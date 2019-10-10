克魯茲訪台：敏感時刻美國是否強化聯台制中

圖片版權 CNA Image caption 前美國共和黨總統參選人，現參議員克魯茲訪台，會見台灣總統蔡英文，雙方互稱「真誠的朋友」。

美國參議員克魯茲（Ted Cruz）9日首度訪台，台灣外交部不只隆重迎接，還召開記者會邀請眾家媒體前來。次日，克魯茲也受邀參加中華民國國慶典禮，官方稱是睽違35年來，再度以現任參議員身份參加典禮的貴賓。

台灣總統蔡英文稱讚克魯茲是「真誠的朋友」，並說克魯茲的任內推動很多友台法案，讓台美關係空前穩固。克魯茲則稱台灣是自由民主在亞洲的成功示範，也因此讓中國共產黨一直害怕。他還說，當世界都聚焦香港人民面臨的壓迫時，捍衛自由與民主就顯得更重要。他認為台灣對世界來說具有代表意義。

出身古巴裔家庭的克魯茲，家庭曾受古巴共產黨壓迫，因此克魯茲一直以來反共立場鮮明。 2016年，克魯茲曾代表共和黨角逐總統大選，直到黨內初選最後一刻敗給現任總統特朗普（台灣稱川普），目前仍是黨內人氣政治明星。

過去多年，美國現任國會參眾議員訪問台灣所在多有，但這次克魯茲以現任參議員身份參加台灣當局國慶，依舊受到台灣媒體關注。分析人士表示，克魯茲訪台是否代表美方給予台灣實質肯定，或許可從三層面進行探討。

圖片版權 CNA Image caption 美國參議員克魯茲9日訪台，並與台灣外交部長吳釗燮舉辦記者會。

對台民主實質支持

首先，重要意義在於政治層面，美國對台灣民主的實質支持。台灣政治大學國際關係中心資深研究員，長於美國外交政策的丁樹範向BBC中文表示，目前美中貿易抗衡的世界大趨勢將會陷入持久戰，隨著時間愈久，美國國內的反中情緒只會更升溫。

如同最近休士頓火箭隊主管莫雷的推特風波般，美國人已經實質感受到，縱使在美國本土發文，就算推特被中國封鎖，還是可以被遠在一端的中國監控下，拿來用作民族主義素材。這樣的恐懼讓最近美國國內掀起反撲，未來抗中風氣只會更劇烈。

因此，這次克魯茲訪台，無形間台灣政府也是在一種有利的氛圍。丁樹範表示，美國朝野一直以來都會派員訪台，「但現在在美中貿易戰的反中氛圍下，反而會更轉而對台灣產生同情」。

加上最近香港「反送中」抗議局勢沒有減緩跡象，讓美方在對中國的人權倒退上更加堪憂。相形之下，台灣就成為美國眼中的「亞洲民主模範生」，因此讓美國參議員想在此刻以直接來台參加國慶方式，給予直接聲援。

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強化美國印太戰略

再者是在軍事層面上，台灣被實質納入美國印太戰略的一環。 10月7日，台北市內舉辦首屆「太平洋對話」，並邀請美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅(Sandra Oudkirk)來台揭幕，台灣其他在南太平洋的友邦大使也紛紛出席。丁樹範分析，這是「很不一樣的突破」。

今年適逢台灣關係法40週年，美國在台協會（AIT）每個月都有強化美台關係的活動。而這一次的太平洋對話，據丁樹範向相關人士了解，美國與各國代表都能暢所欲言，從各國角度談太平洋的合作，是有突破性的發展。

特別是台灣日前連失索羅門群島與吉裏巴斯兩邦交國，尤其索羅門群島廣泛的經濟海域航行權利，未來恐讓中國自由進出，美國的印太戰略布局實質受到影響。

克魯茲在這趟來台前，已經先行走訪夏威夷與日本，並在夏威夷的印太司令部聽取軍事簡報。未來他將前往印度，可能也會有軍事交流。如果克魯茲在台也有相關行程，想必也不會令人意外。

Image caption 克魯茲表示，相當支持美台雙方簽署自由貿易協定。

未來美台自貿協定？

最後一個是貿易層面，美方可望在中美貿易僵局中，給台灣更多貿易上的寬容。克魯茲在9日記者會上公開表示，台灣是美國第11大貿易伙伴，相當支持未來美台雙方簽署自由貿易協定。10日蔡英文接見克魯茲時，也響應同樣話語。

「台灣能不能利用現在的有利氣氛，讓同情台灣的氛圍轉為實質上的東西，我認為這比較關鍵。」丁樹範指出，台灣或許可在未來一年抓住機會，跟美國簽訂自由貿易協定（FTA）。

「就算不是自由貿易之名，協定也要有個自由貿易之實在。這樣一來，台灣這十年經濟大幅仰賴中國的事實可望獲得紓解，」丁樹範說。

然而，美台間可否簽署貿易協定，台灣內部還有些糾紛，比如美國豬肉進口等要先與農民調停。丁樹範認為，如果蔡英文連任總統，美台簽署自由貿易的大方向應是確定，相關障礙會慢慢解決。「過去四小龍時期，台灣出口規模很大，現在被壓縮。如果要找到替代市場，與歐美的自由貿易協定是關鍵」。

克魯茲雖為現任參議員，沒有實際行政權力，但被視為是未來美國政壇的「領袖級人選」之一。分析人士表示，向來敢於直言的他，能否在往後運用政治力影響美國對中國與台灣的政策，也要看目前中美貿易戰是否會出現其他進展。