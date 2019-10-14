中國要求數萬名記者參加「習思想」在線考試

「黨的新聞輿論工作的職責和使命是什麼？」

如果你選擇了「牢牢堅持新聞真實」，手機屏幕上會迅速出現一個錯誤符號，提示正確答案應當是「牢牢堅持正面宣傳為主」。

這是中國官方手機應用「學習強國」裏「新聞採編學習」欄目下的一道練習題，中國數以萬計的記者們在過去一個月內都在緊鑼密鼓地對該題庫進行溫習。

因為11月前，他們將正式參加一場全國性的在線考試，以測試他們對黨的政策及主席習近平的忠誠度。不參加考試或沒有考過的記者將無法換發新的記者證。

在線考試

考試的消息在上周五（10月11日）獲得了證實。在一份官方發佈的名為《關於開展2019年新聞採編人員崗位培訓考試的通知》中，中國國家新聞出版署稱中國將在全國範圍內，進行新聞單位採編人員的崗位培訓考試。

這將是中國官方首次要求新聞採編人員參加統一的在線考試。根據通知，考試人員包括全國的通訊社、廣播電台、電視台、期刊與報社的人員。

根據要求，考試需要在10月28日至11月10日完成，各媒體可以自行決定考試時間。《南華早報》此前報道稱，來自北京14個官方媒體的約一萬名記者和編輯，被要求在十月初提前參加「試點考試」。

Image caption 成千上萬的中國記者將在11月前參加「學習強國」的在線考試。

「我剛剛考完省裏組織的（記者資格）線下考試，現在被通知還要重新再考一遍，」一名江蘇省黨媒的記者對BBC說。

另一名在中國官方通訊社新華社工作的記者對BBC稱，「我們上個月就收到通知說要考試， 所有人都要一起考，資深記者現在都在刷題。」

不過，他對於考試並不擔心，「題庫都在學習強國裏面，刷題就行，考不過也沒啥懲罰，好像就再補考。」

BBC記者在「學習強國」平台參加了一次模擬練習，發現考試內容包含多個方面，新聞和傳播學常識及法律問題大約佔三分之一，更重要的無疑是黨的政策和主席習近平對於宣傳工作的語錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國擁有數量龐大的記者，但有新聞採編資質的媒體都是官方媒體。

儘管是線上的考試，但仍將在考場內進行，並且紀律要求相當嚴格。官方要求，考場考生座位前後左右距離應在60厘米以上，每場考試將有2人以上的人員監考，並將全程錄音錄像。

為了保證大多數記者能順利通過考試，中國官方還要求在考試前，各媒體需要通過邀請專家授課、名記者講實踐經驗、匯報學習體會等多種方式進行集中學習，時間不少於24個學時。

「學習強國」是什麼？

「學習強國」是一款由中共中央宣傳部在今年1月推出的手機應用。紅色的圖標是毛澤東書寫的「學習」二字。這是一個別出心裁的雙關語，被廣泛解毒為習近平上台後治國理政的思想宣傳平台。

起初，全國範圍內的黨員都被要求下載和定期閲讀裏面的文章，它一度在2月成為蘋果中國區應用商店下載量最大的應用。

如今，被要求下載該應用的人群則更加廣泛。公務員、國有企業員工和公立學校教師，甚至一些非黨員人士也被要求下載。

圖片版權 Study Xi Strong Country

「學習強國」的內容包括對習近平的文字和視頻報道、其他時政新聞、國家政策和理論，以及紀錄片等文化內容。用戶進行閲讀、答題和評論，便可獲得「學習積分」，這些積分被很多國營單位和學校視為考核的重要指標。

一名目前在香港工作的24歲女士對BBC說，她在高中時期便入了黨，儘管目前不在中國內地，但所屬的家鄉福建的黨支部仍經常敦促其使用「學習強國」，為此「感到煩惱」。

「我因為沒有學習，一直是0分，不同黨支部會定期進行評比，如果分數不好就會被批評嘛，」她說道。

在官方的強力推行下，上線不到4個月的「學習強國」用戶數便已經破億。批評人士指責這款帶有強烈意識形態和個人崇拜的應用，是改良版的毛時代的「紅寶書」，用於對民眾進行意識形態的控制。

圖片版權 Getty Images Image caption 毛澤東的著作因為通常被印刷成紅色封面，而被稱為「紅寶書」。

《華盛頓郵報》日前引述美國開放基金會（Open Technology Fund）的一份報告稱，「學習強國」還可以使有關部門獲得從安卓用戶手機中檢索信息和照片、瀏覽聯繫人和上網歷史的權限，但中國官方否認了該指控。

由於有使用這款軟件的硬性要求，中國甚至還出現了對於獲得該應用積分的作弊行業，刷分的工具被人上傳到了國際代碼託管平台GitHub上。江西省一名公務員還因涉嫌編寫自動刷分程序，而遭到警方刑事拘留。

新聞管控

香港大學「中國媒體研究計劃」研究員班志遠（David Bandurski）早前對BBC表示，中國官方將「學習強國」與記者證考核結合起來，其根本意義不在於內容。

「這是為了讓記者明白，他們的工作首先是為中國共產黨及其議程服務。」

長期以來，中國對媒體實行嚴厲的監管。除了要求所有的新聞類媒體都必須是國營之外，記者證考試也並非自主報名。一般來說，必須在有資質的媒體工作滿一年後，方可由單位申請參加資格考試。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年，中國的三大官方媒體中央電視台、中央人民廣播電台和中國國際廣播電台，合併為中央廣播電視總台。

改革開放以來，官方媒體走向市場化改革，很多黨媒開始辦起了都市報。儘管報禁猶在，但遍地開花的都市報仍在一定程度上實現了針砭時弊。

然而，網絡時代的到來讓中國當局感到更大的威脅，對於網絡媒體的監管不松反嚴。騰訊、新浪、網易等大型民營網絡門戶網站，即使擁有龐大的用戶數量也不被授予新聞採編資質，它們只能對官方媒體的內容進行轉載。

習近平上台後，對於新聞管控更加收緊。2014年，中國網信辦下發規定，禁止個人和沒有新聞資質的媒體生產時政新聞內容，這意味著僅官方媒體才能在微博和微信等社交平台上發佈時政內容。

2016年初，習近平接連視察中央電視台、新華社和人民日報社等三大中央媒體，提出"黨媒姓黨"的口號，要求媒體「絶對忠誠」。同年6月，全國人大通過了加強互聯網信息監管的《網絡安全法》。

今年4月，無國界記者（RSF）公布全球新聞自由指數，中國相比去年再下跌1位至第177名，位列全球倒數第4。該組織稱，中國是關押記者人數最多的國家，目前至少有60人身處獄中。