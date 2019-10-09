中美貿易談判前　美國對涉新疆侵權中國官員實施簽證限制

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來不少示威者抗議中國政府損害維吾爾人自由

繼對28家中國機構和公司發佈貿易禁令後，美國表示將對被指控打壓穆斯林的中國官員實施簽證限制。

美國商務部周一（10月7日）表示，將新疆公安廳在內的28家機構和公司列入「實體清單」（Entity List），指其涉及在新疆打壓當地維吾爾人。被列入的機構和公司若未得到美國政府許可，無法向美國公司購買產品。

美國國務卿蓬佩奧表示，中國政府發起了一場針對維吾爾族等少數族群的「高壓運動」。

蓬佩奧在一篇聲明中指控，中國政府對維吾爾、哈薩克、吉爾吉斯族和其他少數穆斯林群體有一系列虐待行為。

這些虐待行為包括：「拘留營的大規模拘押；高科技監視；對文化和宗教認同表達進行嚴厲控制；強迫人們從海外回國，回國後的人通常處於危險境地。」

美國實施的簽證限制將影響中國政府和共產黨官員以及他們的家人。

「美國呼籲中華人民共和國立即停止對新疆的打壓運動，釋放所有遭任意拘留的人，不再強迫居住在國外的中國穆斯林少數群體回國面對難測命運。」蓬佩奧的聲明稱。

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中美兩國貿易戰仍在進行，但雙方已展開新一輪貿易談判。新華社周二（8日）報道，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

中國有何回應？

對於美國向28家中國機構和公司發佈貿易禁令，中國外交部發言人耿爽周二（10月8日）在例行記者會上回應稱，美國「以所謂人權問題為借口」實施出口限制，嚴重違反國際關係基本凖則，干涉中國內政，損害中方利益。

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「新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆根本不存在美方所指稱的所謂人權問題，有關指責不過是美方為干涉中國內政蓄意製造的借口。新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律，也符合國際實踐。」耿爽說。

還有記者問到新疆「再教育營」的問題，耿爽稱，中國在新疆採取的舉措是預防性反恐和去極端化措施，「與所謂的人權、宗教沒有任何關係」。他還表示，只有一小撮對中國發展抱有偏見的國家才對新疆存有擔憂。

新疆目前情況如何？

中國新疆地區居住著數以百萬計的維吾爾族穆斯林，近年來中國在新疆展開了一系列安全部署。

人權團體及聯合國稱，中國在巨大的拘留營中扣押了100多萬維吾爾族和其他少數民族人士。他們被迫放棄伊斯蘭教信仰，說普通話，學習服從共產黨政府。

中國在新疆設立了「再教育營」，中方稱其為「職業技能教育培訓中心」，稱目的是「最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害」。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

對於中國在新疆的管治，國際社會的指責越來越多。

上周，美國國務卿蓬佩奧在梵蒂岡表示，中國要求其公民不能信上帝只能信仰政府。

今年7月，聯合國人權理事會22個成員國聯名發出一份聲明，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。而當時北京嚴詞回應，稱這些國家「公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」。