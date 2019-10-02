中共建政70週年：國際社會如何解讀北京閲兵和群眾遊行

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10月1日，中國舉辦大規模閲兵儀式和群眾遊行，慶賀中共建政70週年。與此同時，大陸社交媒體掀起一場愛國主義狂歡。國際社會如何觀察這場大型慶典？BBC中文為你盤點。

武器裝備震懾全球

國際媒體大多聚焦在閲兵式上展示的武器裝備以及高科技元素，包括洲際彈道導彈東風41、高超音速彈道導彈東風17、長劍100等。分析一方面將這些武器與美國、俄羅斯等國家的武器相比較，另一方面強調中國爭霸全球的雄心。

《美國之音》引述美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾（Richard Fisher）稱，閲兵式上展示的軍事裝備更清楚地表明，中國的目標是成為全球軍事霸主。他說，東風-41的出現表明，中國完全有能力使其擁有的核彈頭數目接近美國與俄羅斯。

費舍爾還認為，閲兵式上展示的東風-17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻挑戰。「如果同時發動彈道導彈和低空超音速導彈襲擊，會給導彈防禦系統造成巨大壓力，也可能是擊敗導彈防禦系統的關鍵。美國現在的薩德或是愛國者PAC-3中程導彈防禦體系能否有效對付這個威脅並不明朗。」

台灣《中央社》引述台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，閲兵式上展示的東風17、長劍100射程都可精凖打擊，將敵人阻絶在第二島鏈之外。巨浪2則不求精凖命中，但也會給美國帶來核威懾。這三種武器對美軍在第二島鏈的重要基地關島造成實質威脅，衝擊區域安全。

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毛、鄧遺產之爭

國外媒體及學者還關注閲兵儀式後的群眾及花車遊行，認為其中蘊含的領導人象徵可彰顯現實中的時代轉變，以及習近平的治國理念。中共第一至第五代領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的巨幅畫像依次出現在群眾遊行中。

《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review）中國分社社長高橋哲史（Tetsushi Takahashi）發表評論文章，稱習近平在面臨挑戰時傾向於模仿毛澤東，而不是鄧小平。他說，習近平將更多權力集中於自己和中共的權力之上。比如在2018年修憲取消了領導人任期限制，破壞了鄧小平集體領導的願景。

《自由亞洲電台》引述《北京之春》雜誌主編胡平的訪問，他稱今天的中國更多帶有鄧小平時代的色彩。不過，習近平比前任領導人江澤民和胡錦濤更加強調毛澤東的思想，因此更崇尚毛澤東那種個人獨裁式的統治方式。

著名漢學家林培瑞（Perry Link）在《德國之聲》中文網發表評論，將習時代與毛時代進行對比。他認為，毛澤東所留下的遺產中，最為主要、也最為具有隱蔽性的是，用工具化的方法看待語言。他擔憂習近平是否成功延續這項遺產。

他寫道，「在文革期間，毛澤東讓中國社會陷入癲狂狀態，將中國作為一個注定要成為世界領袖的神奇之地大加讚頌，這也是傲慢的民族自豪感的根基所在」，「現在，帶有『特色』的中國再次注定要成為世界第一，並踐行膚淺而虛假的『愛國主義』」。

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美國外交關係委員會高級研究員、亞洲項目主任易明（Elizabeth Economy）也認為習近平和毛澤東在某些方面相似。她在探討美國外交政策的期刊《外交事務》（Foreign Affairs）中寫道，和毛澤東一樣，習近平也優先考慮加強黨建、灌輸集體社會主義價值觀和鏟除異見，始終堅持有「虛無」的國內外威脅存在，並鼓勵建立個人崇拜。

兩屆領導人也有所不同。易明說，習近平雖然繼承了毛澤東的象徵，但並不是為了回到過去，而是為了推進自己的變革性議程。她說，習近平正在創建重新彰顯中共實力的中國模式；在政治和經濟領域上逐步消除公私分明，並試圖將包括私企在內的外國行動者納入中共的價值觀和制度體系。

另外，習近平還渴望實現毛澤東及其繼任者無法做到的事情：淡化台灣和香港與中國大陸之間的政治和物質界限，並為不願實行自由民主國家樹立中國模式的標桿。

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極權主義的政治宣傳

除了領導人及其時代的象徵之外，電視轉播中見到的近距離特寫鏡頭大多展示模特式長相的軍人。加之遊行花車多呈現深紅深綠等庸俗、艷麗色彩，令觀察者在「牆外」吐槽。

中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸在推特上表示，「極權主義政治宣傳的目的是社會動員。它的祭典儀式，從頭到尾都是一手導演的，每一個鏡頭，每一個細節都是預先有目的有計劃地精心製作的。連車牌都是假的。」

澳大利亞國立大學學生吳樂寶在其推特上稱，本來以為閲兵儀式會做出「納粹風格的新版《意志的勝利》」，結果卻「玩了一場文革cosplay（角色扮演）」。《意志的勝利》是著名政治宣傳影片，意在展示德國重返世界大國行列，國家領袖希特勒為德意志帶來榮耀。

被譽為「打假鬥士」的方舟子在推特上引用愛因斯坦的話反諷，「一個人能以隨著軍樂旋律在隊列中行進為樂，單憑這一點就足以讓我鄙視他。他長了大腦只是出於誤會，單憑脊髓就足以滿足他的需要了。文明的這個罪惡之源應當盡快鏟除。由命令而產生的英雄主義，毫無意義的暴行，打著愛國主義的旗號所進行的一切令人作嘔的胡鬧，所有這些都令我深惡痛絶。」

有網友留言稱，閲兵儀式表現了法西斯美學，「用最宏大的場面，整齊劃一的列隊，一切只為表現民族主義，讓每個人感受到作為強大機器裏的一顆螺絲釘而自豪。」