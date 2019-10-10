慶祝「雙十節」的香港人：支持「反送中」示威的反共情緒

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 香港人手中揮舞著青天白日滿地紅旗，高唱《中華民國國旗歌》。

「山川壯麗，物產豐隆……」，中華民國旗幟在香港屯門區的中山公園冉冉升起，約莫一百多人手中揮舞著青天白日滿地紅旗，高唱《中華民國國旗歌》。

親台團體每年元旦及雙十節都會在該地舉行升旗儀式，現場有人著「中山裝」、或穿印有國民黨和中華民國國徽的衣服參與儀式，並齊唱《中華民國頌》及《梅花》等歌曲。

港媒報導，香港鬧區如旺角、將軍澳等地，也有中華民國國旗飄揚，是由香港「反送中」示威網民發起。

反共的堅持

這群高舉著青天白日滿地紅旗，熱愛國民黨及民主自由的香港人，清一色都支持「反送中」的示威， 因為這是一種「對中共的不服從」。

參與升旗儀式、今年62歲謝義方對BBC中文表示：「現在就像走回1960年代的台灣，當年台灣會提『反共復國』，而我們講『共匪』，人家會認為有病，今天我們已經不提共匪這詞，反而是年輕人在用。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 62歲謝義方表示：「今天我們已經不提共匪這個詞，反而是年輕人在用。」

他對BBC中文表示，當年自己對共產黨的認知，是拿下江山的「共匪」，不過這樣稱呼中共，香港人會覺得奇怪，疑惑為何使用這個字眼。如今香港街道卻四處看得到用黑漆寫下的反共標語。

他認為香港政府此次強推的「反逃犯條例」，以及目前採取的對示威者的鎮壓方式，都是「中共式的手段」。

「這群示威青年比我們當年還激進、勇敢，說出了我們的聲音，也證明我們對中共的看法始終沒錯。」

謝先生批評，中國大陸改革開放後這麼多年，國家的意識形態卻仍停留在毛澤東的年代。

8月初，香港民意研究所曾公布市民對香港警務處的滿意度評分，由6月初的61.0分跌至39.4分，是2012年有記錄以來的最低分。在使用武力方面，58%的受訪者認為警察在最近警民衝突中過度使用武力。

圖片版權 AFP Image caption 侯耀生也非常支持「反送中」示威，稱他們為「勇士」。

不過，雖然在反對「中共式的」香港治理方式上有相對共識，但並非所有對「中華民國政府」有情感的香港人，都百分百支持示威青年的暴力行為。

今年71歲的何德錶就向BBC中文表示，不支持抗議升級，他說：「不破壞（商店）是好的，但有一部分可能是臥底。」

何先生認為，「示威應該停止」，因為對生活都不好，對民生影響很大。示威連續幾個月，導致香港很多商店關門。

「他們租金不便宜，大家生活也不太好過。」

曾住在「小台灣」的香港人

不同於在屯門區歌頌「中華民國」的香港人，曾住在有「小台灣」之稱的調景嶺的國民黨軍人、居民二代，面對「雙十節」則相對低調，遑論慶祝。

1949年，共產黨打敗了國民黨，有許多人在政權交替期間逃至香港，大部分散居在九龍，有批人集中居住在港島難民營。在港英政府的安排下，其中數千人被安置在調景嶺集中居住。歷史洪流中的這群國民黨遺民，在本地顯得身份很特殊。

「我家裏有小國旗，但不敢拿出來，」居住在厚德邨、今年66歲的侯耀生曾在調景嶺住了超過大半輩子。

他向BBC中文說：「我爸爸是當年國民黨逃難到香港的人，是乞丐。這段歷史我不敢向別人提起的。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 當年矗立在山腰上的調景嶺的警署，經改建後將改建為展覽館。

長年研究香港歷史的嶺南大學副校長劉智鵬教授表示，國共內戰時期，很多國民政府的難民或右派人士逃到香港。

他解釋，國民黨與共產黨鬧得不愉快，調景嶺這批人特別苦的。

「那是個荒島，水電都沒有，港英政府放逐他們，不讓他們跟香港主流社會接觸。」

1949年至1996年香港主權移交前，當地碼頭到民房、學校，長年都掛著中華民國國旗。1996年4月至6月間，為拓展鄰近的將軍澳新市鎮，調景嶺遭到拆遷，大多數居民被安置到將軍澳厚德邨。時過境遷，調景嶺及厚德邨已看不到任何國民黨或國民政府的影子。

侯耀生向BBC中文說，「反送中」示威使社會撕裂嚴重，因此他不敢大張旗鼓的表明反共立場。

「在調景嶺聽不到時代革命，光復香港這樣的口號的，」他說。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 親台團體每年元旦及雙十節都會在香港屯門區的中山公園舉行升旗儀式

他擔心地說：「現在香港屬於中共，說了什麼會被怎樣也不知道，其他居民也可能不滿我們表達親國民黨的言論，更別說掛國旗了。」

不過，如同參與升旗儀式的香港人，侯耀生也非常支持「反送中」示威，甚至稱他們為「勇士」。

反共的香港人：「共產黨不能信」

昔日香港的「小台灣」調景嶺，前台灣總統馬英九亦曾在該地短住一段時間，如今調景嶺已是高樓大廈、購物商場林立。

雙十前夕，國民政府遺民二代蔡良發，因為父親是國民黨員、長年居住該地、加上對本身歷史有興趣，雖然不住調景嶺，卻很喜歡到該地走走。他說：「可能懷念父親吧。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 1996年4月至6月間，調景嶺拆遷完畢，絶大多數調景嶺居民被安置到厚德村大樓內。

今年61歲的蔡良發，熱愛民主、言論自由。 他很擔憂香港的未來，也擔心台灣的未來。

提及明年的台灣選舉，蔡良發並不支持國民黨所推派的候選人韓國瑜。 他批評「韓與中國大陸關係緊密，已背離國民黨的反共初衷」。

「共產黨的話不能信， 」他說。

今年3月，台灣高雄市長韓國瑜訪問港澳及大陸，先後與港澳中聯辦主任見面。

蔡良發從小就被父母、老師教育「國民黨是好的、共產黨是壞的」。長大後，他也認為國民黨是個好的政黨，像是抗日戰爭的策略等，他都認為國民黨做了對的決定。

對「雙十節」及國民政府的感情仍在，但面對國民黨「反共」態度的轉變。

他認為，國民黨已經和當年完全不同，他們向共產黨投降了。「我已經不是國民黨的人了。」