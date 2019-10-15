香港抗議者的「裝修」和人人自危的「親中」企業

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者從針對立法會、政府建築、警署、地鐵，轉移目標到企業身上。

香港「反送中」抗議暴力升級，示威者從破壞政府部門、立法會與警署，轉移到破壞地鐵站、銀行、食肆和店鋪，「吉野家」、「星巴克」、「元氣壽司」、「一芳水果茶」等耳熟能詳的品牌，成為抗議者針對的對象。

抗議者把此等行為稱作「裝修」，聲稱是「具目標性」地「表達訴求」，與這些店的經營者的撐警和反示威者相關言論有關，抑或是被指控與「福建幫」相關。

但抗議者的這種做法招來不少批評聲，有時波及可能無辜的店鋪，令香港市民日常生活受到影響。香港警方批評，所謂的「裝修」和「裝飾」只是對破壞店鋪行為的美化，「純粹的破壞和發洩」。香港政府、親建制派人士對暴力行動予以嚴厲譴責，認為「任何訴求也不能訴諸暴力」。

但同情或支持示威的一方沒有出現明顯的「割席（切割）」，但也頗有微詞，認為要檢討破壞規模以及重新評估對市民造成的不便。

重災區 ── 「親中」食肆

美心集團是香港其中一個最大的飲食集團，在香港經營多家酒樓、快餐店、麵包西餅店，也是「星巴克」、「元氣壽司」、「東海堂」麵包店在香港的特許經營商。

9月10日，該集團創辦人長女伍淑清與另一香港著名女商人何超瓊，以香港婦女聯合協進會的身份在聯合國人權理事會上發言，強調一少撮激進示威者，正使用「系統性和充滿算計」的暴力行為，這是香港人不能容忍的行為，他們不代表全港750萬人。兩人指責示威者傷害警察、醜化警隊引發公眾仇恨，強調警察只是執法和維持秩序。

圖片版權 Getty Images Image caption 星巴克受災，成為不少國際媒體關注的對象。

此言論一齣，美心集團便成為示威者發洩的目標，示威者起初發起「罷食」及不合作運動，在相關食肆外高叫口號，並不斷領取輪候號碼，到後來示威者暴力升級，變成打砸其下的食肆門店。

美心集團9月24日發聲明，強調伍淑清並沒有在公司擔任任何職位，無參與任何管理。伍淑清接受中國媒體訪問時也稱自己與美心經營與管理無直接關係，但明白自己言論無可避免令美心集團受到影響。

她批評，香港媒體沒有報道一般老百姓的心聲，令香港人不敢拋頭露面，「有苦說不出口」。

日本連鎖快餐店「吉野家」也被視為撐警和支持政府而多次成為衝擊的目標。爭議起因源自7月的社交媒體「臉書」廣告，「吉野家」香港臉書專頁刊登了「不准叫我獅子狗」，香港稱呼「竹輪」（一款吉野家在賣的魚肉卷）為「獅子狗」。當時，香港示威者把在貼滿抗議標語「連儂牆」撕紙條的警察稱作「撕紙狗」，「撕紙狗」的廣東話與「獅子狗」同音。

這則廣告被指「辱警」，在港特許經營「吉野家」的香港合興集團總裁洪明基對此表示憤怒，指會與外包廣告公司解約及解僱相關員工。洪明基強調自己參加過撐警大會，支持特區政府依法施政。

事後有關帖文被刪除，「吉野家」香港臉書專頁發表了道歉帖文，稱「小編由始至終都齊齊整整」，之後至今，臉書沒有更新。

BBC中文無法核實「吉野家」有否解僱相關員工及廣告公司。

與「福建幫」有關？

圖片版權 Getty Images Image caption 優品360表示，與福建黑幫無關。

在8月香港抗議升級期間，有許多福建人聚居的北角，多次出現「白衣人、紅衣人」與黑衣示威者發生衝突的畫面，部分人士會身穿寫上「福建人」的衣服。

示威者認為，號召攻擊他們的人是與黑社會有關連的「福建幫」，「福建幫」一字一度登上中國社交媒體微博的熱搜榜，中國聲稱，要號召福建鄉親到香港支持「福建幫」，但這些訊息後來被下架。

香港連鎖零食銷售商「優品360」的董事會主席林子峰是祖籍福建的香港商人，是香港福建社團聯會終身榮譽主席以及香港福建「希望工程基金會」董事。

有關店鋪因而成為示威者目標，多次被大肆破壞。集團在10月2日發表聲明，強調集團與管理層與「福建黑幫」及「黑社會」無關，這些均是「毫無事實根據的指控」，主席和管理層只是「普通生意人」，希望市民理性表達訴求。

圖片版權 AFP Image caption 荃灣二坡坊的聯發麻雀館（麻將館）亦多次被破壞。

位於香港荃灣二陂坊的聯發麻雀館（麻將館）亦多次被破壞。二陂坊同樣是福建籍香港人聚集的地方。荃灣8月5日發生了一宗黑衣青年被砍的事件，有指控稱與麻雀館及「福建幫」有關。

在發生多次被破壞的事件後，麻雀館在門口發表聲明，稱公司持牌人和股東中沒有任何福建人，並沒有參與包括8月5日被指斬人事件在內的任何襲擊事件，並認同「五大訴求，缺一不可」。

老闆張先生對香港媒體說，麻雀館一段時間不能開業，損失數以十萬港元計算。對於有網民聲稱當日看到一名藍衣刀手由麻雀館步出，他翻看閉路電視片段，相信藍衣人只是一名擔任雜務的男職員，並非刀手。

