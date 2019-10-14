香港特首發施政報告前夕 土地房屋問題成焦點

圖片版權 Getty Images Image caption 香港一些隔斷房（又稱"劏房"）的面積比監獄的囚室還小。

香港特首林鄭月娥凖備發佈年度《施政報告》，講述政府未來一年的施政重點。當地近月由《逃犯條例》引起的示威浪潮持續，外界普遍認為《施政報告》將著重解決「深層」的社會問題，尤其是香港市民的住屋需求。

美國物業顧問機構Demographia今年1月發表的報告顯示，香港連續九年成為全球最難買房子的城市，房價是當地人平均收入差不多21倍，而排行第二的溫哥華的房價是當地人收入約12倍。

《施政報告》發表前夕，香港親北京陣營和中國官媒先後就當地住屋問題接連發聲。其中，香港最大的親北京政黨民建聯早前召開記者會，呼籲當地政府擴大收回私人土地興建房屋。該黨主席李慧琼在記者會強調支持政府使用《收回土地條例》，目的是縮短香港市民輪候公共房屋的時間。

中國官方《新華社》之後發表評論文章形容，住屋問題是香港「最突出、最迫切、最讓人詬病」的問題。《新華社》的文章發出後不久，香港其中兩家地產商先後宣佈，將捐出土地給當地非政府機構興建臨時房屋。

香港當地媒體分析預計，《施政報告》將提出不同方法擴大徵收土地，包括引用政府過去一直抗拒的《收回土地條例》，向私人開發商收回土地建屋。此舉的意圖之一在於平息《逃犯條例》修訂引起的風波，也想在香港11月舉行的地方選舉，被指為親香港政府建制派挽救選情。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港近期示威浪潮中，不少塗鴉都批評當地房子的售價或租金太高，換來的房子面積卻十分少。圖中字句批評："月租12,000元換來120平方呎，你認為這沒問題嗎？"

囤地爭議

《新華社》的文章不點名批評，香港政府無法解決住房問題其中一個原因，是香港私人開發商囤積土地，「以謀取最大利益」。

這種「囤積土地」的說法，是指許多香港開發商或私人公司以便宜的價錢購買偏遠的地皮，但不興建房屋。當香港政府宣佈地皮附近的發展計劃時，地皮的價值就會因為發展計劃而上升，開發商就可以建房子，以高價出售給消費者，或回售給政府賺取差額。香港社會普遍稱這個做法為「囤地」。

當地媒體的資料顯示，恆基、新鴻基、新世界和長江實業四家主要開發商現時「囤地」約1.02億平方呎，差不多佔香港總土地面積1%。

香港地產商「囤地」 四家主要地產商擁有農地面積約等於香港總土地面積差不多1%

「囤地」其中一個著名例子，是香港財政司司長陳茂波2012年任發展局局長時，與他家族關連的公司被揭發「囤地」謀利。

香港《蘋果日報》2013年報道，陳茂波家人在1994年透過一家公司以35萬港元（約合4.4萬美元）購買新界一幅農地，香港政府2017年宣佈一項新界發展計劃，這幅地正位於內。當地網絡媒體《香港01》之後作跟進報道指出，如果政府向陳茂波家人公司回購這幅農地，將要向對方補償約1,552萬港元（約合197萬美元）。這塊地在23年時間裏靜靜地升值超過40倍。

消息傳出後，多名泛民主派人士批評陳茂波擁有農地有「利益衝突」，因為他身為政府高官比外界早知道政府的發展計劃，從而預先購買土地圖利。

陳茂波回應香港傳媒查詢時承認，陳茂波妻子的家族公司當年曾經買入該農地，但她在2012年已經出售所有在家族公司的權益。

香港民間組織本土研究社研究員楊夏至接受BBC中文訪問認為，「囤地」是香港房屋問題的其中一個起因。政府沒有措施打擊這個做法，是房屋問題另一原因。

「過去民間有倡議『囤地稅』，或如果是農地但沒有耕作，就必須收回來等等，但政府一直沒有採取行動。」

香港公共房屋如何運作？

香港政府由1950年代開始興建房屋，以低廉的價錢出租給市民。

如果入住公共房屋，市民必須向有關部門申請，部門會以申請人的入息、年齡、婚姻狀況等決定申請人入住公共房屋的先後次序。通常年青或收入較高的申請人會較快獲分配單位。

香港政府的目標是，市民平均在申請公共房屋後三年內就可獲分配單位，但近年等候時間距離這個目標越來越遠。

一般香港家庭平均輪候公屋時間近年不斷增加 政府的目標是把平均輪候時間降至3年以下

圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首林鄭月娥去年提出「明日大嶼」的大型填海計劃，但代價高昂的這一計劃在香港社會引發巨大爭議。

《 收回土地條例》之爭

香港政府過去有多個計劃增加房屋供應，首任行政長官董建華曾推出「八萬五計劃」，每年興建最少85,000個公共和私人單位，但計劃在實施之初遭遇亞洲金融風暴，香港樓價下滑，造成嚴重的負資產問題。董建華最後2000年接受傳媒訪問時說這個目標已經不存在，計劃告終。2002年，香港政府宣佈無限期擱置興建新的居屋。

近年，香港政府透過與開發商合作，鼓勵他們在已經買下的地皮上興建房屋，但被批評向開發商傾斜利益。特首林鄭月娥去年也提出稱為「明日大嶼」的大型填海計劃，填海總面積約1,700公頃，計劃耗資約5000億港元（約638億美元），高昂的代價在香港社會引發巨大爭議。

民建聯在記者會提出的《收回土地條例》，在香港社會早已經歷多番爭議。這條條例容許特首收回「任何土地作公共用途」，包括興建水務設施、公營房屋等，並向土地原有人作一定補償。

香港平均房價超過人均收入20倍 當地連續9年成為全球「最難買房子」的城市

香港政府去年公布的文件顯示，1997至2018年期間政府只引用《收回土地條例》154次。

香港泛民主派多次要求政府要更積極引用條例收地，但特首林鄭月娥多次指出，政府使用這條條例時，原地主可能會向法庭提出司法覆核挑戰收地的決定。

民建聯立法會議員陳克勤去年也撰文指出，政府被控告後會導致冗長的法律程序，最終「得不償失」。

香港政府去年發出的文件顯示，香港政府引用《收回土地條例》共觸發8次司法覆核挑戰，法庭每次都判政府勝訴。民主黨立法會議員尹兆堅質疑，林鄭月娥的說法誤導公眾，刻意降低條例效能，從而令公私營合作發展顯得合理。

香港土地使用情況（平方公里） 根據香港政府的資料，香港在2018年的土地總面積約1,111平方公里

但香港民建聯立法會議員劉國勳接受BBC中文訪問時質疑這個說法。他指出，政府過去引用《收回土地條例》時已經「做足所需程序」，確保符合條例的要求，才能避免司法挑戰。

香港民建聯上月召開記者會後，被指一改過去對《收回土地條例》的保留態度，目的是為了挽救11月地方選舉的選情。

劉國勳指出，過去民建聯曾多次支持政府引用條例收地，他也指出即使《逃犯條例》修訂在香港引起巨大政治風波，香港市民住屋等民生問題也必須解決。

「一天有政治風波，難道我們不應做其他工作，待風波結束後才處理民生問題嗎？」