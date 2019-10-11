圖片版權 AFP Image caption "我們（美國）已經與中國達成了一個相當實質性的第一階段協議，"特朗普在與中國副總理劉鶴會談後宣佈。

周五（10月11日），中美兩國在華盛頓達成了有限的貿易協定。美方將在下周暫停增加關稅，中國也將購買大量美國農產品。

這一協定內容涵蓋知識產權和貨幣等多個方面。中國也承諾將購買多達400至500億美元的美國農產品，並對外國金融服務機構進一步開放。

「我們（美國）已經與中國達成了一個相當實質性的第一階段協議，」特朗普在與中國副總理劉鶴會談後宣佈，「沒有什麼能比我們與中國正在進行的還要大的了」。他還說，兩國在貨幣、外匯，和技術轉讓上的談判也取得了進展。

特朗普表示，最終的協議文本會在未來的五周內完成。下月，他可能將在智利與中國國家主席習近平會面。

圖片版權 Getty Images

美國財長姆努欽同時表示，中美兩國間的談判已經「基本完成」。中方首席代表，中國國務院副總理劉鶴說雙方進行了「非常好」的談判。美國各大股指也應聲上揚。

特朗普上次會見劉鶴是在今年4月4日第九輪會談時，當時特朗普樂觀地稱，協議進展非常好，將在未來四周知道結果。但5月第11輪時，談判破裂，兩國互徵更多關稅。

但觀察人士指出，從目前雙方公布的內容來看，談判結果並未之前外界所預期那麼好。一些商業團體此前希望中國會進一步承諾中國經濟自由化。

場外：美國施壓，中國示好

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來不少示威者抗議中國政府損害維吾爾人自由。

在談判場外，美國在向中國施壓。本周一，美國商務部將新疆公安廳在內的28家機構和公司列入「實體清單」（Entity List），指其涉及在新疆打壓當地維吾爾人。

此後，美國又表示將對被指控打壓穆斯林的中國官員實施簽證限制。

對此，中國反駁稱，「新疆根本不存在美方所指稱的所謂人權問題，有關指責不過是美方為干涉中國內政蓄意製造的借口。」

然而，中國在貿易領域，態度則截然不同。臨行前，新華社援引劉鶴的話稱，「中方此次抱著極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。」

「極大的誠意」也在農產品採購上顯現。

周四，美國農業部公布數據顯示，中國進口商加大了採購美國農產品的力度，其中包括新一輪大豆購買交易和創紀錄的周度豬肉進口——截至10月3日當周，美國向中國淨出口大豆118萬噸，豬肉出口則猛增至14.22萬噸，創下單周最高紀錄。