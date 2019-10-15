圖片版權 Getty Images Image caption 《雪人奇緣》展示了中國南海九段線，而遭越南下令停止放映。

中美合拍動畫片《雪人奇緣》的場景中出現的南海地圖展示了中國「九段線」，而遭越南當局下令停止放映。

《雪人奇緣》（Abominable，台譯《壞壞萌雪怪》，港譯《長毛雪寶》）是由美國加州的夢工場動畫（DreamWorks）與中國上海的東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作，講述一名中國女孩與大雪怪（Yeti）一起冒險的故事。

今年7、8月，中國「海洋地質八號」勘探船及隨行護衛的中方海岸警衛隊船隻被指進入有爭議的南沙群島萬安灘海域。越南外交部指控「中方在越南專屬經濟海域和大陸架非法進行活動」，指責這些船隻侵犯了越南主權，要求中國艦船立即離開，並稱「任何妨礙越南在本國水域開展油氣勘探工作的行為都違反了國際法」。

針對雙方在爭議海域的對峙問題，中國外交部回應稱，「中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權」，並稱「越方自今年5月以來一直在中國萬安灘海域開展單方面油氣鑽探作業，嚴重侵犯了中方權益」，並呼籲越南「尊重中國對有關海域所擁有的主權和管轄權」。

中國聲稱擁有南海有爭議海域90%的主權，但越南、台灣、文萊、馬來西亞和菲律賓在南海都有主權申索。

爭議場景是什麼？

《雪人奇緣》動畫片10月4日在越南各影院上映，劇中角色大部分是黑髮的東方臉孔，在知名的影評網站IMDb的評價為7.2/10。

該片導演兼編劇吉爾·卡爾頓（Jill Culton ）曾參與《玩具總動員》及《怪獸電力公司》等經典動畫電影的製作。

電影以中國為背景、配音人員大部分也是亞裔。中國城市上海及著名的喜馬拉雅山、樂山大佛、揚子江、黃山等皆出現在片中。另外，中國文字和街頭民俗文化也在電影中呈現。

吉爾·卡爾頓在本片洛杉磯記者會上向媒體表示，主角成長的城市是以上海為藍圖，而中國元素都是上海的東方夢工廠負責加入，以確保如實呈現中國特色。

其中，電影場景中的地圖上，標示了中國主張南海權益的「九段線」，台灣也包括其中，引發越南民眾關注。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @miketatarski 'Abominable,' the animated movie produced by Dreamworks & Shanghai-based Pearl Studio, has been pulled from theaters in Vietnam after viewers noticed a map apparently depicting China's 9-dash line in the East Sea. (Screenshot & 'X' via Zing.) pic.twitter.com/S2OUR6xyu2 — Mike Tatarski (@miketatarski) 2019年10月14日

越南下令禁止播映

越南觀眾很快發現片中出現中國主張南海主權的「九段線」地圖，並在社交媒體上廣泛分享屏幕截圖，引發關注。

越南政府迅速下令將電影下架。據媒體報導，越南電影局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示，對此事件負責任，並下令各電影院停止放映這部電影。她說：「我們將在（電影）審核工作上更加警惕與謹慎」。

圖片版權 Reuters Image caption 《雪人奇緣》在越南的宣傳海報已被拆除

越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）則向當地媒體表示：「我們將吊銷（該片執照）」。

自從中國於7月初派遣一艘勘探船及護衛船隻在越中存在爭議的水域進行能源調查後，中越兩國關係一直處於僵持狀態。

南海主權爭議

南中國海周邊的幾個國家，對於該南海海域的部分島嶼及海域主權歸屬及權利的聲索產生重疊，長年懸而未決。

你的器材不支持播放多媒體材料 南海爭端：菲律賓漁民的生活困境

今年7月，有報導稱越南在南海群島萬安灘部署的鑽井平台工作時間延長。報導指出，越南在南海爭議水域鑽探石油招致中國對峙。越南外交部當時說，要在同北京的對峙中捍衛主權。

位於南沙群島西側的萬安灘目前由越南控制，越南認為擁有那裏海域的主權。中國認為萬安灘屬於中國。萬安灘水域有豐富的油氣資源。

越南公司證實已經把「白龍5號」（Hakuryu-5）鑽井平台的作業時間從7月30日延長到9月15日。

在越南進行鑽探行動後，中國指責越南侵犯了中國在萬安灘的主權。而且中國派出船隻前往有爭議水域試圖阻止越南的勘探活動。

另外，最近幾個月以來，美國軍方加強了在南海的「自由航行行動」，美國的做法激怒了北京，不過到目前為止雙方還沒有發生直接對抗。

美國海軍透露，9月13日一艘美國海軍驅逐艦已經進入南海駛近中國控制的西沙群島，在南海有爭議海域宣示國際航行自由。

中國人民解放軍南部戰區司令部發表聲明說，美國」韋恩E·邁爾號」導彈驅逐艦未經中國政府允許就進入西沙群島附近海域。該艦已經受到中國軍隊監視，並收到要求它離開的警告。