《小丑》電影為何在香港引發共鳴

圖片版權 IVAN CHENG Image caption 這張照片在社交媒體流傳，被香港網民形容電影與香港局勢互相呼應。

（警告：本文內含劇透）

美國電影《小丑》（Joker）講述一個患有怪笑症、做小丑維生的潦倒男子亞瑟‧佛萊克（Arthur Fleck），因為在車站槍殺來自富裕階層的乘客，觸發全市大規模反政府、反富人示威浪潮，抗議者帶著小丑面具蒙面與警察發生衝突。

電影的上映正值香港「反送中」抗議風波，香港網民和觀眾似乎把電影情節投射在現場當中，對電影作出與西方觀眾略有不同解讀。

以下綜合一些香港網民和評論人士的觀點，指齣電影與香港現況有類似的地方：

電影中的高譚市（Gotham City）被設定為貧富懸殊的地方，香港也面對嚴峻的貧富懸殊問題，堅尼係數排名經常擠身全球十大。

電影主角是社會邊緣人，參選做市長的富翁托馬斯‧韋恩（Thomas Wayne）諷刺社會上某些無法改善自己生活的人只是「小丑」。香港行政長官林鄭月娥曾經說，示威者並非社會持份者（have no stake in the society），但她事後解釋這是「誤會」；香港警隊有人在執行任務時形容示威者是「曱甴」（蟑螂）。

主角多次與心理醫生見面，覆述自己的觀點和經歷，但心理醫生因面臨失業而心不在焉，忽視主角的講話，並重覆問主角類似問題，主角忍不住說了一句：「You don't listen, do you?」（你沒有聽我說，是不是？）。有香港抗議者認為，這句話也是他們想對政府說的話，認為政府漠視示威者的訴求。

電影中的示威者帶上小丑面具大肆破壞，香港抗議者帶上口罩和眼罩，以應付警察的催淚彈，大肆破壞公共設施和「親中」商店以及減少事後被捕的風險。香港政府為了防止示威暴力升級，推出《禁止蒙面規例》（又稱 「禁蒙面法」）。

圖片版權 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 批評者指，這部電影美化暴力，並為極端行為找借口。

「如同道出市民心聲」

10月6日晚上7時，香港再次爆發抗議者和警察間激烈暴力衝突，抗議者在旺角大肆破壞地鐵站，並在站外放火。

香港記者鄭先生在現場拍下一張照片：在一個被縱火後熊熊燃燒的旺角站出口旁有一大幅《小丑》海報。這張照片在社交媒體上廣為流傳。

「主角猶如冷酷地凝視車站內的熊熊烈火，覺得這種對比很震撼，」鄭先生對BBC中文說，「老實說，這張相片在網上熱傳，實在有點始料不及。我認為主因是市民對這部電影有共鳴與感觸。」

他指出，電影中的一些對白，例如「You don't listen, do you?」（你沒有聽我說，是不是？）、「Is it just me, or is it getting crazier out there?」（是否只是我？還是外面也漸漸變得瘋狂？）等句子，「如同道出市民的心聲」，令一些人覺得影片亦反映了今日的香港。「曾經看到有網民在看完電影走齣戲院時，說自己根本沒有走齣電影的世界。」

他說：「我想拋出一個問題：市民到底對當今社會有多絶望和憤慨，才會使大家在看完《小丑》電影后產生共鳴？我認為這張照片廣泛流傳的背後原因，值得三思。」

在香港示威集會的抗議現場，也有零星「反送中」示威者帶上小丑面具，以反對香港政府推行《禁蒙面法》。

香港政府和警方多次譴責示威者的暴力行為，並重申所推行的《禁蒙面法》就是為了阻止示威者以匿名身分犯法。

圖片版權 AFP Image caption 香港抗議中，有零星示威者帶上小丑面具。

電影是否鼓吹暴力抗爭？

香港浸會大學電影學院講師譚以諾對BBC中文表示，如果電影並非在港府推行《禁蒙面法》之時上映，獲得的關注可能不同。

他指出，香港電影界對《小丑》應否與香港抗議作聯想呈兩極看法：一些投入運動的人，會認為感觀、情緒和畫面很貼近，抗議活動升級，以及政府推出的《禁蒙面法》，都很容易與電影有所呼應；但香港並非所有人都認同「激進行為」，亦不是每一個人都認同暴力。

他個人認為，電影與現實有所分隔，其中，電影的環境設定似乎是在一個有經濟問題的社會，一直潛藏反社會情緒，因為小丑的事件而升級；香港的抗議活動是從遊行集會開始，在政府不回應其訴求之後，示威者將行動升級至近期的縱火和破壞。簡單來說，電影所談的是經濟問題，而非香港的政治問題。

「我們見到香港抗爭者，主線不是提經濟，而是一些抽象和帶有理想主義的理念，講自由和平等，畫面的表象與電影很呼應，但事實上兩個重點不一樣，」他說。

從電影研究的角度，一部電影如何被解讀，視乎個人或城市的背景。

在美國，這部電影成為安全議題，因為七年前，一部蝙蝠俠系列電影《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》（The Dark Knight Rises，另譯《黑暗騎士：黎明升起》）在美國科羅拉多州公映時發生一起槍擊案，一名男子在人群開槍射殺，導致12人死亡和70人受傷。

圖片版權 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 《小丑》講述的是蝙蝠俠死對頭的身世故事。

一些歐美評論文章則把重心放在貧富懸殊狀況、經濟政策，或是精神病患者面對污名化等問題，特別是戲中參選市長的億萬富翁韋恩，被視為影射現任美國總統特朗普。

中國《環球時報》稱，電影的暴力犯罪題材「惹人不舒服」，片中主角的窮困生活、所處的社會環境、遭遇的困難，都可能是「千千萬萬普通觀眾每天都能遇到的」，公眾對於《小丑》引發現實社會中「模仿犯罪」的擔心並非杞人憂天。

對於有評論指，這部電影美化暴力，為極端行為找借口，製作電影的華納兄弟娛樂公司回應說，「不要搞錯：無論是小丑的角色，還是這部電影，都不是對現實世界任何暴力的表揚。」

譚以諾對BBC中文表示，電影是否鼓吹現實的暴力，從開始有電影的時候便開始討論，但到目前也找不到直接的關係。

「電影是一個藝術品，它可能導致某些影響，但如果因為電影上有暴力、有社會事件和抗爭場面，就覺得激化香港人的暴力，這種說法太簡單。如果不是特首林鄭月娥說了某些話，或是多了某些拘捕事件或《禁蒙面法》，觀眾可能只會把《小丑》當一部普通電影來看。」