房價困境下的年輕人：「在香港，我對未來不抱任何希望」

Image caption 香港學生梁雪林（左）和迪基

「我進入大學，想追求更好的生活，但我對未來不抱任何希望，」20歲的香港人迪基（Dicky Cheung）說。

迪基和他的朋友們還是學生，但在他們的友誼和無憂笑容的背後，隱含著對未來的憂慮。

我在香港旺角見到了他們。一邊吃著菠菜和魷魚，我聆聽了一些沮喪的故事。

迪基正在大學學習，想成為一名教師，他希望畢業後能成為家裏主要的經濟來源。但他認為這不可能，因為從大學畢業後，他不太可能找到一份好工作，還可能找不到任何工作。

「我想改善家裏的情況，他們在香港必須勤奮工作，支付高昂的租金，」他對我說，神情有些激動。

「現在我長大了，我也做不到。職位空缺比以前少，我們三年後畢業時，空缺會更少。」

對於18歲的梁雪林（Leung Suet Lam，音譯）來說，情況差不多。

「我覺得，畢業後我會和家人一起住，」她說，「自己住一套公寓很難，購房更是不現實的事情。」

「香港的房子也非常小，買一個小公寓要花很多錢，這會限制我對生活的想像力。」

迪基和梁雪林等年輕人面臨著巨大的經濟挑戰：工資沒有增長，就業市場競爭日益激烈，房地產價格飆升。

儘管政治抗議的原因十分複雜，與買房或找工作無關，但許多香港年輕人覺得，幾十年來香港政府糟糕的政策忽略了他們，這助長了他們對制度的怨恨。

薪水增長率低

想進入香港頂尖大學，競爭非常激烈，即使真的入學並畢業，也難以保證能找到一份好工作，獲取一份穩定收入。

而且香港人也要與中國學生在就業市場競爭。

香港理工大學講師陳偉強說，1990年代，香港的大學畢業生起薪大約是25000港幣，現在可能仍僅有28000港幣。

Image caption 陳偉強

陳偉強發佈了一份最近30年來香港年輕人薪水增速和生活成本的報告。他發現，起薪停滯不前，但房價卻上漲了10倍。

「我們的教育項目很陳舊，」陳偉強說，「少數幾個權勢家庭控制著我們的經濟，他們在地產市場大賺一筆。他們不想投資高科技產業或創新的理念。」

「我們的政府口頭上支持高科技發展，即使年輕人想進入新行業，也沒有很多好的機會。」

買不起的房

黯淡的就業前景意味著，買房之類的事對大多數香港人來說是可望不可及的，只有少數幸運兒例外，比如凱瑞德（Karide Chow）。

凱瑞德是香港一家國際公司的技術人員，她和哥哥向母親借錢買了一套公寓。

「在香港買房很難，過去這些年房價一直在漲，」她說，「因為價格一直在上漲，所以我們決定今年買房。」

她的公寓花了50多萬美元，面積只有25平方米。她與哥哥以及她的男友將一起住，她說因為香港房價高昂，這並不罕見。

根據瑞銀全球房地產泡沫指數，香港是全球購房成本最高的地區之一。

2008年以來，香港房價已經翻了一番。根據香港政府統計處數據，2017年香港只有不到一半的家庭擁有自己的住房，這是20年來最低。

香港的公屋本因解決住房問題，但公屋的數量不夠。部分問題在於，持有閒置土地的地產發展商沒有動力建造公屋。

Image caption 黃遠輝

「如果他們（將土地）開發成私人住宅，他們將獲得十倍的收益，」香港土地供應專責小組前主席黃遠輝說。

「公屋的話，他們的利潤會降到大約5倍。在任何國家，土地供應都是政府的責任。」

「我必須說，在過去10到15年，政府並沒有足夠強力的措施，確保我們達成中期土地供應的目標。」

政府的改善動力

香港是世界上稅率最低的城市之一，這讓它成為了一個重要的金融中心。

不過，低稅率意味著政府必須找到其他方式來資助教育、住房和醫療項目。

政府一直依靠向開發商出售土地來獲得收入，這意味著政府沒有太大動力騰出土地用於公屋建設。

另外一個問題在於香港立法會的複雜結構，70名立法會議員投票決定如何使用稅收。而香港立法會經常被商業團體主導。

香港是一座商業城市，但當商業蓬勃發展時，其他東西被忽略了。缺乏政府規劃導致香港出現45年來最大的貧富差距。

現在政府意識到需要解決這些問題，但也許知道得太少太遲了。