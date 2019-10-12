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2019年10月第二周，NBA火箭隊經理的一則推文在中國引發引發巨大爭議；香港示威浪潮繼續，港府推出《禁蒙面法》後，引發新一輪抗議；美國黑色幽默喜劇《南方公園》踩盡中國敏感神經；中國重啟貿易談判，雙方談判背景發生變化；台灣國慶，蔡英文首次在國慶演講中談及香港。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.NBA休斯敦火箭總經理莫雷推特「支持」香港示威引發中國輿論風暴

圖片版權 Getty Images Image caption 姚明（左）令火箭隊在中國大受歡迎。

美國NBA休斯敦火箭總經理達莫雷的一條關於香港的推文引發中美關於言論自由和主權底線的舌戰。NBA在華的商業伙伴陸續暫停合作，中國藝人站隊保飯碗。美國部分議員發聲譴責NBA為了經濟利益，向中國卑躬屈膝。外企要進入中國市場，並且在中國市場立足，還有哪些政治雷點不能碰？

2.香港警方作出「禁蒙面法」實施後首宗拘捕

圖片版權 AFP Image caption 示威者四處縱火。

在剛過去的周末，香港正式實施「禁蒙面法」。警方依法做出第一宗拘捕，但仍舊有不少示威者帶口罩和面罩上街抗議。港鐵遭大面積破壞後，香港交通大面積受影響。而不少中資銀行和商鋪成為抗議目標，遭縱火和破壞。

3. 《南方公園》遭遇中國審查後的「假道歉」是怎麼回事

圖片版權 South Park / Comedy Central Image caption 在《南方公園》的一幕中，蘭迪（左邊留一字胡者）在中國監獄裏製造玩具。

達賴喇嘛、小熊維尼、審查、器官捐獻、同性戀……這些都是極易觸動中國官方神經的關鍵詞。美國著名電視動畫諷刺喜劇《南方公園》「哪壺不開提哪壺」，在最近一期節目中猛提這些關鍵詞而遭到中國的大規模封殺。節目製片人隨後發出一份諷刺意味極強的「道歉信」。

4. 中美貿易談判再啟：特朗普說達成「相當實質性的第一階段協議」

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中美貿易談判重啟，這一次中美雙方的國內情況也發生變化。香港示威浪潮已持續四月，《香港人權與民主法案》可能為下一步在金融領域打擊特定官員鋪平道路。而特朗普在美國國內正面臨彈劾調查，被彈劾下台的機率不大，但這對他的執政增加不少麻煩。

特朗普於周五宣佈，美國「已經與中國達成了一個相當實質性的第一階段協議」。但具體內容都有些什麼，仍需等候五周。

5.慶祝「雙十節」的香港人：支持「反送中」示威「對中共的不服從」

這剛過去的周四，台灣國慶，《中華民國國旗歌》在香港被唱響。一群高舉青天白日滿地紅旗，熱愛國民黨及民主自由的香港人，清一色支持「反送中」的示威， 源於「對中共的不服從」。台灣總統蔡英文發表國慶談話並談到香港，這是國慶演說首次談到香港。她說，香港「因為一國兩制的失敗正處於失序邊緣」。