中共建政70週年：北京閲兵賀「國慶」，香港示威者悲「國殤」

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10月1日，中共建政70週年，中國舉行規模龐大的閲兵儀式，展示包括洲際彈道導彈等新型武器。這是習近平任內首次國慶閲兵。禮炮齊鳴，國歌齊唱，喜氣洋洋的氣氛彌漫首都北京及各省市。

然而，在與大陸一河之隔的香港，全城氣氛緊張，商業活動停頓，公共交通大幅被中斷。市民自發上街以「沒有國慶，只有國殤」為主題的示威遊行，多區發生警察與示威者的暴力衝突。

衝突期間，至少兩名警察舉槍，一名18歲男性中實彈受傷。香港醫管局表示，截至晚上10時，有66人送院，年齡介乎11至75歲，兩人情況危殆，兩人嚴重。

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北京閲兵前領導人亮相

國家主席習近平在閲兵前發表講話，重點提到堅持「中國共產黨領導」、「人民主體地位」、「中國特色社會主義道路」、「『和平統一、一國兩制』的方針」以及「和平發展道路」。

多名中國現任及前任國家領導人出席閲兵儀式。今年93歲的中國前國家主席江澤民在兩人攙扶下出現在天安門城樓，閲兵時站立在習近平和中國總理李克強中間。

今年77歲的胡錦濤在卸任後不再染髮，一頭白髮頗為顯眼。93歲的江澤民則與其他領導人不同，全程坐著觀禮，手拿折扇。胡、江都帶墨鏡，習近平未帶墨鏡。

中國外交部發言人耿爽此前表示，沒有外國領導人被邀請參加周二的慶祝大會、閲兵和群眾遊行活動。據朝中社報道，金正恩致電習近平祝賀中華人民共和國國慶。

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展示軍事武器

此次接受檢閲的人員高達1.5萬人，展示了160多架戰鬥機、轟炸機和其他各式飛機，580輛坦克和其他武器。備受矚目的洲際彈道導彈東風-41導彈首次亮相。該導彈據報可攜帶約10枚分導式彈頭，射程1.4萬公里，目標可達全球。

能夠搭載射程600公里的巡航導彈的轟-6N戰略轟炸機也首次出現。轟-6N和東風系列戰略導彈是中國「核三位一體」的一部分，即擁有陸基洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機三種核打擊能力，可以在受到核打擊後仍然發起反擊。

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花車遊行涉港澳台

閲兵儀式結束後的花車遊行中，有10萬名群眾和70組花車參與，習近平及前中共領導人毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤的大型畫像被遊行群眾高舉穿過長安街。

隊伍中還有以「一國兩制」為主題的花車，中央擺放兩本大型《基本法》雕塑，兩邊放置代表香港的金紫荊像和代表澳門的金蓮花像。在象徵台灣的花車上，熒幕不斷播出「實現偉大民族復興，推進祖國和平統一」。

台灣總統蔡英文今日出席公開活動時，有記者問及香港民陣發起的「沒有國慶、只有國殤」的遊行遭警方拒絶一事，蔡英文表示，台灣是個民主自由國家，對於世界上任何追求民主自由的人民，都會表達支持之意，同樣道理，對於人民追求民主自由，任何的執政者也都要仔細地傾聽，也要尊重民意。

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香港抗議暴力再加劇

香港行政長官林鄭月娥、多名建制派政客、商界代表以及香港警隊多名成員出席了閲兵儀式。

在香港，國慶升旗典禮移至灣仔會展中心室內舉行。署理行政長官張建宗在典禮上表示，部分激進示威者持續而不斷升級的暴力行動，嚴重破壞社會秩序，衝擊香港法治，影響市民安全和正常生活，令本地經濟雪上加霜。

京港兩地的國慶典禮尚未完畢，許多香港民眾已經走上街頭，發起抗議。下午1時左右，成千上萬的市民身穿黑衣，從港島銅鑼灣起步，向中環方向行進。他們舉起「全民抗共」、「反極權」等標語，高喊「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號。警方指這場遊行是「未經批准的集結」，屬違法行為。

香港自6月中開始，因《逃犯條例》修訂爭議引發大規模示威。行政長官林鄭月娥在壓力下宣佈撤回條例，但示威者認為訴求並未滿足，要求爭取成立獨立機構調查示威事件、撤回「暴動」定性警民衝突、釋放被捕人士以及落實雙普選。香港政府並沒有作出更大讓步，警民衝突不斷。

有示威者在馬路縱火，焚燒國旗，破壞慶典裝飾，並向警方投擲雜物和汽油彈。警察隨後發射催淚彈、橡膠子彈等武器，並動用水炮車驅散人群。有警員在遇襲時開實彈示警。

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兩地民眾兩種心情

北京為此次閲兵進行了嚴格的安保。幾乎大部分二環路以內的地區都處於交通管制狀態，每幾步就能看到執勤的安保人員，行人和車輛都禁止通行，商鋪關門，北京地鐵一號線也全線暫停。

北京今日施行嚴格的交通管制，天安門附近多條道路封鎖。有市民在微博上抱怨，一位網友問，「住在天安門附近的居民，是不是不能出家門了？」另一位網友稱，「哪兒都不能去，我還是老老實實看直播吧。」

但仍有大量民眾在艷陽下聚集，渴望目睹飛機和軍車通過。很多人對BBC說，他們並非北京居民，專程從外地趕來，有些人甚至連夜等候。

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在北京市核心區域的建國門附近，聚集了約百名前來觀看閲兵的市民。在天津一所大學讀書的宋女士從去年就開始期待70週年大閲兵。她興奮地對BBC說，「我們一晚都沒睡，昨晚就在這兒了！之前這條道是封的，凌晨兩點坦克過去之後才開放。」

宋女士說，為避開交通管制，她和同伴昨晚乘坐高鐵從天津來到北京，然後打車讓司機幫忙尋找「突破口」。她說，「我們查了很多管制的路線，也知道可能進不來，但覺得能看到飛機什麼的就很開心。」

宋女士表示，中國的高鐵、在線支付等技術發展讓她對國家「感到非常自豪」，但她也抱怨，國慶閲兵的檢查有些嚴格，希望能開放更多區域讓普通民眾參與。

另一邊廂，在香港，示威者林小姐稱自己本來支持和平示威，但她看見這麼多示威者到前線與警察衝突，感到必須走出來，直至香港政府滿足「五大訴求」為止。

她又說，中共建政70週年對她來說不是一個普天同慶的日子，「而是一個很值得相約一起抗爭的日子。」