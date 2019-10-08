圖片版權 Getty Images Image caption 包括休斯敦火箭（紅衣）在內的NBA球隊都非常重視中國市場，在某些比賽中穿著印有中文名的球衣出場是其中一種推廣方式。

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）的推特事件繼續發酵，讓NBA在華商業合作面臨嚴峻挑戰。

中國中央廣播電視總台（CCTV）周二（10月8日）宣佈暫停新賽季的兩場NBA中國賽轉播，NBA本周四和周六在上海和深圳的兩場中國賽面臨眾多不確定因素。

中國外交部發言人耿爽周二在例行記者會上稱，火箭隊「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。

中國是NBA最重要的海外市場。火箭隊經理的個人言論讓整個NBA在華商業利益面臨挑戰。

莫雷曾在推文中貼出一張寫有「Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（爭取自由，與香港一起）」的圖片。這是香港持續近四個月示威浪潮的口號之一。

莫雷此後秒刪推特，隨後道歉，稱自己不代表NBA。而火箭隊和美國國家籃球協會均發表聲明，表示不認同他在推文中所發表的意見。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在最新的採訪中，表示支持言論自由。

蕭華表態後，中國中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽(中國賽)目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。稱「任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」。這意味著由莫雷推特時間引發的影響可能已經從火箭相關比賽擴大到了整個NBA。

NBA總裁：向粉絲道歉與支持言論自由不衝突

圖片版權 Getty Images Image caption "毫無疑問經濟影響已經造成了，那條推文導致相當戲劇性的後果。我看過一些媒體報道表示我們要不支持莫雷，但實際上，我們支持莫雷。"

NBA 總裁蕭華周一（10月7日）對日本媒體的採訪中表示，NBA在華經濟已受影響。但他支持言論自由，支持莫雷。

他說：「毫無疑問經濟影響已經造成了，那條推文導致相當戲劇性的後果。我看過一些媒體報道表示我們要不支持莫雷，但實際上，我們支持莫雷。」

「我也支持蔡崇信，我再說一遍，這些都是很複雜的問題，不單單是在社交媒體上，我也不能以讓推特上的每個人滿意作為我運營 NBA 的標凖。」

今年成功收購另一支NBA球隊新澤西籃網的阿里巴巴聯合創始人蔡崇信則在周一（10月7日）就事件發表英文公開信，指莫雷的言論在破壞NBA球隊與他們在中國的球迷的關係，而「中國球迷需要一個解釋」。

新澤西籃網是本周在中國進行季前賽的球隊之一，其對手是著名球星詹姆斯所在的洛杉磯湖人。

圖片版權 Getty Images Image caption 姚明（右）令火箭隊在中國大受歡迎。

「支持分離主義，在中國就是敏感問題。不僅政府敏感，人民對此也非常敏感，」蔡崇信在公開信中表示。

「被很多西方媒體誤會乃至忽視的，是中國14億人民對於主權領土完整的重視，這一議題是沒有商榷餘地的。」

蕭華也表示：「關注這件事的人會發現我們正在解決這個複雜問題，但事實上，向中國粉絲道歉與支持言論自由並不衝突。」

他說：「包括言論自由在內的這些價值觀從聯盟成立之初就存在。我接受中國中國政府以及中國企業對這些言論反感的權利，至少從我長期運營 NBA 的經驗來看，這確實需要花時間來解決問題。我意識到言輪確實很重要，毫無疑問，我們在中國有相當大的影響力，我們在香港也有很大影響力。」

影響向整個NBA延伸

中央廣播電視總台周二（10月8日）日發表聲明稱，央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽(中國賽)目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。並對蕭華的言論予以強烈不滿和反對。「我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」

作為中國獨家網絡NBA轉播商，騰訊宣佈自10月6日起暫停火箭隊的比賽直播和資訊報道。2015年，騰訊以5億美元買下NBA 5年獨家數字媒體轉播權；騰訊本月剛與NBA續約，以15億美元的天價購得未來五年獨家數字媒體轉播權。NBA在中國的商業擴張原本處於又一段擴張的黃金期。

NBA季前賽於2004年正式進入中國。每年十月有兩支球隊在中國進行季前賽。今年將於10月10日和12日在上海和深圳開賽。但目前NBA陷入尷尬境地，外界擔心今年中國國內賽程會遭取消。中國的電視台轉播NBA比賽則開始於上世紀80年代。

在中國的社交網站上，有態度激烈的網友甚至呼籲到中國賽賽場抵制NBA。

10月8日凌晨，中國藝人李易峰、周一圍、鄭雲龍等紛紛通過微博表態，稱不會出席NBA10月9日和10日的活動。

10月8日，中國的淘寶、京東等網購平台已下架火箭隊商品。