《禁蒙面法》實施首日 香港交通及商鋪陷入大面積癱瘓

你的器材不支持播放多媒體材料 香港實施「禁蒙面法」首日：蒙面人還在遊行，超市歇業了

香港特區政府周六（10月5日）開始實施《禁蒙面法》。原本在周末熙熙攘攘的香港當天人車稀少，地鐵全線停運，多間銀行、大型超市和商場歇業。有市民稱氣氛「如同戒嚴」。下午開始，多區發生抗議活動，入夜警民衝突再現，破壞持續。

繼10月4日多區地鐵站、中資銀行、店鋪等遭到破壞後，香港周六除機場快線以外，其他鐵路路線全日暫停，包括輕鐵。

匯豐、渣打、中銀香港等多間銀行宣佈部分分行暫停服務，或只能提供有限服務。

包括百佳、屈臣氏在內的大型連鎖商戶，宣佈全港店鋪休息一日。不同區的宜家家私下午陸續關門，個人護理產品連鎖店萬寧下午2點關門，惠康超市和7-11便利店下午5點暫停營業。

30多歲的李小姐對BBC中文稱，今日因宗教聚會從九龍來到港島。有同伴很擔心的問她，是否能趕到，交通怎樣，是否需要開車接送。聚會也提早結束，害怕無法回家。

她說，「很明顯，今天簡直就像戒嚴。」

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蒙面示威仍持續

下午2點半，行政長官林鄭月娥發表電視講話，她形容昨晚發生了「極為恐怖的暴力事件，蒙面暴徒極端的行為令人震驚」，造成的破壞「前所未有，令人髮指。」

林鄭月娥稱，這些行為說明「香港的公共安全已受到廣泛危害」，也正是特區政府訂立《禁止蒙面規例》的堅實理據。她呼籲大家支持政府「依法制暴，與暴徒割席」。

電視講話尚未結束，成百上千名戴口罩的市民已經由銅鑼灣起步，向中環方向行走，反對實施《禁蒙面法》。沿途高喊「香港人，反抗」、「蒙面無罪、抗爭有理」、「解散警隊」等口號。

25歲的吳先生從新界搭巴士來到港島示威。他對BBC中文說，自己之前並未積極參與抗議活動，但昨日見到政府實施《禁蒙面法》感到非常氣憤，因此這次專門戴口罩出來抗議。

吳先生說，「逃犯條例的問題還未解決，現在又訂立另一條惡法，根本解決不到問題。」

他說，身邊確實有朋友因為《禁蒙面法》而害怕同行，但他認為，如果大家都這樣想，無法推動社會改變。

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21歲的示威者餘小姐也戴口罩從銅鑼灣行至中環，她對BBC中文說，政府實施《禁蒙面法》只會令之前反抗的民意升溫，令一些原來不上街的人出來抗議。「要讓政府知道，我們是不會害怕的。」

她還擔心，一旦第一次引用緊急條例，接下來可能衍生更多問題，比如宵禁，或訂立23條。

在九龍，有市民下午由尖沙咀出發，沿主幹道彌敦道遊行示威。有戴口罩的市民在廣東道、海防道等地手拖手築起人鏈，高喊口號。

入夜，一些市民在上水、旺角、深水埗、黃大仙等多個地區集會。有人破壞中資商店及連鎖麵包店的閉路電視，還有示威者設置路障，與防暴警察對峙。

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《禁蒙面法》「無助解決暴力」

昨晚在元朗大馬路有便衣警察與人爭執後被圍毆，該警察開槍發射實彈，擊中一名14歲少年大腿。該少年被拘捕，目前身體狀況穩定。

警方記者會稱，開槍「合法合理」，並形容有暴徒向警察投擲汽油彈，在生命「受到嚴重威脅時」開槍。

港鐵10月4日公布，83個重鐵車站及42個輕鐵車站遭到破壞。被破壞的設施包括，800部出入閘機、500部售票及八達通增值機、400部輕鐵八達通處理器、700部閉路電視、12部升降機等。

10月4日當晚受到破壞的還有部分中資銀行的分行設施、一些中資店鋪等。

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香港市民李小姐反對任何形式的暴力行為，從7月1日示威者破壞立法會開始，就認為政府應該「及時逮捕搞破壞的人」。但她認為，政府實施《禁蒙面法》沒有必要，無助解決暴力。

她說，從昨晚發生在不同區的破壞行為已經可以見到，政府實施《禁蒙面法》的舉動「未見其利、先見其害」。她反問，「這般人（示威者）根本什麼都不怕，怎麼會怕你現在立一條不可以蒙面的法例？」

另一位市民吳先生也對BBC中文稱，用《禁蒙面法》打擊暴力的效果很低。他說，「普通傷人罪可判一年，蒙面也判一年，那為何不繼續暴力抗爭？」

他不認可暴力行為，但認為「解鈴還需繋鈴人」。