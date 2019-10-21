銅鑼灣書店林榮基台灣專訪：擔憂香港 重操書業對抗強權

圖片版權 BBC Chinese Image caption 林榮基不諱言："感情還是在香港，我天天都在看手機，關心香港。"

「感情還是在香港，我每天在手機上看『反送中』新聞。」在台灣生活約6個月的林榮基，人在台灣，心卻仍緊系香港。

今年4月，前香港銅鑼灣書店店長林榮基因擔心香港政府宣佈修訂《逃犯條例》，可能遭港府送返中國，而決定離開香港到台灣，成為首波因《逃犯條例》修訂而流亡台灣的香港人。

林榮基是2015年「銅鑼灣書店股東、員工失蹤事件」中的其中一人，後來證實他遭到北京當局逮捕。中國指控林榮基等人「非法經營」書店、販賣有關大陸政治的「禁書」，在遭到羈押8個月後，他於2016年6月返回香港。

帶著裝著書籍和家當的行李箱，林榮基4月底從香港飛抵台北，計劃重開「銅鑼灣書店」而開始網絡眾籌，就在達到募款目標之際，BBC中文赴台北專訪林榮基，紀錄已花甲之年的他如何在台灣展開新生活。

背井離鄉

「香港完蛋了！」站在台北「白色恐怖政治受難者紀念碑」前，林榮基仔細讀著字裏行間關於人權的敘述，脫口而出這句話。林榮基每天緊盯香港「反送中」示威的進展，感概香港變成他所說的「警察能隨便打人」的地方。並擔心：「流血事件會不斷發生，可能重演台灣的白色恐怖。」

8月底曾有網民拍到有香港「速龍小隊」警員進地鐵車廂打人。香港警察當時向媒體表示，不同意速龍小隊「暴打市民」的說法，但不能確認當時速龍小隊在車廂中打的人都是涉案人士。更早前，香港民意研究所8月初公布調查顯示58%的受訪者認為，警察在最近的警民衝突中過度使用武力。

「白色恐怖政治受難者紀念碑」矗立在台灣總統府前，是台灣政府為紀念1949年至1987年戒嚴期間，被羅織罪名而入獄或遭殺的人。戒嚴期間的恐怖氣氛被稱為「白色恐怖」，紀念碑於2008年完工，目的是提醒堅持民主及人權的重要性。

紀念碑上面寫著：「保障人權，追求社會公平正義是民主國家所服膺的普世價值......」碑上的文字對林榮基而言不僅是敘述，而是戳心刺骨。四年前，他正是因為追求這些普世價值而遭捕入獄。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 香港銅鑼灣書店招牌遭人掛黑旗幟。

林榮基是前香港銅鑼灣書店創辦人，2015年10月至12月，他與其他店員和股東共5人先後失蹤，隔年6月林榮基返回香港後向媒體披露了失蹤經過。

2016年6月，林榮基曾向BBC中文表示，在被大陸人員囚禁期間，雖然肉體上沒有受虐，但精神上的折磨令他難以忍受。並召開記者會表示，大陸官方人員要求他回香港取得載有客人數據的硬盤，並交給他們作為呈堂證供。

林榮基目前仍被中國以「違法經營書籍銷售罪」通緝，他擔憂《逃犯條例》修訂後，可能被引渡回中國，而決定移居台灣。

不過，林榮基曾向BBC中文透露，2018年就計劃要在台灣重開「銅鑼灣書店」，但因為資金問題才耽擱。

直至今年，或許是因為港府提出修訂《逃犯條例》再次點燃林榮基心中想要移居台灣的渴望，促使他做出搬至台灣的決定。

香港政府今年三月因為一宗香港人在台灣殺害女友的案件，提出修改《逃犯條例》，讓引渡法律適用中國大陸、澳門和台灣。

不過，香港大學民調顯示，66%的人反對修例。其主要原因是對中國大陸司法制度，警察執法和信息公開沒有信心，擔心被強加「莫須有」罪名移送大陸。該修訂計劃在6月引起一連串大規模抗議，從相對和平的示威，逐步演變成警民暴力衝突。

