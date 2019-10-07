維基百科台灣詞條背後的編輯權之爭

台灣到底是「國家」還是「中國的一個省」？香港示威者是「抗議者」還是「暴徒」？維基百科（Wikipedia）本是向所有人開放編輯和分享知識的網絡社區，現在正經歷每天被改來改去的編輯之爭。

而在幕後維護維基百科運轉的「維基人」個人信息被洩露，並遭死亡威脅。維基百科被指已成為「講好中國故事」的「中國大外宣」的新輿論場。

如果讓搜索引擎谷歌和人工智能助理軟件Siri定義台灣，他們的英文版本顯示，是東亞的一個國家。中文版本會告訴你， 它是位於亞洲東部的島嶼。但今年9月，他們的回答是「隸屬於中華人民共和國的一個省份」。

許多搜索引擎、數字助理和電話軟件都把維基百科視作核查事實的工具。大約5年前，有相當大數量的新聞教授反對學生記者將維基百科視作核查消息源的工具。但經過多年的發展，維基百科成為普羅大眾日常生活不可或缺的信息工具。

但BBC Click節目記者卡爾·米勒（Carl Miller）報道說，維基百科卻突然發生了變化。

台灣這一詞條的定義，一天之內被改了又改，爭奪詞條的主導權變成了場拔河。 「今年非常瘋狂，」維基百科台灣的董事會成員林潔儀（音譯： Jamine Lin）嘆息道： 「許多關於台灣的維基百科詞條被攻擊。」

編輯戰

任何人都可以在維基百科上編寫或編輯條目。在地球上幾乎每個國家都有「維基人」，撰寫條目和維護站務。它免費向所有人開放，任何人都可以編輯詞條，這是數字時代的最大成就。但是在林潔儀和同事們眼中，維基百科正被攻擊。

有關台灣的編輯戰只是冰山一角。緣起定義問題，「香港抗議」的頁面一天內發生了65次修改變化。他們是抗議者還是暴徒？

Image caption 林潔儀（左一）和許多台灣維基人一樣，擔心維基百科正發生的變化。

尖閣列島的英文條目稱它們是「東亞島嶼」，但今年年初，簡體中文頁面已被改為「中國的固有領土」。

1989年的天安門廣場抗議活動用簡體中文進行了更改，將其描述為「平息反革命暴動六四事件」。在英語頁面，達賴喇嘛是藏族難民。簡體中文則描述他是中國流亡者。

憤怒的意見分歧一直在維基百科上發生著。但對林潔儀來說，情況則不同。

她繼續說：「這是由（中國）政府控制的」 ，「那太可怕了。」

「社會主義價值觀」

BBC Click節目的調查發現，22篇政治敏感的文章被有意向性地修改近1600次。BBC無法驗證是誰進行了這些編輯，編輯的原因或它們是否反映了更廣泛的民意。但有跡象顯示它們不是隨機的機器行為。

中國境內的官員和學者都已開始呼籲政府和人民系統糾正他們認為整個維基百科普遍存在的嚴重的反華偏見。維基百科上有一篇名為《中國對外傳播在維基百科平台中的機遇與挑戰》的文章，並於今年發表在中國《社會科學雜誌》上。

其中，學者甘蒞豪和翁彬婷認為：「由於外國媒體的影響，維基百科條目對中國政府有很多偏見」。

他們認為：「中國對外傳播亟待鼓勵網民參與維基百科平台的編輯活動，積極培養維基平台意見領袖，在遵守國際話語規則的同時講好中國故事。」

觀念轉變

另一篇文章則是由中共控制的中國國際出版集團的丁潔撰寫。這篇文章辯稱：「維基百科關於中國的主要政治言論的內容缺乏系統的整理和維護」。

文章也敦促「在詞條中反映我們的聲音和觀點，以客觀、真實地反映中國道路和中國思想對其他國家和歷史影響」的重要性。

香港中文大學新聞與傳播學院助理教授徐洛文（Lokman Tsui）告訴BBC Click節目：「講中國故事"這個概念在過去兩年獲得了極大的關注」。 他們認為，「海外很多對中國的看法確實有誤解。」

徐洛文認為，中國的網絡控制已經開始越界向外界延伸。這是一個重大的轉變。

自成立之初，維基百科就一直面臨被破壞的問題。你可以看到所有的修改痕跡，破環行為可以在短時間內被制止，頁面可以被鎖。該網站被機器人和編輯共同守護。

從一開始人們就嘗試操縱維基百科。而其他人則盡力阻止他們。

但維基百科台灣董事會成員林潔儀描述的許多活動並非完全是故意破壞。例如台灣主權之爭，則是要在維基百科上把一項有爭議的主張置於其它聲音之上。還有一些，例如在簡體中文中因政治需要對語言進行修剪也很微妙。

香港抗議活動應該被視為「反對」中國嗎？應該稱這群人是「漢族後代台灣人」還是「漢族的分支——台灣當地人」？

在語言領域裏，發生著許多激烈的戰鬥。

圖片版權 Getty Images Image caption 對於香港示威的話題也被來來回回改很多遍。

協調戰略？

攻擊通常不是針對維基百科的內容，而是針對維基百科人。

林潔儀說：「有人告知我們，因他們持不同意見，他們的個人信息被曝光。」

也有針對台灣「維基百科人」的死亡威脅。在向公眾開放的關於維基百科的加密軟件Telegram頻道上，有一則消息說，「警察將享受你母親的法醫報告」。擁有更大權限的維基百科上的管理者職位選舉，也同樣明顯地劃分地緣政治區別。

將網絡活動歸於國家行為不太可能。這些編輯行為與中國政府之間也沒有直接的和已證實的聯繫。

此前社交媒體「臉書」和「推特」關閉了一些散播「假新聞」的帳號，並稱中國政府在背後主導。

與幾乎所有其他在線平台相比，維基百科是一個誘人甚至顯而易見的目標。

澳大利亞新南威爾士大學數字文化高級講師希瑟·福特（Heather Ford）說：「我一點不驚訝。」他的研究重點是維基百科的政治編輯。「我很驚訝竟花了這麼長時間……畢竟這是查詢全世界事實與知識的首要來源。」

當然，每個國家都在乎其聲譽。

Image caption 維基百科詞條上的細小修改也會改變讀者的觀念。

倫敦政治經濟學院高級訪問學者於澤（Shirley Ze Yu）說：「中國是世界第二大經濟體，正在做任何其他處於這種地位的國家要做的工作。今天，中國確實欠世界一個自己的故事，一個從中國角度講的中國故事。我認為這不僅是中國的特權，而且是一種責任。」

台灣本身就陷入與中國的信息戰中，有著自己的地緣政治觀點，而且在編輯這些誤解的人眼中，許多誤解可能是真實的。

那麼，這是講中國故事還是網絡宣傳？

至少在維基百科上，答案取決於你對互聯網用途的兩種截然不同的想法。有種觀點認為，它是有開放知識和源代碼，並由志願者主導的社區哲學。

但是現在它可能會面臨另一種力量：那些在地緣政治中努力界定真相的各國在線力量，現在已增長並擴展到了像維基百科這樣的地方。而像維基百科這樣的地方已經變得太大太重要，以至於他們無法忽視。

BBC已聯繫中國大使館發表評論，但未收到回復。