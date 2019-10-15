NBA與中國碰撞再濺火花 詹皇批莫雷惹火燒身

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由香港示威引發的NBA與中國之間的一場對壘戰事未平硝煙再起。美國職業男籃頂尖球星勒布朗·詹姆斯就「莫雷事件」發聲惹來一片批評。

月初，NBA休斯敦火箭隊（Houston Rockets）總經理達雷爾·莫雷(Daryl Morey)一篇聲援香港的推文激起軒然大波。

中國贊助商、球迷因為「感情被傷害」發起全面抵制；NBA聯盟第一時間切割、擺脫，中國政府加入譴責……

NBA遭受的後果之嚴重，被美國媒體CNN稱為「最恐怖的噩夢」。

圖片版權 Reuters Image caption 莫雷一則推文引發NBA一場「噩夢」

誰是勒布朗·詹姆斯？

勒布朗·詹姆斯（LeBron James）是洛杉磯湖人隊的當家球星，綽號「詹皇」。

「詹皇」在美國、中國都是粉絲無數。僅在推特上，他的「關注者」就高達4380萬，Instagram上粉絲也超過4000萬。

詹姆斯一向比較敢言，過去經常就有關社會公正等話題發聲，利用自己的身份和地位推動社會、政治變革。

曾經，福克斯新聞主播Laura Ingraham不滿他批評美國總統特朗普，提議詹姆斯「住口、dribble去吧」，（dribble有雙關意，一是運球，二是流口水）。詹姆斯回復，他「不僅只是一個運動員」。

詹姆斯也曾參與維權活動，比較著名的一次可能要數2014年一場比賽中，他的體恤衫上印有「我不能呼吸」的字樣。這是Eric Garner與紐約警方一名警員對抗後臨終前的最後一句話。Garner的故事成為美國「黑人的命也是命」運動的催化劑。

你的器材不支持播放多媒體材料 NBA休斯敦火箭總經理莫雷推特「支持」香港示威引發中國輿論風暴。

詹姆斯說了什麼？

10月15日在洛杉磯湖人隊季前賽開打前詹姆斯接受了媒體採訪。

詹姆斯不久前剛剛結束在中國的賽事返回美國。在中國期間沒有接受任何採訪，這是他第一次公開討論莫雷風波。

當被問及莫雷是否應該受到懲罰時，詹姆斯說，他不想陷入與莫雷的「言語紛爭」，但他認為莫雷「對情況了解不夠就發言」，「那麼多人有可能受傷害，不僅僅是經濟上的，也包括身體上、感情上、精神上的傷害。」

詹姆斯接著說，「發推、發聲、做事都要謹慎。是，我們確實有言論自由，但是伴隨言論自由，也有很多負面影響。」

詹姆斯還說，「我只是覺得，如果你被誤導了、或者對情況了解不夠——我這裏說的就是那條推文本身，你跟本無法知道會帶來什麼後果。」

在被問及NBA在中國的發展前景時，詹姆斯說，只有時間才能給出答案。

引發怎樣反應？

詹姆斯發言中引起最多關注的是他「批評」了莫雷。他收獲的反應用引火燒身來形容應該並不為過。

採訪播出後，社交媒體上立刻響起一片批評聲，包括美國政客、媒體、籃球粉絲等在內的一眾網民紛紛聲討。

反響諸多恕不列數，僅舉如下一個例子：

共和黨參議員全國委員會資深顧問會特洛克（Matt Whitlock）的推文一邊是詹姆斯曾經引用過的美國民權運動領袖馬丁·路德·金的名言：「任何地方的非正義都是對所有地方正義的威脅。對大事沉默時，我們的生命開始終結；」一邊是詹姆斯為自己言論辯解的推文，橫批很諷刺：「擺一起看最棒」。

詹姆斯怎樣解釋？

周一晚，詹姆斯連發兩則推文為自己辯解。他說，說莫雷「了解不夠就發言」指的是莫雷對香港推文可能引發的影響、而不是對香港局勢了解不夠。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @KingJames My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James (@KingJames) 2019年10月15日

「我認為，沒有考慮推文的後果和影響……需要理解一則推文、一條聲明可能給他人帶來的影響。可以等一個星期再發。」

詹姆斯還說，他和他的隊友也剛剛度過「非常困難的一個星期」。

問題是，這兩條推特下的大量留言同樣充滿了諷刺和批評，不僅僅是文字的，還有各色表情包。網友紛紛指責詹姆斯自私、重錢輕義。

從頭到尾看了一遍，迄今仍然沒有找到一個「點讚」。

有沒有前車之鑒？

圖片版權 AFP Image caption 火箭隊的哈登也曾因主動道歉遭遇壓力

詹姆斯今後是否會考慮借鑒同行的做法呢？

14日，有記者詢問剛從日本返回美國的火箭隊球星哈登（James Harden）對莫雷事件的看法，哈登的回答是，「現在不想與此事有任何關係」。

此前莫雷事件剛剛爆發時，在日本打季前賽的哈登曾主動道歉說「我們道歉，我們愛中國。」為此，他受到美國輿論相當大的壓力。