流亡台灣

香港「反送中」示威已持續約四個月，看到百萬香港人走上街頭，林榮基其實很訝異。他說：「以前香港人是不會有反應的，可見中國對香港的管控越來越嚴。」林榮基很擔心香港的未來，那樣的擔心已近乎恐懼。他害怕下一代沒有自由，不能說話，每個人都不安全。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 香港《逃犯條例》爭議引發百萬人上街抗議

抵達台灣後，林榮基一直住在新北市的朋友家，但對居住地十分保密，「別給朋友帶來麻煩」，他婉拒了我們希望能在他居住地採訪的請求。

林榮基透露，離開香港時感到​​膽戰心驚。他向BBC中文說：「很擔心，怕不能出境。」並補充，之前，主張香港獨立的香港民族黨前召集人陳浩天離開香港時，遭拒絶出境，就證明他的擔憂可能真會發生。

8月29日，陳浩天曾通過社交媒體「臉書」表示，在香港機場出境過海關時被扣留。香港警方隨後表示，陳浩天涉嫌「參與暴動」及「襲警」，被有組織罪案及三合會調查科拘捕。

林榮基強調，香港對他來說已經不安全，因此一定得離開。在思考了兩個月並與法律團體、專家討論後，他在四月決定移居台灣。林榮基說：「如果這個國家或地區剝奪你自由生活的權利，導致生存成了問題，你就應該選擇離開。」

他向BBC中文說：「打死我都不想回去，因為沒有安全保障。現在的香港政府等於是中國大陸所管治的，香港的警察很像大陸的公安，你穿黑衣服他就可能打你。」並表示，依照目前香港的發展，不認為香港未來會變好。

重建台灣的「銅鑼灣書店」

BBC中文與林榮基在台北西門町見面，這是他即將重開「銅鑼灣書店」的地點，雖然租金比其他區域高，但他認為遊客多，很像香港的旺角，是重開書店的好地方。而當他積極地向BBC中文介紹他喜歡的店鋪時，不時有香港遊客向他說：「加油！」

林榮基9月4日開始透過眾籌平台展開網上募資活動，目標是新台幣280萬（約人民幣65萬），短短不到24小時就達標，截至10月8日，有2685人贊助，已籌款新台幣565萬（約人民幣130萬）。

他是透過台灣一個網路群眾募資平台募款，據該募資網站資訊，對於募資事項和申請資格設有相關規定，如提案者必須提供專案說明影片及贊助者的回饋項目等等。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 林榮基不擔心在台灣賣書會惹麻煩，但對於台灣遭到中共勢力滲透感到憂心。

林榮基對BBC中文表示，按眾籌規定，將會在11月初拿到資金後的半年內重開書店，超過預定籌款目標的資金，則作為邀請各地講者在書店演說、交流所用。

他說：「大部分都是小額捐款，有大陸、台港、美國和加拿大人，其中有一人捐了新台幣100萬元」。他期許，這間書店能變成大眾共同的場所。

書店眾籌網站上，林榮基提及「在香港做不到的事或被禁止的事，將在自由的台灣進行下去。」他對BBC中文說，在台灣開書店不用擔心有黑社會人士坐在門口，支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）或房東趕他走，「共產黨還沒過來，所以這塊不用太擔心。」

過去，林榮基在香港的「銅鑼灣書店」專門銷售中國政治禁書，而未來將在台灣採取同樣模式，也會賣類似書籍，以及獨立出版的書，不過主流書籍也會出現在書店，對開書店他信心十足。。

林榮基一點都不擔心在台灣賣書會惹麻煩，但話鋒一轉卻直言，對於台灣可能遭到中共勢力滲透，感到憂心。他說：「我們面臨中國大陸很大的威脅，將來會怎樣不知道，所以希望通過交流，讓台灣人更認識中國。」

