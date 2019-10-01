香港抗議首次有示威者中實彈受傷，警方稱多處「暴動」

圖片版權 AFP Image caption 示威者四處縱火。

十月一日，中共建政70週年，香港示威者不滿香港政府不明確回應訴求，在中國大陸慶祝「70週年國慶」之際，有針對性發起主題為「反共」，「沒有國慶，只有國殤」的示威。

在香港黃大仙、屯門、沙田等多個區域，示威者和警方以汽油彈和催淚彈交戰，多處著火焚燒。示威者針對警方不滿達至新高點。

香港警方於傍晚發表通告，指多區有「暴動的行為」， 警告市民切勿外出，以免生命受到威脅。警方日前稱，示威者的行為「與恐怖主義行為越來越接近」。

香港最大建制派政黨民建聯發聲明，指責「激進暴力示威者肆意侮辱國旗，瘋狂襲擊警察，四處縱火燒車，堵塞主要幹道，破壞公共設施，對他們目無法紀的瘋狂暴力行為予以強烈譴責」。

下午4時許，警察因感到「生命受到嚴重威脅」，在荃灣近距離使用實彈射中一名18歲學生。成為香港「反送中」 示威發生近四個月來首次抗議者被實彈擊中受傷事件。

香港警方隨後發表公告，稱多區有「暴動的行為」，對一切違法行為予以嚴厲譴責，並警告市民切勿外出，以免生命受到威脅。

香港醫管局表示，截至晚上10時，66人送院，年齡介乎11至75歲，兩人情況危殆，兩人情況嚴重。

槍傷經過

圖片版權 HKPUSU PRESS COMMITTEE/via REUTERS Image caption 一名18歲學生中槍送院。

周二（1日）下午4時許，香港荃灣大河道附近發生示威者與警察的嚴重衝突，從媒體片段所見，當時幾名警員遭十多名黑衣示威者包圍和襲擊。

部分警員被迫退至一所大廈的入口，一名警員從旁舉起手槍走向黑衣人群，試圖制伏，但示威者繼續襲擊警員。

其中一名男示威者揮動鐵棍攻擊此名持槍警員，警員近距離對示威者上身部位開槍，示威者倒地。雙方衝突未有立刻平息，有示威者繼續向警員投擲汽油彈。

現場視頻顯示，姓曾的傷者能夠對圍攏過來提供救助的目擊者清楚說出自己全名，並說「送我去醫院，我的胸口很痛。」 有數名警察在事件發生後，為傷者提供醫護協助。

警方稱，傷者年齡18歲，左肩受傷，被送往瑪嘉烈醫院救治，送院的時候「神志清醒」。

BBC中文採訪了解到，傷者是荃灣一所中學的學生，一名不願意透露名字的同學對BBC表示，一直知道傷者是「勇武派」示威者，「但沒想到他走得那麼前」。並說從片段中看到受傷的同學很痛苦，自己也很不開心，計劃發起眾籌協助他。

香港警方在傍晚7時許通過視頻公告，證實槍擊事件。警方發言人稱，下午4時左右，大批警方所稱的「暴徒」在荃灣大河道「大規模地襲擊」警務人員，「警察發出警告，但施襲者繼續暴力襲擊，現場警務人員生命受到嚴重威脅，為了拯救自己和同袍的生命，向施襲者開了一槍，一名18歲的男子中槍。」

警方發言人還稱，「警方不願意見到任何人在事件中受傷，實在令人非常痛心，我們在此作出警告，要求暴徒立即停止犯法行為，警方會繼續嚴正執法。」

香港民主派政黨公民黨通過社交媒體批評，認為警方近距離開實彈是「警暴無底線」，並指警方「全副武裝」，不應該稱自己受威脅。

英國外相拉布（Dominic Raab，藍韜文）發表聲明說，「儘管不能為暴力行為開脫，但使用實彈的作法不合比例，只會火上加油」。

「暴動的行為」

香港民主派團體「民間人權陣線」原本計劃在中共建政70週年在港島區發起「沒有國慶，只有國殤」為題的遊行，但遭警方以安全為由反對，民主派人士何俊仁、李卓人、梁國雄和民陣副召集人陳皓恆宣佈在不向警方申請下按原遊行路線舉辦遊行。

同一時間，香港網民在六區發起抗議。

成千上萬的市民身穿黑衣在下午1時左右在銅鑼灣遊行到中環，他們舉起「全民抗共」、「反極權」的標語，高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」的口號。

警方指這場遊行是「未經批准的集結」，屬違法行為。

圖片版權 EPA Image caption 下午起，大批示威者上街抗議。

圖片版權 EPA Image caption 有示威者舉起寫上「殺人犯的生日？」的橫幅。

示威者林小姐自稱是支持和平示威的一群，但她看見這麼多示威者到前線與警察衝突，她感到自己必須走出來，直至香港政府滿足「五大訴求」為止，而成立獨立委員會調查警察涉嫌「濫用暴力」最重要。她說，中共建政70週年在她來說不是一個普天同慶的日子，「而是一個很值得相約一起抗爭的日子」。

除了發生警員開槍案的荃灣外，香港多個區域也爆發嚴重的警民衝突，示威者在馬路設置路障和縱火，焚燒國旗和破壞慶祝國慶的裝飾，向警方投擲雜物和汽油彈，破壞地鐵站。香港防暴警察出動多枚催淚彈、橡膠子彈、海綿彈、布袋彈和水炮車等還擊。

在屯門，大批黑衣示威者與防暴警察發生衝突，警員制伏示威者時遭襲擊，據香港媒體《明報》及無線新聞報道，有示威者向警察淋潑腐蝕性液體，有記者被濺中受傷。香港警方在社交網站刊登多名警員受傷的圖片，嚴厲譴責。

這是自8月5日以來牽涉範圍最廣的「遍地開花」式衝突。幾十個地鐵站和幾十個商場從上午起陸續關閉，數以百計巴士路線停運，半個城市近乎癱瘓，連接機場的鐵路提供有限度服務。

圖片版權 AFP Image caption 示威者投擲汽油彈。

圖片版權 AFP Image caption 警方出動水炮車。

圖片版權 AFP Image caption 警方多次發射催淚彈和橡膠子彈驅散示威者。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者破壞大圍地鐵站。