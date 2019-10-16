香港特首發表《施政報告》受阻 首次改以短片發表

圖片版權 EPA Image caption 有泛民主派議員有投影機，把"五大訴求，缺一不可"字樣投影到立法會的牆壁上。

香港特首林鄭月娥周三（10月16日）以錄影片段發表新一份《施政報告》，是香港主權移交以來，行政長官第一次無法在立法會會議廳發表報告。

林鄭月娥原定周三到立法會大樓發表《施政報告》講話，但泛民主派議員在她凖備進入會議廳前叫喊「五大訴求、缺一不可」等香港近月示威浪潮中的口號。

林鄭月娥最後成功進入會議廳，但泛民主派議員繼續叫喊口號，立法會主席梁君彥兩度宣佈暫停會議。香港政府新聞處最後宣佈，林鄭月娥將透過錄影片段發表《施政報告》。

圖片版權 EPA Image caption 立法會大樓外有團體抗議，要求林鄭月娥接納示威者的「五大訴求」。

圖片版權 Getty Images Image caption 這是香港主權移交以來，行政長官第一次無法在立法會會議廳發表報告，改以電視講話形式發表。

香港特首每年都會發表《施政報告》，講述香港政府未來一年的政策重點。發佈日期通常是立法會每年會期的第一次大會。

香港立法會周三的會議暫停之後，泛民主派和建制派議員先後會見記者。其中，民主派議員陳淑莊指出，最新的民意調查顯示約70%的受訪香港市民要求林鄭月娥請辭，質疑對方「憑什麼管治香港」。

但建制派議員彥長江批評，《施政報告》牽涉到香港市民未來數年的生活，批評民主派用「非常危險的暴力手段」阻疑議會，建制派予以最強烈譴責，並感到「非常遺憾」。

BBC中文有關往年《施政報告》的報道