他希望，未來在書店能舉辦交流講座，希望幫助讀者或台灣人更了解中國、中國政治及中國對世界的影響。

林榮基最掛心的其實是如何永久、持續地經營獨立書店，隨著網路時代興起，書市逐漸沒落，台北很多歷史悠久的書店都紛紛歇業，像是經營45年的「建弘書局」今年5月就結束營業。另外，開業超過4年的獨立書店「偵探書屋」也在去年12月也宣佈歇業。

第二人生

香港特首林鄭月娥9月初已經正式撤回《逃犯條例》修訂，是否代表可以回到香港了呢？林榮基表情嚴肅，搖著頭向BBC中文說：「撤回？你不要搞錯，她只是嘴巴說的，是真的撤回嗎？我其實不太相信。」

香港行政長官林鄭月娥9月4日發表電視講話，宣佈正式撤回《逃犯條例》修訂，並表示，在立法會復會後動議撤回修例建議，以「完全釋除市民的疑慮」。

10月16日，香港立法會復會， 遭到民主派意願抗議而數度中斷，休會，撤回《逃犯條例》修訂的動議預計10月23日大會中提出。

你的器材不支持播放多媒體材料 逃犯條例遊行紀錄：香港市民在擔心甚麼？

身形不大、微微駝著身子，不時點煙抽，已到花甲之年的林榮基，今年12月即將63歲了，已到退休年紀，才正要在台灣重新生活。他不諱言：「感情還是在香港，天天都在看手機，關心香港。

現在，他每天吃著台式的自助餐，心裏最想念的則是香港的茶餐廳，現在的生活很簡單。林榮基說，現在互聯網很方便，他會通過社交媒體和香港的朋友聯繫，平常會跑步運動，但最熱愛的還是看書。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 林榮基想向示威前線的香港人說，如果有天香港被中國收回，言論和離境自由也會被收回，若有選擇，你們也可以選擇離開香港。

訪談中，林榮基主動提及與自己年紀相差22歲的前女友，他認為分開是對她好，因為年紀相差太大，並不適合。原本態度始終柔軟的林榮基，談及是否會擔心家人安危時，他表示，擔心是一會事，但如何面對是孩子的問題。他強調，孩子都已經超過30歲，每個人都是獨立個體，「做什麼決定，跟他們沒關係。」

林榮基坦承：「作為父親，對小孩當然很有感情，我不管他們是否認同我的行為，理解也可以，不理解也跟我沒關係。」但他強調：「孩子是認同我的。」

在異地展開新生活，林榮基並不覺得艱難，台港文化相近，熱愛閲讀的他，認為台灣出版業仍比香港自由開放，書籍種類繁多。他說，「我很幸運。」

說自己「幸運」，或許是因為林榮基接下來有極大機會透過開書店從而留在台灣。

林榮基今年4月25日到台灣時，台灣當局只核准他30天的簽證，5月中又核准2個月的簽證期限。7月15日他遞件申請延長居留。台灣移民署依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，同意再度延長林榮基簽證3個月至10月25日。

林榮基表示，屆時他會先赴德國參加書展，再重新入境台灣，接下來將會由朋友協助，向台灣申請工作簽證。

有港台媒體報導，因為「反送終」示威，許多香港人面對香港的政治不穩定而想要移居台灣。也有來台灣求學的中國學生如李家寶，因錄製影片批評中國領導人習近平而不敢返回中國，希望留在台灣。

台灣《難民法》從2016年草案初審通過後就沒有進展。林榮基說，因為政治及選舉等考量，《難民法》短時間內應該不會通過，不過他希望，若香港年輕人因為有「政治庇護」需求而到台灣，台灣政府能從從人道角度給予短期的居留權，讀書或生活。

看著手機裏的香港「反送中」示威所引發的警民衝突，林榮基在訪談中一再嘆氣，他想向示威前線的香港人說，如果有天香港被中國收回，言論和離境自由也會被收回。他並提醒，「抗爭的時候，要保護好自己和身邊的朋友。若有選擇，你們也可以選擇離開香港」。