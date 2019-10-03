圖片版權 Reuters Image caption Veby Mega Indah正在接受緊急救治。

香港印尼語報紙《SUARA》女記者Veby Mega Indah9月29日採訪示威活動時遭橡膠子彈擊中眼睛，代表律師轉述醫生說法，稱Indah的右眼會永久失明。

Indah的一名家人已到香港的醫院探視，她告訴BBC中文，Indah仍在醫院接受治療，問及她是否確定永久失明時，她表示：「希望不會」。

香港記者協會10月3日發表聲明稱，Indah 女士自2012年開始受僱於香港的印度尼西亞文報章Suara，是記協正式會員。記協稱已協助Indah聘用法律顧問，為其通過法律途徑提出申訴，並組織義工團協助照顧她。

律師稱女記者「永久失明」

根據香港媒體報道，Indah的代表律師韋智達（Michael Vidler)表示，醫生經過診治後告知Indah的右眼將會永久失明，其瞳孔因為外力衝擊而破裂，永久損傷的程度還有待Indah接受手術後評估，而「失明」的意思是根據世界衛生組織的定義。

世界衛生組織將失明定義為視敏度，也就是眼睛分辨物體細微結構的最大能力，低於3/60，即視力只有一般人的5%或以下。

港媒報導，韋智達早前曾發聲明稱，9月29日警員在可能致命的距離內及從樓梯較低角度開槍，只會襲擊對象上半身或頭部，明顯違反常理守則，將提出刑事及民事訴訟，追究警方責任。

香港警察公共關係科總警司謝振中曾向港媒解釋，當時防暴警員驅散示威者天橋後，下樓梯撤退至地下時，有警員差點被汽油彈擊中，警員向示威者開槍還擊，並非針對在場記者。

圖片版權 JEROME FAVRE/EPA Image caption 警方9月29日在金鐘、夏慤道、灣仔站發射多枚催淚彈。

印尼駐港總領事館領事職員已派員至醫院探望該印尼女記者，有媒體引述為Indah實施現場救治的急救員說法稱，領事館已與她聯絡，並可能將香港警察告上國際法庭。

不過印尼駐港總領事館通過郵件向BBC中文表示，從未聲明會將港警告上國際法庭，領事館並指出，Indah要以自己名義向警方提出任何法律訴訟，領事館會確保她的權利受到保障。

據悉，Indah是中國與印尼的混血，目前在一間在香港發行的印尼語免費報紙《SUARA》擔任全職員工。港媒曾在2017年專訪過她，文中稱Indah是2012年到香港從事新聞工作，

《SUARA》成立於2001年，主要報導香港本地新聞及與印尼勞工有關的新聞，香港「反送中」示威期間進行多次直播，該報社的臉書官方頁面有超過11萬個追蹤，大部分讀者為印尼勞工。

記者受傷過程

Indah上周日（9月29日）在香港灣仔示威現場進行臉書直播採訪，疑遭警員發射的橡膠子彈傷及右眼，送醫急救。

該直播視頻中顯示，多名防暴警員舉槍，現場有多名穿戴黃色背心的傳媒記者及舉著黑色雨傘的示威者，一名示威者向下丟擲某物品後，Indah就倒地不起，直播視頻就變成黑色約兩分鐘，隨後可看到帶有防毒面罩及穿著背心的其他媒體同行給予協助。

韋智達律師行代表Indah發出的新聞稿稱，「射到Indah的子彈相信是布袋彈或橡膠子彈，有關的彈殼在現場附近被發現……該子彈由大約12米外擊中 Indah的保護眼罩，衝擊力導致她右眼受傷。」

圖片版權 EPA Image caption 10月2日有多名示威者抗議警察暴力。

Indah的家人並未證實Indah是遭受橡膠子彈攻擊，並稱，醫師並未稱是橡膠子彈導致眼睛受傷。不過她的家人向BBC中文強調，Indah的瞳孔出現裂縫，醫院方正在治療。

港媒報導，當時Indah意識清楚可以對答，略帶疲態，頭上有一塊瘀青。

非政府組織Migrant Care的主任亞尼斯（Anis Hidayah）表示，香港政府必須為該事件負責任。亞尼斯向《雅加達郵報》說：「印尼政府應通過領事館對該事件啟動調查。」