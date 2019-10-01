台灣宜蘭蘇澳大橋倒塌造成多人傷

圖片版權 EPA Image caption 宜蘭縣救援部門指出，當地一輛油罐車駛過後不久，大橋就倒塌。

台灣宜蘭縣的知名地標南方澳跨港大橋，周二（10月1日）當地時間上午9時發生坍塌意外，倒塌詳細原因不明。事故發生時，一輛油罐車正要過橋，當車輛駛抵對岸時，大橋兩端突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，起火燃燒，目前該駕駛員已送醫急救。

台灣媒體報導，根據當地警察和消防部門初步清查，至少有三艘漁船被壓在橋下，已傳出10多人受傷，其中多名是外籍漁工。

當局已派出軍人、警消人員、民間救援團體等到現場進行搶救，目前仍有人受困橋下，也在現場設立緊急應變中心，由內政部長徐國勇在場坐鎮。

台灣總統蔡英文也在上午受訪時表示：「已動用所有力量已動用所有力量搜救，希望能最短時間在最短時間把人救出來，我要求各單位全力把損害降到最低。」

圖片版權 EPA Image caption 當局已派出軍人、警消人員、民間救援團體等到現場進行搶救。

圖片版權 EPA Image caption 油罐車下墜後起火燃燒。

根據蘇澳鎮公所指出，該跨港大橋是亞洲第一座雙叉式單拱橋，全世界只有二座，另一座位在西班牙馬德里市。 主橋的型式是單拱頂拱造型，跨距橋長140米，橋寬15米，距海面18米。

蘇澳大橋於1996年1月27日開工，1999完工，工程造價新台幣2億5千萬（約人民幣5746萬）。

據媒體報導，這條橋平常都有在維修，供遊客、商業及漁業用途，斷裂原因正在了解中，已經請相關結構人員、工程人員到現場了解。

南方澳跨港大橋運輸功能外，也是宜蘭的重要地標，常有遊客會在橋上平台看漁船進出、拍照。