慶祝「雙十節」的香港人：支持「反送中」示威的反共情緒
「山川壯麗，物產豐隆……」，中華民國旗幟在香港屯門區的中山公園冉冉升起，約莫一百多人手中揮舞著青天白日滿地紅旗，高唱《中華民國國旗歌》。
親台團體每年元旦及雙十節都會在該地舉行升旗儀式，現場有人著「中山裝」、或穿印有國民黨和中華民國國徽的衣服參與儀式，並齊唱《中華民國頌》及《梅花》等歌曲。
港媒報導，香港鬧區如旺角、將軍澳等地，也有中華民國國旗飄揚，是由香港「反送中」示威網民發起。
反共的堅持
這群高舉著青天白日滿地紅旗，熱愛國民黨及民主自由的香港人，清一色都支持「反送中」的示威， 因為這是一種「對中共的不服從」。
參與升旗儀式、今年62歲謝義方對BBC中文表示：「現在就像走回1960年代的台灣，當年台灣會提『反共復國』，而我們講『共匪』，人家會認為有病，今天我們已經不提共匪這詞，反而是年輕人在用。」
他對BBC中文表示，當年自己對共產黨的認知，是拿下江山的「共匪」，不過這樣稱呼中共，香港人會覺得奇怪，疑惑為何使用這個字眼。如今香港街道卻四處看得到用黑漆寫下的反共標語。
他認為香港政府此次強推的「反逃犯條例」，以及目前採取的對示威者的鎮壓方式，都是「中共式的手段」。
「這群示威青年比我們當年還激進、勇敢，說出了我們的聲音，也證明我們對中共的看法始終沒錯。」
謝先生批評，中國大陸改革開放後這麼多年，國家的意識形態卻仍停留在毛澤東的年代。
8月初，香港民意研究所曾公布市民對香港警務處的滿意度評分，由6月初的61.0分跌至39.4分，是2012年有記錄以來的最低分。在使用武力方面，58%的受訪者認為警察在最近警民衝突中過度使用武力。
不過，雖然在反對「中共式的」香港治理方式上有相對共識，但並非所有對「中華民國政府」有情感的香港人，都百分百支持示威青年的暴力行為。
今年71歲的何德錶就向BBC中文表示，不支持抗議升級，他說：「不破壞（商店）是好的，但有一部分可能是臥底。」
何先生認為，「示威應該停止」，因為對生活都不好，對民生影響很大。示威連續幾個月，導致香港很多商店關門。
「他們租金不便宜，大家生活也不太好過。」
曾住在「小台灣」的香港人
不同於在屯門區歌頌「中華民國」的香港人，曾住在有「小台灣」之稱的調景嶺的國民黨軍人、居民二代，面對「雙十節」則相對低調，遑論慶祝。
1949年，共產黨打敗了國民黨，有許多人在政權交替期間逃至香港，大部分散居在九龍，有批人集中居住在港島難民營。在港英政府的安排下，其中數千人被安置在調景嶺集中居住。歷史洪流中的這群國民黨遺民，在本地顯得身份很特殊。
「我家裏有小國旗，但不敢拿出來，」居住在厚德邨、今年66歲的侯耀生曾在調景嶺住了超過大半輩子。
他向BBC中文說：「我爸爸是當年國民黨逃難到香港的人，是乞丐。這段歷史我不敢向別人提起的。」
長年研究香港歷史的嶺南大學副校長劉智鵬教授表示，國共內戰時期，很多國民政府的難民或右派人士逃到香港。
他解釋，國民黨與共產黨鬧得不愉快，調景嶺這批人特別苦的。
「那是個荒島，水電都沒有，港英政府放逐他們，不讓他們跟香港主流社會接觸。」
1949年至1996年香港主權移交前，當地碼頭到民房、學校，長年都掛著中華民國國旗。1996年4月至6月間，為拓展鄰近的將軍澳新市鎮，調景嶺遭到拆遷，大多數居民被安置到將軍澳厚德邨。時過境遷，調景嶺及厚德邨已看不到任何國民黨或國民政府的影子。
侯耀生向BBC中文說，「反送中」示威使社會撕裂嚴重，因此他不敢大張旗鼓的表明反共立場。
「在調景嶺聽不到時代革命，光復香港這樣的口號的，」他說。
他擔心地說：「現在香港屬於中共，說了什麼會被怎樣也不知道，其他居民也可能不滿我們表達親國民黨的言論，更別說掛國旗了。」
不過，如同參與升旗儀式的香港人，侯耀生也非常支持「反送中」示威，甚至稱他們為「勇士」。
反共的香港人：「共產黨不能信」
昔日香港的「小台灣」調景嶺，前台灣總統馬英九亦曾在該地短住一段時間，如今調景嶺已是高樓大廈、購物商場林立。
雙十前夕，國民政府遺民二代蔡良發，因為父親是國民黨員、長年居住該地、加上對本身歷史有興趣，雖然不住調景嶺，卻很喜歡到該地走走。他說：「可能懷念父親吧。」
今年61歲的蔡良發，熱愛民主、言論自由。 他很擔憂香港的未來，也擔心台灣的未來。
提及明年的台灣選舉，蔡良發並不支持國民黨所推派的候選人韓國瑜。 他批評「韓與中國大陸關係緊密，已背離國民黨的反共初衷」。
「共產黨的話不能信， 」他說。
今年3月，台灣高雄市長韓國瑜訪問港澳及大陸，先後與港澳中聯辦主任見面。
蔡良發從小就被父母、老師教育「國民黨是好的、共產黨是壞的」。長大後，他也認為國民黨是個好的政黨，像是抗日戰爭的策略等，他都認為國民黨做了對的決定。
對「雙十節」及國民政府的感情仍在，但面對國民黨「反共」態度的轉變。
他認為，國民黨已經和當年完全不同，他們向共產黨投降了。「我已經不是國民黨的人了。」