一名不願意透露名字的荃灣區區議員對BBC中文表示，沒有任何具體證據顯示麻雀館和「福建幫」或「斬人事件」有關，大多只是「網上傳言」。

荃灣區民主派區議員譚凱邦對BBC中文表示，據街坊所言，這所麻雀館與「福建幫」無關。

對於示威者可能選錯目標，譚凱邦表示，「這些只是死物」，要責怪那個無法解決問題，不回應群眾訴求的政府。

香港警方批評，網上有人以「裝修」和「裝飾」為名，美化對店鋪所進行的破壞行為，批評所謂的「裝修」和「裝飾」都只是「純粹的破壞和發洩」。警方指，有關行為不單止擾亂社會經濟和秩序、影響市民生活，更加傷及無辜，呼籲示威者停止所有暴力行為。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 聯發麻雀館稱損失數以十萬港元計算，一段時間不能開業。

被「裝修」誤傷的商家

台灣手調飲品品牌「一芳水果茶」在8月5日香港抗議者發起「罷工」期間，在大陸社交媒體微博上發文表態，支持「一國兩制」和譴責香港罷工，但其在香港的一些分店卻響應號召罷市。

「一芳」香港總代理負責人劉心暉專門為此開了臉書專頁回應，稱「一芳」是「被大陸代理擺上台」，個人很支持今次運動，旗下分店曾響應罷工，並在6、7月的反送中游行時派水和冬瓜茶。

「並不是說要求大家因為我的政治傾向來光顧，只是不想被誤解，」他在臉書說，「我們雖然是受害者，但是我相信香港在這個時候需要團結，不是分化。」

他發表回應後，有示威者幫助清潔「一芳」的鐵閘。

有示威者曾在香港北區的上水抗議，並在藥房和化妝品店外噴上塗鴉，批評這些店「為大陸的水貨客服務」。

位於該處的「李華記」糧油雜貨店當天，10月1日國慶日並沒有開門做生意，但有示威者試圖破壞其監控鏡頭。

負責人李先生對香港網媒《香港01》說，其妹妹知道店鋪被盯上時立刻開門向示威者解釋自家是做街坊生意的雜貨店，之後示威者不斷道歉，接連放下約1千多港幣作賠償。

李先生稱，這只是「很小事」，認為過去上水的「水貨客問題嚴重」，他個人支持示威，認為抗議持續是因為「政府解決不到問題」。

示威者試過打錯目標，破壞一名來自民主派組織的社區主任的辦公室，他們在牆上噴上道歉。

中港政治風波中的企業

除了上述企業，多間中資銀行、中國企業、 親建制的議員辦事處成為明顯的目標。

中國銀行、中國旅行社、 華為體驗店、大陸智能硬件製造商小米在香港的分店都被大肆破壞。

香港金融管理局表示，全港三千多部櫃員機有一成無法正常運作。香港中資銀行協會同樣發聲明譴責。

香港小型商會、多家受影響的中資銀行及連鎖企業，並沒有以單一企業名義對破壞發出譴責聲明。

香港四大商會在國慶後分別發表聲明，譴責暴力和破壞行為。他們的聲明稱，數以千計商店因安全風險被逼停業，商戶和食肆被「極端激進人士」攻擊和大肆破壞，損害香港的國際聲譽。

一名不願意透露名字的小型商會負責人對BBC中文表示，企業最多只可以發出「祈求各界和平理性」的聲明，他們擔心如果譴責示威者，會被標籤成「親中」店鋪，繼而成為被砸的目標。

「他們不像是在表達訴求，更像是無理髮洩，」負責人說。

香港最大建制派政黨民建聯指出，有關行為是「暴動」，「暴徙極端暴力行為無法無天，要將香港推向深淵」，形容社會陷入「黑色恐怖力量陰霾」，呼籲市民「跟暴力割席」。

圖片版權 Getty Images Image caption 小米分店被搗亂。

對於示威者選擇目標的方式可能會出錯，香港民主派團體「香港眾志」副主席鄭家朗對BBC中文表示，「我不會完全說沒有過火的地方……不希望見到這些事情發生」，但他強調，示威者有「內部調整機制」，網上目前已討論「裝修」行為的合理性，是否應該繼續去做，以及討論美心集團或地鐵是否應該繼續成為目標，示威者出錯會道歉或嘗試補救。

企業也不能輕易表達對香港的支持，因為有機會會觸怒中國。例如國泰航空公司事件，懷疑因為有員工發表支持「反送中」言論以及參與抗議活動，而觸發中國民航局發出「重大航空安全風險」的命令，事件導致多名國泰員工因政治立場而被革職以及高層離職。

近日，美國男子職業籃球聯賽（NBA）因為休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）球隊總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）的推特事件，令中國中央廣播電視總台（CCTV）、騰訊（Tencent）停播賽事。蘋果公司以軟件可能被用作非法用途為由，把一款標記警察部署的地圖軟件下架，但遭一些美國國會議員批評是屈服於中國的壓力。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港金融管理局表示，全港三千多部櫃員機有一成無法正常運作。

國際風險管理公司品克頓（Pinkerton）亞洲區域副主席格蘭特‧斯特拉德威克（Grant Strudwick）對BBC中文表示，企業高層發表任何可能被視為選邊站隊的言論，均會對品牌帶來壞的影響，發表意見時應保持中立，以及尊重目前運作的「一國兩制」。

他認為，示威者訴求雖然不變，但其行動變得更難以預測，目前的抗議活動已令部分外國員工擔心並拒絶來港工作，企業增加了應對的成本，以及要處理中港兩地員工的矛盾，這對外國企業在亞洲設立營運基地的長遠計劃會有所影響。