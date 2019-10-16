美國眾議院通過香港人權民主法案 引北京不滿

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者希望美國會通過人權民主法案。

美國眾議院投票一致通過《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年審視香港的自治情況，按需要調整美國對香港的貿易特別待遇。 法案的通過被視為美國政府回應香港近期示威浪潮的重要一步。

法案的主要發起人、共和黨議員史密斯（Chris Smith）說，眾議院促請中國和香港政府履行承諾，保護香港的權利和自治權。

中國外交部發言人耿爽周三（10月16日）對法案獲得眾議院通過感到「強烈憤慨和堅決反對」，他批評香港面臨的不是人權和民主問題，而是盡快恢復秩序、維護法治的問題。「美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標凖。」

同一天，香港政府也發表聲明，對美國眾議院通過法案表示遺憾，重申外國議會不應干預香港內部事務。

圖片版權 Getty Images Image caption 法案的主要發起人、共和黨議員史密斯說，眾議院促請中國和香港的領袖履行承諾，保護香港的權利和自治權。

除了《香港人權與民主法案》，眾議院還通過了《保護香港法案》，禁止美國公司向香港出口催淚彈等人群管制用品。

這兩部法案正式成為法律前，仍然需要參議院通過，最後由總統特朗普簽署正式確定。參議院目前仍未決定什麼時候開始審議。《經濟學人》智庫早前分析稱，相信這份法案會在今年年底之前成為真正的法律。

香港民主黨主席胡志偉接受BBC訪問時認為，來自國際社會的壓力對解決香港目前的局勢有幫助。他指出，香港始終是個國際城市，與多國都有聯繫，如果國際社會聚焦香港的人權問題，「這會給中國大陸政府施壓，令它必須以不同的方式看待問題」。

但中國全國政協委員屠海鳴批評法案是美國牽制中國的「遮羞布」。他在香港親中報章《大公報》撰文批評，中國崛起的速度太快，令美國十分不安，《香港人權與民主法案》只是美國在香港策劃「顏色革命」的一部份。

香港近期的示威浪潮中不少人都要求美國國會盡快通過法案，支持法案的示威者周一（10月14日）更在香港中環區舉行集會，期間多人揮舞美國國旗。大會稱約13萬人出席，警方就說高峰期約2.5萬人參加。

1992年通過的《香港政策法》容許美國把香港視作與中國大陸不一樣的「非主權實體」，在「一國兩制」的前題下，香港享有不一樣的待遇，例如被視作「獨立關稅區」，美國對香港出入口敏感技術以及簽證安排較為寬鬆。

圖片版權 Reuters Image caption 支持法案的示威者舉行集會，期間多人揮舞美國國旗。

如果《香港人權與民主法案》正式成為法律，美國國務卿每年就要向國會提交報告，審視香港是否仍然有足夠的「自治」去享受美國給予的特殊待遇。

另外，如果香港日後就國家安全相關的法例立法，美國總統及國務卿會審視相關法例，是否牴觸《中英聯合聲明》和香港市民及外國居民的人權會否受到限制。