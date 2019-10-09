圖片版權 Reuters Image caption NBA洛杉磯湖人與布魯克林籃網原本訂於10月10日和10月12日在上海表演賽。

中國有句很有名的政治口號：「文藝為政治服務」。外界可能沒有料到的是，如今體育也要為政治服務了。

把籃球運動玩得出神入化、引人入勝的美國籃球協會NBA， 被意外地捲入了香港抗議——這個在中國極為敏感的政治漩渦。

與文藝明星們相比，體育界在中國惹出政治麻煩的相對較少。而文藝界的明星，從影星到歌星被中國封殺的例子近年來越來越多。

BBC中文為您盤點10個捲入中國政治的文藝明星們：

圖片版權 Getty Images Image caption 理查德·基爾與朱麗·羅伯茨主演的《美麗俏佳人》（Pretty Woman）曾經風靡世界。

1）美國影星理查德·基爾（Richard Gere）

1993年，理查德·基爾在奧斯卡頒獎典禮上向中國領導人鄧小平喊話，關注在西藏的人權問題。此後，他被排斥在好萊塢的一些影片之外。

2017年，理查德·基爾向媒體表示，他懷疑這與中國政府的施壓和影響力有關。

圖片版權 Xinhua Image caption 台灣歌星張惠妹現在經常出現在中國電視節目中，擔任唱歌比賽秀的裁判。

2）台灣歌星張惠妹

2000年，風靡海峽兩岸和華人世界的台灣歌星張惠妹因為在民進黨總統陳水扁的就職典禮上獻唱中華民國國歌《三民主義》，被中國全面封殺。

當時中國政府禁止張惠妹在電視、電台和一切媒體和宣傳上出現，這一禁令還波及張惠妹與美國可口可樂公司的廣告。

Image caption 在台灣被稱為「碧玉」的冰島歌手比約克，在流行音樂界有著非同尋常的地位，甚至被認為是冰島最廣為人知的國際明星。

3）冰島歌手比約克（Bjork）

2008年3月，冰島歌手比約克在上海舉行的演唱會將近尾聲時，獻唱《宣佈獨立》（Declare Independence）一曲時，突然高喊「西藏！西藏」。

此後，中國文化部發言人表示，將調查核實，依法處理，並在以後對外國到中國演出的文藝團組進一步嚴格把關，以防此類事件再次發生。

圖片版權 Getty Images Image caption 西藏流亡精神領袖達賴喇嘛過去多年一直是中國強烈反對的國際人物，與他會面的外國政界人士都被視為對中國不友好。

4）美國歌星嘎嘎小姐（Lady Gaga）

2011年，嘎嘎小姐的一些歌曲因為」粗俗「就曾經上過中國文化部的黑名單。

2016年，嘎嘎小姐與西藏精神領袖達賴喇嘛會面後，又一次惹怒了中國。英國《衛報》報道稱，她上了中國的一份很長的黑名單，上面都是中國共產黨眼中的「外國敵對勢力」。

圖片版權 Reuters Image caption 在韓國發展的台灣歌手周子瑜，手持台灣旗幟，引發兩岸粉絲完全不同的反應。

5）台灣歌手周子瑜

在韓國發展的16歲台灣歌手周子瑜2016年年初，被捲入了國旗政治風波。

她在韓國的電視節目中揮舞台灣的青天白日旗，遭遇中國方面的抵制。 周子瑜隸屬的韓國經紀公司隨後發佈她的道歉視頻，為「傷害中國人民的感情」感到愧疚。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年9月17日，香港歌手何韻詩在美國國會聽證會上表示，香港抗議的核心問題，始終是兩種截然不同的價值觀之間的根本衝突。

6）香港歌手何韻詩

2016年6月，中共《環球時報》指控香港歌手何韻詩是「港獨」分子和「藏獨」分子後，法國化妝品牌蘭寇取消了何韻詩的音樂會。

此前，何韻詩曾經在香港「佔中運動」期間，公開積極參與抗議示威，被《環球時報》認為她的表現「在香港藝人中是最突出的之一」。

2019年7月，香港「反送中」抗議期間，何韻詩在聯合國人權理事會會議上，以香港歌手兼民主活動人士身份出席併發言。

Image caption 針對賈斯汀·比伯被禁止到中國演出，北京市文化局的回應是：不宜引進有不良行為的演藝人員。

7）加拿大歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）

2017年，加拿大歌手賈斯汀·比伯在亞洲舉辦巡迴演唱會，但卻無緣中國大陸。北京文化局的官方網站稱「不宜引進有不良行為的演藝人員」。

北京文化局沒有具體說明賈斯汀·比伯究竟有何不良行為，儘管他曾在2013年到中國演出，還曾騎在保鏢肩頭上長城。

外界只能猜測，賈斯汀·比伯在日本時曾去靖國神社，還在社交媒體上曬了一張照片，引起中國網民的不滿。

Image caption 法國才子賽日·甘斯布和英國歌手珍·柏金1970年代是西方文化界的「金童玉女」。

8) 英國歌手珍·柏金（Jane Birkin）

珍·柏金在西方的名聲有多響，可從法國奢侈品名牌愛馬仕（Hermes）為她專門設計手提包略見一斑。作為英國歌手和演員，她曾是法國文化名人賽日·甘斯布（Serge Gainsbourg）的伴侶。

2016年，她原本計劃參加在上海舉辦的紀念甘斯布專場演唱會，但卻未能獲得中國簽證。

中國黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》當時報道說：柏金被拒簽是因為支持「藏獨」。「2008年，她曾被拍到背著印有藏獨旗幟的包在愛麗舍宮參加法國總統薩爾科齊和非政府組織出席的一場活動。」

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 在中國政治中，領導人必須保持偉大、光榮、正確的形像。

9）迪斯尼動畫明星維尼小熊（Winnie the Pooh)

2018年夏天，一部迪斯尼翻新製作的暑期大片《摯友維尼》（Christopher Robin），未能進入中國市場。

最近幾年，小熊維尼多次成為中國網管部門的封殺對象。

早在2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任總統奧巴馬會面時，兩位領導人併肩而行的照片，曾激發網友創意，將習奧形像與迪斯尼動畫片中的角色「小熊維尼」與「跳跳虎」相提並論。

不過，這種在外界看來毫無惡意的搞笑趣意之作卻成為中國的禁忌。

10) 韓國藝人

2016年，美國和韓國聯合部署「薩德」反導彈系統（THAAD）風聲正緊之際，中國與韓國之間的政治外交緊張關係影響到了風靡中國娛樂市場的韓國明星們。

來自中國方面的報道稱，中國廣電總局確實有意限制針對韓國藝人在中國的演藝活動，審批方面的政策將收緊，但凖確說法是「調控」，而非「封殺」。

以往，中國的敏感話題通常與3個T有關，也就是台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）和天安門64（Tiananmen）。

過去4個月在香港的抗議，使香港問題成為又一個可能「傷害中國人民感情」的雷區。