定在1984年35週年時再次閲兵，期間首次展示了戰略核武器。1999年與2009年兩次閲兵，中國展示的軍備都呈現出現代化提升。

圖片版權 Reuters Image caption 2015年，中國舉行抗戰勝利七十週年閲兵，首次展示「東風-21D」導彈，它被外界稱為「航空母艦殺手」。

東風-41型洲際彈道導彈

這次閲兵備受矚目的戰略武器是東風-41導彈。該導彈可攜帶約10枚分導式彈頭。中國官方媒體曾引述軍事專家稱，東風-41導彈是中國火箭軍第四代戰略核武器，射程達到1.4萬公里，可以覆蓋全球戰略目標。

東風-17型彈道導彈

閲兵式還可能展示東風-17高超音速導彈，射程在1800-2500公里之間。這種類型的導彈可以數倍於音速的速度作規避動作，飛行過程中可以轉換攻擊目標，突破反導彈攔截系統，投放核武器。

隱形無人機

閲兵可能將展示超音速無人機DR-8和「利劍」隱形無人機。據中國媒體報道，「利劍」無人機在2013年試飛，使中國成為全球第四個試飛大型隱身無人攻擊機的國家。「利劍」還被設計用於在航母上起降。

圖片版權 Getty Images Image caption 轟-6N戰略轟炸機

轟-6N戰略轟炸機

戰略轟炸機的定位，意味著航程大於8000公里，並且能夠搭載射程600公里的巡航導彈。該轟炸機通過加油可能增加3000公里的作戰半徑，執行遠程導彈攻擊任務，並攜帶能夠裝載核彈頭的AKD-20空射巡航導彈。

轟-6N和東風系列戰略導彈是中國「核三位一體」的一部分。「核三位一體」指一個國家同時擁有陸基洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機三種核打擊能力，以做到在承受第一次核打擊後還能反擊。

回顧歷年閲兵

閲兵式上可能出現的現代化武器展示出中國持續大規模軍費投入的成果。

中國軍費近年來持續高速增長，國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的報告顯示，中國軍費已達1680億美元，位居世界第二。但還不足世界第一位的美國四分之一。

在中國今年7月公布的《新時代的中國國防》中用不少篇幅闡述中國的國防投入，主要想突出中國國防投入處於合理水平。

白皮書中稱，1978年中國改革開放後，國防費用佔GDP比重從1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以內。佔中國政府財政支出比重為17.37%，2017年為5.14%。總體呈下降趨勢。

習近平上台後，軍事預算也經歷兩個階段，2012年至2015年呈兩位數增長，2016年增長7.6%，2017年為7%，2018年為8.1%，2019年為7.5%，增幅連續處於個位數。

中國獨立軍事評論員趙楚曾向BBC中文表示，南海、台灣問題都意味著巨大和持續的經費投入與使用，但中國經濟下行狀況對經濟籌集必然帶來壓力。