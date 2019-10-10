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第108屆中華民國國慶典禮今日（10月10日）在台灣總統府前舉行，台灣總統蔡英文以「堅韌之國，前進世界」為主題發表國慶談話。蔡英文再次以反對「一國兩制」為演講核心，強調台灣無法接受一國兩制，這是兩大黨「不分藍綠」的基本共識。

台灣政治大學國家發展所助理教授黃兆年分析稱，蔡英文的談話是要讓台灣以民主自由為招牌，將台灣推向國際，而海峽對岸的中國大陸領導人習近平則是想以民族主義及中國崛起的政經實力，將世界納入中國麾下。

國慶演說首次談到香港

蔡英文在這場簡短的演講中專門提到香港，她說，香港「因為一國兩制的失敗正處於失序邊緣」。

「儘管如此，中國依然以『一國兩制台灣方案』，不斷威脅我們，並且採取各種文攻武嚇，」蔡英文表示，拒絶一國兩制是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

圖片版權 AFP Image caption 蔡英文稱，一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間。

「一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間。」她說。

同時，在外交方面，她專門提到印太戰略，稱「台灣可以是在印太區域安全上，民主自由的第一道防線」。

「中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為守護民主價值的第一道防線。」

蔡英文用香港現實反證一國兩制 馬英九拒絶鼓掌

BBC中文台灣特約記者 鄭仲嵐

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蔡英文在演說開頭先提到香港現在處於失序邊緣，並直指一國兩制已經失敗。當她說為了捍衛中華民國的生存發展，必須拒絶一國兩制，並稱這不是挑釁，只是守護國家主權的基本責任時，台北的國慶慶典現場傳出熱烈掌聲——蔡的語氣比去年同一場合的發言更為堅定。

致詞中段，蔡英文用了柔性的「中華民國台灣」一詞來闡述目前台灣政治現狀，並疏理台灣的歷史脈絡，認為台灣人民有韌性面對每個時代的困難，未來也能面對中國以威權體制的「銳實力」壓迫時，現場更是歡聲雷動。

這場國慶典禮，台灣前總統馬英九與國民黨現任主席吳敦義也有出席，是現場參加人士中為數極少的國民黨政治人物。現任政治人物則有以無黨派身份當上台北市長的柯文哲等。柯文哲本人早上先參加了台北市政府自辦國慶升旗典禮，國民黨會按往例於午後在國父紀念館自辦另一個國慶大會。

馬英九與蔡英文在慶典現場的「互動」令人關注，當蔡英文講到「拒絶一國兩制」部分時，馬英九沒有和台下觀眾一起鼓掌，但在蔡提及中華民國與推動經濟轉型部分時則有鼓掌。

蔡英文致詞結束後立即與馬英九握手致意，但稍後馬即離開現場不多停留。先前馬曾批評蔡的台灣外交失敗，販賣「亡國感」等。

民主與民族主義的交鋒

外界普遍認為，蔡英文此次國慶典禮發言的新意不多，集中在再次表態堅決拒絶一國兩制以及強調台灣民主體制在地緣政治中的重要性。

台灣政治大學國家發展所助理教授黃兆年告訴BBC中文，與習近平10月1日的談話對比，蔡英文的談話策略是以台灣的民主自由與習近平談話中的中國民族主義價值作比較。

黃兆年表示，蔡英文的談話是要讓台灣以民主自由為招牌，將台灣推向國際，習近平則是想以民族主義及中國崛起的政經實力，將世界納入中國麾下。

「現在的兩岸關係是一場『中國的世界』與『世界的台灣』的激烈拉扯，」他同意，這也折射出，現代政治歷史發展上，民主與民族主義的對抗關係。

這場國慶典禮，反對黨前正副總統馬英九以及吳敦義都有出席。不過，馬英九近日才公開批評蔡英文的「親美抗中」政策，並稱蔡英文不接受九二共識，3年多失去7個邦交國，若不改革，未來將成為「斷交總統」。同時，蔡英文明年總統選舉的對手、國民黨總統參選人韓國瑜也在高雄舉辦國慶升旗典禮，併發言指出蔡英文對中華民國沒有忠誠度，反而不斷激化兩岸關係，操弄選戰。