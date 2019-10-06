香港「禁蒙面法」抗議進入第二天，警方做出實施後首宗拘捕

圖片版權 Getty Images Image caption 香港警察在10月6日的示威遊行中拘捕多人。

香港「禁蒙面法」實施第二天，反政府遊行再度從和平轉向暴力，有示威者再度攻擊政府部門以及中資企業門店，警方以水炮車和催淚氣體驅散，並執行了新法之後的第一次拘捕。

數以萬計民眾在周日（10月6日）冒雨上街參加遊行，並且戴上口罩，以抗議政府在周五宣佈的禁止在公眾集會或遊行中遮蓋面部的法律。

警方在當天還使用警棍制服示威者，有報道指他們在拘捕行動之後除去示威者的口罩或面具。

有現場參加遊行者向BBC中文表示，反對「禁蒙面法」背後更主要的是要擔心以後當局可能啟用《緊急法》下的更多嚴厲條款。

引發爭議的「禁蒙面法」是數月來香港政治危機的最新進展。香港民眾自6月起反對政府修訂逃犯條例、指責警察濫權並進而擴大至抵抗北京中央政府對港加強影響及控制，影響擴大至全社會，且在香港政府宣佈撤回逃犯條例修訂後仍衝突越演越烈。

「禁蒙面法」在周五宣佈後已隨即引發大規模暴力事件，半個城市的公共交通一度陷入癱瘓；至周日曾短暫地小規模恢復地鐵服務，但在下午出現暴力衝突後再度關閉多條路線。

香港民主派議員向法庭申請司法覆核和暫緩實施該法，但於周日遊行開始前被法庭拒絶。

圖片版權 Reuters Image caption 10月6日香港九龍街頭衝突後，馬路上滿布磚塊。

「禁蒙面法」由香港特區行政長官林鄭月娥以行政手段宣佈實施，該法律制定基於源自英國對香港殖民統治時期《緊急法》，在這座城市有50年未曾實施過。

周日的示威由「禁蒙面法」引發，同時亦有對警察在此前兩天先後以真槍打傷兩名示威者的抗議。

類似法律在歐美多國均有實施，但香港示威者認為「禁蒙面法」是這個「一國兩制」下半自治中國城市公民權利進一步被削弱的又一例證。

「禁蒙面法」後示威者繼續蒙面上街

周日的絶大部分示威者用口罩、面具等遮蓋面部，BBC記者白洛賓（Robin Brant）在香港現場報道指，他們的目的非常明確：就是要清晰地顯示他們對這項緊急法例的反感。

「我們認為這只是它（政府）（在）推另一個惡法，即主要的問題是《緊急法》」，現場一名遊行參加者向BBC中文表示，「所以我們更加要站出來，跟政府說我們不會畏懼。」

另有參與者則表示，即使害怕也要站出來。

「如果法例生效後我不戴面具，即證明了政府……現在做的事是有效的，」一名戴著防煙面具的女性示威者向BBC中文表示。

「那我更加就要戴上面罩跟政府說，這條法例是沒用的。」

對於「禁蒙面法」引發的暴力，有示威者認為，是法案令暴力升級。

「我是傾向『和理非』多一點……（但是）最主要因為該法案是不合理的，」一名遊行至灣仔的民眾說，「它現在阻截了我們說話的權利，所以變相衝突會加劇的。」

據香港《有線新聞》報道，港鐵荃灣線荃灣站關閉後，有市民到場後才知道該站暫停服務。一名男子說："弄得現在香港很亂，我們上班是去"揾食"（掙錢），弄得我們現在『揾食』也不能了。"另一名女士說："你不覺得很麻煩麼？我覺得很麻煩。我打算去完茶樓吃飯就回家了，不出去了，沒有地鐵如何出去呢？"

示威者在和平遊行期間一路高喊「香港人反抗」等口號——這是自6月以來經常使用的「香港人加油」之後出現的另一個口號。警方最初只是監視和觀察遊行的進行，但遊行數小時後介入。

圖片版權 EPA Image caption 多名示威者戴上電影《V殺》中的面具。

有示威者在銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶破壞交通燈和挖起行人路上的磚塊，警方從行人天橋以及高樓大廈頂層等地方向街道發射催淚氣體。有視頻片段顯示，有在現場推進的警察隊伍追捕示威者。

很多商鋪在周日提早關門。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @robindbrant Escalation in Kowloon #hongkong - protestors by #china PLA barracks heard audio warning from inside the base, with spotlights shining down and what appeared to be a yellow ‘warning’ flag raised from roof of military compound — Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) 2019年10月6日

周日發生的部分事件：

旺角地鐵站一個入口受到示威者攻擊，玻璃被打破，且有一個電梯被縱火

有示威者在九龍長沙灣區衝擊政府部門大樓

一名蒙面的示威者一度劫去一輛挖掘機，試圖在灣仔挖掘地面

一名司機在深水埗被指襲擊一名示威者，隨後他被示威者拖出車毆打

在灣仔，一名現場的記者被汽油彈擊中

圖片版權 EPA Image caption 一名受傷的示威者接受急救。

圖片版權 Getty Images Image caption 在灣仔，一名現場工作的傳媒工作人員（畫面後方）被汽油彈擊中。

圖片版權 Reuters

「我們不知道還有多少機會爭取自由，」一名18歲的陳姓示威者在金鐘樂禮街一個路障旁邊向BBC表示，她戴上了一個醫用口罩。

「我不認為這能夠對政府的立場有多大影響，但是我希望我們會得到國際的關注，告訴全世界，我們不會忍受這條惡法。」

圖片版權 AFP Image caption 示威者在長沙灣衝擊政府部門。

另一名19歲的馮姓示威者則表示：「我對示威沒有多大信心，因為政府在百萬人上街的時候也不理會我們的訴求。」

不過，她表示自己仍會繼續參加示威，繼續表達自己。

官方的回應

特首林鄭月娥在周六聲稱，政府和執法部門將會採取行動止暴制亂。

「我們不可再容忍暴徒破壞我們這個珍惜的香港，我們一定要令香港早日回復平靜，」林鄭月娥在周六的電視講話中說。

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她表示，《禁止蒙面規例》是對蒙面示威「極端暴力」作出的回應，聲稱「香港的公共安全已受到廣泛危害」。

中國駐英國大使劉曉明周六接受BBC「新聞之夜」欄目專訪稱，我認為《禁止蒙面規例》的出台十分及時而且非常必要。這項禁令目的是為了制止暴力、恢復秩序以及震懾新的暴力行為。

「如果事態發展到特區政府無法控制的地步，我們不會坐視不管。正如林鄭特首所說，她的政府不會讓事態一直惡化下去。」

香港反對派議員指「禁蒙面法」壓制民眾言論自由和集會自由，因此違憲，向法庭申請禁制令，但是被高等法院拒絶。

持續升級的暴力

最近數月來，香港警方與示威者之間的衝突越來越激烈，暴力不斷升級。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港10月5日起正式實施「禁蒙面法」

在周五宣佈「禁蒙面法」之後發生的暴力衝突中，有便衣警員被示威者圍毆並投擲汽油彈，地鐵、車站和包括有中資背景銀行在內的多家商鋪遭到破壞。

上周二（10月1日），在中共建政70週年當天，一名香港警員在衝突當中近距離開真槍射傷一名18歲示威者。有視頻片段顯示，當時該名示威者正用棍攻擊該名警員。

周五，一名14歲男童在元朗的警民衝突中被真槍射傷腿部。