NBA激怒中國背後：一句口號揭示對香港示威的不同定性

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美國男子職業籃球聯賽（NBA）休斯敦火箭隊總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）有關香港的推文引發爭議後，NBA中國賽在上海照常舉行，場內座無虛席。另一方面，美國政界人士「一邊倒地」支持言論自由，反對NBA向中國低頭。

學者對BBC中文表示，莫雷推文由此引發的中國批評，體現了對此次香港抗議活動截然不同的兩種定性。而美國政界對香港局勢的反應仍然比較謹慎，都只是在「民主」層面支持抗議者。

上周，休斯敦火箭隊總經理達莫雷在推特貼出一張寫有「Fight For Freedom，Stand With Hong Kong（為自由而戰，與香港併肩）」的圖片。莫雷此後秒刪推特，隨後道歉，稱自己不代表NBA。NBA總裁蕭華（Adam Silver）兩度發聲明回應此事。

莫雷的言論在中國引發軒然大波。中國中央廣播電視總台（CCTV）和騰訊（Tencent）周二（10月8日）宣佈暫停新賽季的兩場NBA中國賽轉播。在社交媒體上，許多網民對NBA也是罵聲一片。

上海NBA比賽照常舉行

縱然輿論攻勢巨大，周四晚（10日），NBA中國賽上海站，湖人隊與籃網隊的比賽仍然照常進行，現場座無虛席，大批中國球迷到場支持。

據路透社報道，比賽前，觀眾們在體育館揮舞著中國國旗，看台上人滿為患。球員們在賽場上受到熱烈歡迎，整個比賽期間觀眾們都在歡呼。

「如今大多數人都非常理性，」路透社引述一名觀眾稱，」我們都熱愛籃球，但如果NBA球員或官員繼續發表錯誤言論，我們別無選擇「，只能抗議 。

圖片版權 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中國賽上海站，湖人隊與籃網隊的比賽仍然照常進行，現場座無虛席，大批中國球迷到場支持。

雖然比賽照常舉行，但社交媒體上不少中國網民對仍有中國觀眾前往觀看比賽表達了不滿。

「昨晚在上海舉辦的NBA中國賽，現場上座率極佳。說明了為數不少的人，口口聲聲叫著喊著愛國，卻在國家利益，國家尊嚴和自身利益出現衝突的時候，毅然決然地選擇了自身利益。」微博網友「Dream鄴」說。

但也有網友認為，球迷去不去看球是個人自由，「球迷花了錢購買球票，去不去看是球迷個人的事，壓根沒必要上綱上線，更不需要道德綁架。」

特朗普與美國兩黨人士反應

中美再一次貿易談判在即，美國不少政界人士對NBA事件發聲。

美國總統特朗普周三（10月9日）表示，NBA必須自己解決困境，「他們知道自己在做什麼」。他在講話中批評了金州勇士隊教練科爾（Steve Kerr）和聖安東尼奧馬刺隊教練波波維奇（Gregg Popovich），指他們在討好中國，卻不尊重自己的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 莫雷

特朗普說，科爾看起來像個小男孩，「他都不敢回答問題，他渾身發抖」。特朗普還說波波維奇也是如此，兩人批評美國，但卻不願意說中國的不好。

而美國參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（10月8日）表示，香港民眾冒著風險捍衛言論自由、人權和自治。他希望，美國NBA可以學習這份勇氣，不要放棄自己的價值觀。

美國前國務卿、民主黨希拉里也於同日在推特發文支持莫雷：「每個美國人都有權表達對香港民主和人權的支持。不必多說。」

輿論漩渦中的其他美國公司

因香港問題深陷輿論漩渦的並不只有NBA。

中國官方媒體《人民日報》周二發評論點名蘋果公司上架一款「為暴徒導航」的應用程式（APP），質問蘋果「為暴力亂港之徒大開中門，是有意要做『幫兇』嗎？」這款APP名為HKmap.live，可以用來追蹤警察的動向。

蘋果周四（10日）下架了這款地圖APP，軟件開發者在推特上稱，蘋果指其軟件的使用方式危害到執法人員和香港居民。

兩種定性與美國的謹慎

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗告訴BBC中文，莫雷的推文和由此引發的來自中國國內的批評，體現了對香港抗議活動截然不同的兩種定性。

「莫雷和與他持相同觀念的民眾，將香港抗議活動定義為以爭普選為基本訴求的民主抗議；而中國國內無論是官方還是民間，更多地將抗議活動視為以爭取民主為手段，以建立一個對抗中央的特區政府，以實現香港獨立為訴求的政治活動。因此在中國國內的語境下，莫雷的推特被視為跨越了中國的政治紅線，觸碰了中國國家的核心利益。」馬釗分析。

圖片版權 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中國賽上海站，湖人隊與籃網隊的比賽仍然照常進行，現場座無虛席，大批中國球迷到場支持。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄則指出，香港示威持續數月，NBA事件成為大陸民眾發洩激昂情緒的出口。

陳澄稱，近日香港抗議者並未得到他們想要的回應，一部分人因此走向暴力極端；另一方面，時值中國建國70週年前後，大陸原本民族主義情緒已經高漲，「從政府的角度來說，因為種種原因一時無法也不願對香港的事情直接干預，也只能通過在NBA和蘋果這類事情上的強硬呼應激昂的民意。」

而對於美國兩黨議員一致表示支持言論自由，陳澄認為，美國兩黨黨爭不斷，遏制中國反而成為兩黨幾乎唯一的共同處，間接成為凝聚美國國內共識的著力點。NBA事件也被推上風口浪尖，成為兩黨彰顯對中強硬的機會。

圖片版權 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中國賽上海站，湖人隊與籃網隊的比賽仍然照常進行，現場座無虛席，大批中國球迷到場支持。

她預測，中美關係如無大的轉機，類似事件恐怕會一直出現。

馬釗則指出，美國政界對香港局勢的反應比較謹慎。無論是總統本人、國務卿、還是議員，都只是在「民主」層面支持抗議者，但並沒有支持抗議示威活動中出現的暴力傾向，更沒有回應「香港獨立」的政治訴求。

「這表明美國政界試圖避免給中國政府以『美國政府插手香港事務』的口實；同時，美國政界也不願意無條件背書香港抗議的所有政治訴求，不希望給香港的抗議者製造一個『美國保護者』的虛構幻像。」他說，「美國政界的反應基本是在『支持民主』、『非暴力』、『一國兩制』（即『不獨立』）、『和平對話解決爭端』的四點框架內。」